Nýjar vendingar í skilnaðardrama ársins

Það eru um tvær vikur síðan greint var frá skilnaði þeirra. Fljótlega fóru fjölmiðlar vestanhafs að greina frá því að kántrísöngvarinn væri nú þegar byrjaður að hitta nýja konu og þess vegna hafi hann viljað binda endi á nítján ára hjónabandið.
Samkvæmt ShuterScoop er verulega stirt á milli Kidman og Urban og tala þau aðeins saman í gegnum lögfræðinga sína.
„Það er kalt á milli þeirra, þau senda ekki einu sinni hvort öðru skilaboð. Allt fer í gegnum lögfræðingana,“ sagði heimildarmaður náinn parinu.
Kidman opnaði sig um erfiðleika og „óbærilegan sársauka“ í viðtali í síðustu viku.
„Það er eitthvað í því að vita að sama hversu sársaukafullt eða erfitt eða sorglegt eitthvað er, þá er ljós við enda ganganna og maður kemst í gegnum þetta,“ sagði hún.
Kidman og Urban eiga saman tvær unglingsdætur.