fbpx
Sunnudagur 12.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Kótilettukvöld Samhjálpar – Fagna árangri fjölda fólks við að ná bata frá fíknisjúkdómnum

Fókus
Sunnudaginn 12. október 2025 18:30

Mynd frá einu af fyrri kótilettukvöldum Samhjálpar. Mynd: Aðsend.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Árlegt kótilettukvöld Samhjálpar fer fram næstkomandi miðvikudagskvöld klukkan 18:30 á Hilton Reykjavík Nordica hótelinu. Framkvæmdastjóri Samhjálpar segir viðburðinn mikilvægan bæði í fjáröflunarskyni en einnig til að fagna árangri skjólstæðinga samtakanna sem náð hafi bata í baráttu sinni við fíknisjúkdóminn.

Samkvæmt upplýsingum frá Guðrún Ástu Guðmundsdóttur framkvæmdastjóra Samhjálpar mun dagskrá kvöldsins verða full af góðri tónlist, frásögnum og happdrætti. Veislustjóri verður Signý Guðbjartsdóttir, forstöðumaður í Hlaðgerðarkoti, meðferðaheimilis Samhjálpar. Meðal þeirra sem koma fram eru Samhjálparbandið, Óskar Einarsson ásamt fríðu föruneyti og Finnbjörn Hv. Finnbjörnsson.

Guðrún Ásta Guðmundsdóttir. Mynd: Aðsend.

Klúbbur matreiðslumeistara úr kokkalandsliði Íslands matreiðir kótilettur og meðlæti en helstu stuðningsaðilar kvöldins eru Hilton, Kjarnafæði, Garri, Ölgerðin og fleiri.

Guðrún segir að viðtökurnar við kótilettukvöldinu hafi alltaf verið góðar og miðar á kvöldið séu enn og aftur á góðri leið með að klárast.

Miða á kótilettukvöldið er hægt að kaupa hér.

Guðrún segir um þennan árlega viðburð:

„Kótilettukvöldið er okkur afar mikilvægt bæði sem fjáröflunarkvöld og bara njóta dásamlegrar kvöldstundar saman. Einskonar uppskeruhátíð. Á Kótilettukvöldin kemur alveg ótrúlega fjölbreyttur hópur fólks saman, borðar dýrindis mat og á skemmtilega stund saman. Þetta er líka frábært tækifæri til að fagna árangri fjölda fólks sem náð hefur bata frá fíknisjúkdómnum og byggt upp líf án vímuefna.“

Kótilettukvöldið er þar af leiðandi áfengislaus viðburður.

Í kynningu á kvöldinu segir enn fremur að allur ágóði af því renni til starfsemi Samhjálpar. Í rúma hálfa öld hafi Samhjálp staðið vörð um jaðarsetta hópa sem lifi við fátækt og félagslega einangrun, sem oft sé afleiðing af langvarandi glímu við fíkn. Samhjálp reki meðferðarheimilið Hlaðgerðarkot þar sem pláss sé fyrir 30 einstaklinga í meðferð við fíknisjúkdómum, kaffistofu Samhjálpar sem gefi um 100 þúsund máltíðir á ári, ásamt áfanga- og stuðningsheimilum í Reykjavík og Kópavogi.

Hér fyrir neðan má sjá myndir frá einu af fyrri kótilettukvöldum Samhjálpar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 29 mínútum
Kótilettukvöld Samhjálpar – Fagna árangri fjölda fólks við að ná bata frá fíknisjúkdómnum
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Tvö íslensk söfn valin á lista þeirra undarlegustu í Evrópu – Enduðu í fyrsta og fjórða sæti
Fókus
Fyrir 8 klukkutímum
Hóbósexúalismi að aukast víða í heiminum – Hvað er nú það?
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
Ríku krakkarnir á Instagram – Hvar eru þau nú?
Fókus
Fyrir 11 klukkutímum
Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Fann frelsi undan Tourette á óvæntum vettvangi
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Segist hafa hætt frekari barneignum ef sonurinn hefði fæðst fyrstur
Fókus
Í gær
Ragnhildur hvetur okkur til að vera tilbúin með svör í þessum aðstæðum

Mest lesið

Hóbósexúalismi að aukast víða í heiminum – Hvað er nú það?
Ríku krakkarnir á Instagram – Hvar eru þau nú?
Fær ekki að kaupa uppþvottavél á kostakjörum
Segist hafa hætt frekari barneignum ef sonurinn hefði fæðst fyrstur
Diane Keaton er látin

Nýlegt

Diane Keaton er látin
Vilhjálmur klökkur í erfiðu samtali
Íslandsbanki hafði betur í máli gegn konu með litríka fortíð – Flúði til Rússlands eftir meintar ofsóknir og beið afhroð í þingkosningum
Sverrir Einar ætlar í skaðabótamál við ríkið – Segir fordæmalaust einelti lögreglumanns og afskiptaleysi yfirmanna hans „í reynd banabiti B5“
Fær ekki að kaupa uppþvottavél á kostakjörum
Fann frelsi undan Tourette á óvæntum vettvangi
Segist hafa hætt frekari barneignum ef sonurinn hefði fæðst fyrstur
Ragnhildur hvetur okkur til að vera tilbúin með svör í þessum aðstæðum
Birkir furðar sig á umræðunni um Túfa – „Bara galið“
Fókus
Í gær
„Ímyndunarafl hans og sköpunargleði var mér mikil hvatning“
Fókus
Í gær

Getur verið jákvætt fyrir heilsuna að frysta brauð

Getur verið jákvætt fyrir heilsuna að frysta brauð
Fókus
Í gær
Kvartað undan „lata starfsmanninum“ sem er ekki til – „Ekki trúa öllu sem þú sérð á samfélagsmiðlum“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Markmiðið að skeyta saman listamönnum sem eru ólíklegir til að vinna saman
Fókus
Fyrir 2 dögum

Unga tónlistarkonan kyndir undir orðróm um ástarsamband með Keith Urban

Unga tónlistarkonan kyndir undir orðróm um ástarsamband með Keith Urban
Fókus
Fyrir 2 dögum

Nicole Kidman opnar sig um erfiðleika og „óbærilegan sársauka“ í nýju viðtali

Nicole Kidman opnar sig um erfiðleika og „óbærilegan sársauka“ í nýju viðtali
Fókus
Fyrir 2 dögum
Beðmálsleyndarmál Beckham-hjónanna
Fókus
Fyrir 2 dögum

Fanney segir að þessi morgunmatur hafi hjálpað henni að missa 15 kíló – „Get borðað þetta aftur og aftur“

Fanney segir að þessi morgunmatur hafi hjálpað henni að missa 15 kíló – „Get borðað þetta aftur og aftur“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Danaprins heimsækir Borgarbókasafnið Kringlunni
Fókus
Fyrir 2 dögum
Keppendur Ungfrú Ísland Teen hittust á Finnson Bistro
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hanna Rún og Nikita í efsta sæti heimslistans

Hanna Rún og Nikita í efsta sæti heimslistans
Fókus
Fyrir 2 dögum

Fjaðrafok og fordæmingar út af umdeildri grínhátíð – „Hvernig dirfist þú að fara á þennan stað?“

Fjaðrafok og fordæmingar út af umdeildri grínhátíð – „Hvernig dirfist þú að fara á þennan stað?“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Eiríkur Hauks endurgerir Borgarinn
Fókus
Fyrir 3 dögum
Svona var hversdagurinn í miðborginni árið 1946 – Sjáðu myndbandið
Fókus
Fyrir 3 dögum

Kolbrún Bergþórs: „Karlmenn geta sumir verið ansi leiðinlegir“

Kolbrún Bergþórs: „Karlmenn geta sumir verið ansi leiðinlegir“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Viktoría þurfti að horfast í augu við áföllin til að byggja sig upp á ný – „Það tók mig mörg ár að muna hvað barnapían gerði mér“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Giftir „gagnkynhneigðir“ menn flykkjast að Binna á Grinder
Fókus
Fyrir 3 dögum
Nóg að gera í svefnherberginu eftir Ozempic en hvimleið aukaverkun eyðileggur fjörið
Fókus
Fyrir 3 dögum

Gunnar Dan segir líklegt að geimverur séu að koma bráðum til jarðar – Birtir grunsamleg svör ChatGPT

Gunnar Dan segir líklegt að geimverur séu að koma bráðum til jarðar – Birtir grunsamleg svör ChatGPT
Fókus
Fyrir 3 dögum

Setningin sem Kristbjörg heyrði nýlega og hafði mikil áhrif á hana

Setningin sem Kristbjörg heyrði nýlega og hafði mikil áhrif á hana
Fókus
Fyrir 3 dögum
Dóttir Robin Williams: „Hættið að gera honum þetta“
Fókus
Fyrir 3 dögum

„Það er tætandi og erfið reynsla fyrir börn að vera í sífellu sett í aðstæður sem þau valda ekki og brýtur niður von og trú þeirra á eigin getu“

„Það er tætandi og erfið reynsla fyrir börn að vera í sífellu sett í aðstæður sem þau valda ekki og brýtur niður von og trú þeirra á eigin getu“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Ekki hrifin af spurningu sem hún fékk um fyrrverandi
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Það skiptir ekki máli hvaðan gott kemur, bara finndu það sem hjálpar þér”
Fókus
Fyrir 4 dögum

The Weeknd setti Ella Egils á vegginn – Vopnaður á vinnustofunni

The Weeknd setti Ella Egils á vegginn – Vopnaður á vinnustofunni
Fókus
Fyrir 4 dögum

Nýja kærasta Keith Urban sögð vera ungi gítarleikarinn – Faðir hennar gat ekki neitað orðrómnum

Nýja kærasta Keith Urban sögð vera ungi gítarleikarinn – Faðir hennar gat ekki neitað orðrómnum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Stórleikarinn óþekkjanlegur á tökustað nýrrar kvikmyndar
Fókus
Fyrir 4 dögum
Sonur Esterar lenti í klóm sértrúarsafnaðar – Kom mjög vannærður og blankur heim