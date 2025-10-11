fbpx
Laugardagur 11.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Game of Thrones stjarna var svipt sjálfræði eftir að hafa verið tæld í sértrúarsöfnuð

Kristinn H. Guðnason
Laugardaginn 11. október 2025 18:00

Villingastúlkan Gilly heillaði áhorfendur upp úr skónum.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hannah Murray, leikkona úr hinum gríðarlega vinsælu þáttum um Krúnuleikana (Game of Thrones) var svipt sjálfræði eftir að hún lék í þeim. Murray hafði verið tæld inn í sértrúarsöfnuð og heilaþvegin.

Sló í gegn

Hin 36 ára gamla Murray, sem kemur frá borginni Bristol á Englandi, sló í gegn í þáttunum um Krúnuleikana. En þar lék hún Villingastúlkuna Gilly í seríum tvö til átta.

Murray hefur leikið í ýmsum öðrum kvikmyndum og sjónvarpsþáttum, meðal annars Skins, God Help the Girl og Detroit.

En síðan árið 2017 hefur farið afar lítið fyrir leikkonunni. Ástæðan er sú að hún missti tökin á tilverunni og lenti í greipum samtaka sem líkjast helst sértrúarsöfnuði.

Murray lýsir þessum tíma í æviminningum sínum sem hún skrifaði á síðasta ári og er væntanleg. Heitir bókin The Make-Believe.

Glímdi við andlega erfiðleika

Murray greinir frá því að hún hafi fyrr á ævinni glímt við andlega erfiðleika. Einkum átröskun sem lagðist mjög þungt á hana. En hún byrjaði að leika í sjónvarpsþáttum í Bretlandi aðeins 17 ára gömul.

„Ég held að viðhalda andlegri heilsu sé eitthvað sem ég hafi þurft að læra á ferli mínum,“ sagði hún í viðtali við tímaritið Backstage. „Í mínu fyrsta hlutverki lék ég stúlku með átröskun sem hafði reynt sjálfsvíg og glímdi við fíkn, þetta var mjög krefjandi hlutverk. Og ég hélt að leikarar þyrftu allir að glíma við angist og þjást, að ég þyrfti að upplifa allar tilfinningarnar og varðveita þær. Ég trúði á hugmyndina um að vera þjáður listamaður. Og það gengur ekki til lengdar.“

Svipt sjálfræði

Murray lýsir því í bókinni hvernig hún var lokkuð inn í samtökin, sem bera öll einkenni sértrúarsafnaðar, svokallaðan lífsstíls-költ. Samtök sem stunda heilaþvott, þvinganir og fjárplógsstarfsemi.

„Þetta er saga um óljósar línur milli hins raunverulega og blekkingarinnar,“ segir í lýsingu bókarinnar. „Þess sem við verðum að sætta okkur við og þess sem við viljum að sé satt, milli traustrar undirstöðu eða heims þar sem allt er mögulegt ef þú gefur þig allan í það. Þetta fjallar um freistingar þeirra sem segjast geta bjargað okkur og hvernig samtök geta blekkt og lofað okkur heilun.“

Þegar Murray sogaðist inn í þennan heim og missti tökin á raunveruleikanum steig fjölskylda hennar inn í og stöðvaði hana. Var hún að lokum svipt sjálfræði sem er stórt skref en getur verið nauðsynlegt til að verja einstaklinga fyrir samtökum sem þessum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Game of Thrones stjarna var svipt sjálfræði eftir að hafa verið tæld í sértrúarsöfnuð
Fókus
Fyrir 8 klukkutímum
Norðanvindurinn er dystópísk fantasía með krydduðu, ástarsögulegu ívafi
Fókus
Fyrir 8 klukkutímum
„Ímyndunarafl hans og sköpunargleði var mér mikil hvatning“
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Getur verið jákvætt fyrir heilsuna að frysta brauð
Fókus
Í gær
Kvartað undan „lata starfsmanninum“ sem er ekki til – „Ekki trúa öllu sem þú sérð á samfélagsmiðlum“
Fókus
Í gær
Markmiðið að skeyta saman listamönnum sem eru ólíklegir til að vinna saman
Fókus
Í gær
Unga tónlistarkonan kyndir undir orðróm um ástarsamband með Keith Urban
Fókus
Í gær
Nicole Kidman opnar sig um erfiðleika og „óbærilegan sársauka“ í nýju viðtali

Mest lesið

Íslandsbanki hafði betur í máli gegn konu með litríka fortíð – Flúði til Rússlands eftir meintar ofsóknir og beið afhroð í þingkosningum
Kvartað undan „lata starfsmanninum“ sem er ekki til – „Ekki trúa öllu sem þú sérð á samfélagsmiðlum“
Niðurlæging Leifs í Vesturbænum rataði í fjölmiðla – „Þetta var ekkert eðlilega óþægilegt“
Í fyrsta sinn í 38 ár sem þetta gerist á Íslandi
Vann 10 milljónir í kvöld – „Er þetta símahrekkur?“

Nýlegt

Segir algjört kaos hafa ríkt við brottför á Keflavíkurflugvelli – „Aðstæðurnar voru hræðilegar“
Ferðamaður komst að falli Play í morgun og á ekki pening fyrir gistingu – „Ég er að hugsa um að sofa í bílnum“
Yrsa átta mánaða heldur áfram að heilla fólk – Britney deilir myndbandinu
Ásakanir ganga á víxl meðal fasteignasala og byggingafélagsins – Á milli stendur ekkja sem er búin að selja ofan af sér
Getur verið jákvætt fyrir heilsuna að frysta brauð
Kvartað undan „lata starfsmanninum“ sem er ekki til – „Ekki trúa öllu sem þú sérð á samfélagsmiðlum“
Segir „galinn“ brottrekstur hafa komið í bakið á Val
Niðurlæging Leifs í Vesturbænum rataði í fjölmiðla – „Þetta var ekkert eðlilega óþægilegt“
Í fyrsta sinn í 38 ár sem þetta gerist á Íslandi
Fókus
Í gær
Danaprins heimsækir Borgarbókasafnið Kringlunni
Fókus
Í gær

Keppendur Ungfrú Ísland Teen hittust á Finnson Bistro

Keppendur Ungfrú Ísland Teen hittust á Finnson Bistro
Fókus
Í gær
Hanna Rún og Nikita í efsta sæti heimslistans
Fókus
Í gær
Fjaðrafok og fordæmingar út af umdeildri grínhátíð – „Hvernig dirfist þú að fara á þennan stað?“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Eiríkur Hauks endurgerir Borgarinn

Eiríkur Hauks endurgerir Borgarinn
Fókus
Fyrir 2 dögum

Svona var hversdagurinn í miðborginni árið 1946 – Sjáðu myndbandið

Svona var hversdagurinn í miðborginni árið 1946 – Sjáðu myndbandið
Fókus
Fyrir 2 dögum
Kolbrún Bergþórs: „Karlmenn geta sumir verið ansi leiðinlegir“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Viktoría þurfti að horfast í augu við áföllin til að byggja sig upp á ný – „Það tók mig mörg ár að muna hvað barnapían gerði mér“

Viktoría þurfti að horfast í augu við áföllin til að byggja sig upp á ný – „Það tók mig mörg ár að muna hvað barnapían gerði mér“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Giftir „gagnkynhneigðir“ menn flykkjast að Binna á Grinder
Fókus
Fyrir 2 dögum
Nóg að gera í svefnherberginu eftir Ozempic en hvimleið aukaverkun eyðileggur fjörið
Fókus
Fyrir 2 dögum

Gunnar Dan segir líklegt að geimverur séu að koma bráðum til jarðar – Birtir grunsamleg svör ChatGPT

Gunnar Dan segir líklegt að geimverur séu að koma bráðum til jarðar – Birtir grunsamleg svör ChatGPT
Fókus
Fyrir 2 dögum

Setningin sem Kristbjörg heyrði nýlega og hafði mikil áhrif á hana

Setningin sem Kristbjörg heyrði nýlega og hafði mikil áhrif á hana
Fókus
Fyrir 2 dögum
Dóttir Robin Williams: „Hættið að gera honum þetta“
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Það er tætandi og erfið reynsla fyrir börn að vera í sífellu sett í aðstæður sem þau valda ekki og brýtur niður von og trú þeirra á eigin getu“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Ekki hrifin af spurningu sem hún fékk um fyrrverandi

Ekki hrifin af spurningu sem hún fékk um fyrrverandi
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Það skiptir ekki máli hvaðan gott kemur, bara finndu það sem hjálpar þér”
Fókus
Fyrir 3 dögum
The Weeknd setti Ella Egils á vegginn – Vopnaður á vinnustofunni
Fókus
Fyrir 3 dögum
Nýja kærasta Keith Urban sögð vera ungi gítarleikarinn – Faðir hennar gat ekki neitað orðrómnum
Fókus
Fyrir 3 dögum

Stórleikarinn óþekkjanlegur á tökustað nýrrar kvikmyndar

Stórleikarinn óþekkjanlegur á tökustað nýrrar kvikmyndar
Fókus
Fyrir 3 dögum

Sonur Esterar lenti í klóm sértrúarsafnaðar – Kom mjög vannærður og blankur heim

Sonur Esterar lenti í klóm sértrúarsafnaðar – Kom mjög vannærður og blankur heim
Fókus
Fyrir 3 dögum
Metsölusýning á West End kemur til Íslands í fyrsta skipti
Fókus
Fyrir 3 dögum

Frumsýndi nýja hárgreiðslu með glænýju nafni

Frumsýndi nýja hárgreiðslu með glænýju nafni
Fókus
Fyrir 4 dögum
Persónuleg spurning til Taylor Swift þögguð niður
Fókus
Fyrir 4 dögum
Leikkonan brotnaði niður í dómsal – „Hann komst oft helvíti nálægt því að drepa mig“
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Mörgum finnst að ég geti alveg gefið þeim peninga eða að það þurfi ekki að borga til baka. Þannig hef ég tapað vinum.“

„Mörgum finnst að ég geti alveg gefið þeim peninga eða að það þurfi ekki að borga til baka. Þannig hef ég tapað vinum.“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Hún var útnefnd „fallegasta stúlka veraldar“ fyrir 14 árum – Kveður nú niður sögusagnir um útlitið

Hún var útnefnd „fallegasta stúlka veraldar“ fyrir 14 árum – Kveður nú niður sögusagnir um útlitið
Fókus
Fyrir 4 dögum
Varpar ljósi á kynlífsmyndbönd fræga fólksins sem aldrei litu dagsins ljós – Rifjar upp skrýtnasta myndbandið sem hann sá
Fókus
Fyrir 4 dögum
FKA konur áttu góðan dag með rektor HÍ