Föstudagur 10.október 2025

Hanna Rún og Nikita í efsta sæti heimslistans

Ragna Gestsdóttir
Föstudaginn 10. október 2025 08:04

Mynd/Instagram @hannabazev

Dansparið og hjónin Hanna Rún Óladóttir Bazev og Nikita Bazev eru í efsta sæti heimslista Alþjóða dansíþróttasambandsins (WDSF) í latíndönsum í flokki atvinnudansara. 

Í frétt Dansíþróttasambands Íslands (DSÍ) segir að þetta sé í fyrsta sinn sem íslenskt danspar trónir á toppi stigalista WDSF, en hjónin eru með 4337 stig í efsta sæti listans, 273 stigum meira en kínverska dansparið Li Mingxuan og Zhou Wanting sem eru í öðru sæti heimslistans. 

Árangur hjónanna á alþjóðlegu móti í Róm um síðustu helgi skilaði þeim fyrsta sæti heimslistans.

Latíndansar samanstanda af samba, cha cha cha, rúmba, paso doble og jive. 

Næsta keppni hjá Hönnu Rún og Nikita er heimsmeistaramót í Leipzig í Þýskalandi.

