fbpx
Fimmtudagur 09.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Eiríkur Hauks endurgerir Borgarinn

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 9. október 2025 17:12

Eiríkur Hauksson. Mynd: Skjáskot YouTube.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Lagið Borgarinn er komið út með Veitunni og Eiríki Haukssyni.

Lagið er endurgerð lags sem kom út á samnefndri plötu, Borgarinn, árið 1987. Eiríkur Hauksson söng lagið þá og þegar kom til tals að gera nýja útgáfu af laginu var rokkarinn mikli meira en til í að endurtaka leikinn.

Ákveðið var að hafa svona Tower of Power stemningu í nýju útgáfunni, fullt af fönki og lúðrablæstri (fimm saxafónar, trompetar og básúna) að sögn Ingva Þórs Kormákssonar, sem er höfundur lags og texta. Vilhjálmur Guðjónsson útsetti, hljóðritaði og spilaði á öll hljóðfærin.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Eiríkur Hauks endurgerir Borgarinn
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Svona var hversdagurinn í miðborginni árið 1946 – Sjáðu myndbandið
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Kolbrún Bergþórs: „Karlmenn geta sumir verið ansi leiðinlegir“
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Viktoría þurfti að horfast í augu við áföllin til að byggja sig upp á ný – „Það tók mig mörg ár að muna hvað barnapían gerði mér“
Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
Giftir „gagnkynhneigðir“ menn flykkjast að Binna á Grinder
Fókus
Fyrir 8 klukkutímum
Nóg að gera í svefnherberginu eftir Ozempic en hvimleið aukaverkun eyðileggur fjörið
Fókus
Fyrir 8 klukkutímum
Gunnar Dan segir líklegt að geimverur séu að koma bráðum til jarðar – Birtir grunsamleg svör ChatGPT
Fókus
Fyrir 8 klukkutímum
Setningin sem Kristbjörg heyrði nýlega og hafði mikil áhrif á hana

Mest lesið

Viktoría þurfti að horfast í augu við áföllin til að byggja sig upp á ný – „Það tók mig mörg ár að muna hvað barnapían gerði mér“
Nóg að gera í svefnherberginu eftir Ozempic en hvimleið aukaverkun eyðileggur fjörið
Rútubílstjóri rekinn fyrir klæðaburð sinn á sunnudag – Sagður hafa skapað hættu fyrir farþega
Hafliði fer ófögrum orðum um stöðuna í Kaplakrika: Konungdæmi bræðranna – „Henda honum út eins og skítugri tusku öðru sinni“
Skatturinn neitaði að trúa því að hann hefði ekki búið frítt í Airbnb-íbúð

Nýlegt

Sonur Esterar lenti í klóm sértrúarsafnaðar – Kom mjög vannærður og blankur heim
Einn stolinn sími hratt af stað einni stærstu lögregluaðgerð Bretlands
Ákall frá fjölskyldu Möggu Stínu: „Við höfum misst allt samband“ – Var í skipi sem var stöðvað í nótt
Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”
Jón Gnarr fullur iðrunar: „Mikið finnst mér leiðinlegt að heyra þetta“
Donni tekur við U19
Kolbrún Bergþórs: „Karlmenn geta sumir verið ansi leiðinlegir“
Segist fá ótrúlega hjálp frá Aroni Einari í landsliðinu – „Ef ég hef spurningar þá er hann klár að gefa ráð“
„Sjáðu hvernig hann er búinn að taka Ölfus og snúa þessu við eins og blautum gúmmívettling“
Arnar átti erfitt með að ná í menn á mánudag – Segir þá hafa verið þunna
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Ekki hrifin af spurningu sem hún fékk um fyrrverandi
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum

„Það skiptir ekki máli hvaðan gott kemur, bara finndu það sem hjálpar þér”

„Það skiptir ekki máli hvaðan gott kemur, bara finndu það sem hjálpar þér”
Fókus
Í gær
The Weeknd setti Ella Egils á vegginn – Vopnaður á vinnustofunni
Fókus
Í gær
Nýja kærasta Keith Urban sögð vera ungi gítarleikarinn – Faðir hennar gat ekki neitað orðrómnum
Fókus
Í gær

Stórleikarinn óþekkjanlegur á tökustað nýrrar kvikmyndar

Stórleikarinn óþekkjanlegur á tökustað nýrrar kvikmyndar
Fókus
Í gær

Sonur Esterar lenti í klóm sértrúarsafnaðar – Kom mjög vannærður og blankur heim

Sonur Esterar lenti í klóm sértrúarsafnaðar – Kom mjög vannærður og blankur heim
Fókus
Í gær
Metsölusýning á West End kemur til Íslands í fyrsta skipti
Fókus
Í gær

Frumsýndi nýja hárgreiðslu með glænýju nafni

Frumsýndi nýja hárgreiðslu með glænýju nafni
Fókus
Fyrir 2 dögum
Persónuleg spurning til Taylor Swift þögguð niður
Fókus
Fyrir 2 dögum
Leikkonan brotnaði niður í dómsal – „Hann komst oft helvíti nálægt því að drepa mig“
Fókus
Fyrir 2 dögum

„Mörgum finnst að ég geti alveg gefið þeim peninga eða að það þurfi ekki að borga til baka. Þannig hef ég tapað vinum.“

„Mörgum finnst að ég geti alveg gefið þeim peninga eða að það þurfi ekki að borga til baka. Þannig hef ég tapað vinum.“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hún var útnefnd „fallegasta stúlka veraldar“ fyrir 14 árum – Kveður nú niður sögusagnir um útlitið

Hún var útnefnd „fallegasta stúlka veraldar“ fyrir 14 árum – Kveður nú niður sögusagnir um útlitið
Fókus
Fyrir 2 dögum
Varpar ljósi á kynlífsmyndbönd fræga fólksins sem aldrei litu dagsins ljós – Rifjar upp skrýtnasta myndbandið sem hann sá
Fókus
Fyrir 2 dögum
FKA konur áttu góðan dag með rektor HÍ
Fókus
Fyrir 2 dögum

Bennifer saman á ný á rauða dreglinum

Bennifer saman á ný á rauða dreglinum
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Það sem hefur hjálpað mér mest er að eiga góðan stuðning heima fyrir, góðan maka, góða fjölskyldu og vini“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sérfræðingur segir þessi fimm atriði vera algjörar lágmarkskröfur til ástarsambanda
Fókus
Fyrir 3 dögum
Þórunn selur á Álagrandanum
Fókus
Fyrir 3 dögum

Þess vegna áttu ekki að þvo gallabuxurnar þínar

Þess vegna áttu ekki að þvo gallabuxurnar þínar
Fókus
Fyrir 3 dögum

Veit skítuga leyndarmál mágs síns: „Systir mín hefur aldrei verið jafn hamingjusöm, ætti ég að segja henni sannleikann?“

Veit skítuga leyndarmál mágs síns: „Systir mín hefur aldrei verið jafn hamingjusöm, ætti ég að segja henni sannleikann?“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Ný metsölubók segir vísindin styðja við tilvist æðri máttarvalda
Fókus
Fyrir 4 dögum

Hefur ekki haft undan að biðjast afsökunar eftir leguna á gjörgæslu

Hefur ekki haft undan að biðjast afsökunar eftir leguna á gjörgæslu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Vissi hversu margar hitaeiningar voru á diskinum bara með því að horfa á hann
Fókus
Fyrir 4 dögum
Tímavélin: Þegar Íslendingum fannst sjálfsagt að henda rusli úr bílum beint á götuna
Fókus
Fyrir 4 dögum

Þegar mamma mín dó – Einlæg og persónuleg frásögn af sorg, söknuði og sektarkennd

Þegar mamma mín dó – Einlæg og persónuleg frásögn af sorg, söknuði og sektarkennd
Fókus
Fyrir 5 dögum

„Sólin var vitni hafði mikil áhrif því hún opnaði fyrir mér heim glæpasögunnar“

„Sólin var vitni hafði mikil áhrif því hún opnaði fyrir mér heim glæpasögunnar“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Telja sig hafa fundið skýringu þess að konur lifa að jafnaði lengur en karlar
Fókus
Fyrir 5 dögum
Fékk ótrúleg viðbrögð á TikTok: „Þá vissi ég að ég væri ekki að fara að hætta þessu“