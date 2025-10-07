Bennifer saman á ný á rauða dreglinum

Fyrrum hjónakornin, leik- og söngkonan Jennifer Lopez og leikarinn og leikstjórinn Ben Affleck voru saman á ný við frumsýningu kvikmyndarinnar Kiss of the Spider Woman í New York á mánudag. Er þetta í fyrsta sinn sem þau sjást saman síðan þau gengu frá skilnaði sínum í janúar.
Lopez og Affleck voru vingjarnleg við hvort annað þar sem sjá mátti Lopez brosa til síns fyrrverandi og halla sér til hans þegar hann hvíslaði í eyra hennar.
Stilltu þau sér upp saman fyrir myndatökur og setti Affleck meira að segja hendi á mjöðm Lopez til að aðstoða hana á teppisgöngunni.
Lopez fer með hlutverk í Kiss of the Spider Woman sem er söngleikjamynd og bæði eru þau framleiðendur myndarinnar.
Í viðtali við Extra á frumsýningunni sagði Affleck Lopez vera frábæra í myndinni.
„Hún gaf allt sitt í myndina. Hún vann hörðum hörðum. Þú sérð alla hennar hæfileika, sem einhver sem ólst upp við að horfa á klassískar söngvamyndir. Hún gerir allt í þessari mynd.“
Í viðtali við Today þakkaði Lopez sínum fyrrverandi fyrir að gera myndina að veruleika.
„Myndin hefði ekki verið gerð ef ekki væri fyrir Ben og ég mun alltaf eiga honum það að þakka,“ sagði Lopez, sem sagði myndina hafa komið sér í gegnum erfitt persónulegt tímabil.
„Myndin fjallar um flótta. Hún fjallar um hvernig kvikmyndir og list bjarga okkur á erfiðustu tímum lífs okkar. Og að gera þetta verkefni var svo mikill draumur að rætast fyrir mig að það hjálpaði mér virkilega að komast í gegnum það, að lifa af erfiða stund í einkalífinu líka.“