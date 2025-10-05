fbpx
Sunnudagur 05.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Hefur ekki haft undan að biðjast afsökunar eftir leguna á gjörgæslu

Fókus
Sunnudaginn 5. október 2025 10:31

Reynir Bergmann Reynisson

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Athafnamaðurinn Reynir Bergmann Reynisson er óðum að ná fyrri styrk eftir að hafa fengið hjartastopp í lok ágústmánaðar. Reynir, sem nýtur mikilla vinsælda á samfélagsmiðlum,  lá um tíma þungt haldinn á gjörgæslu. Hann var þó farinn að reita af sér brandaranna um tveimur dögum síðar en svo kom bakslag sem varð til þess að hann var aftur svæfður til að leyfa líkamanum að jafna sig.

Á samfélagsmiðlum er Reynir þekktur fyrir það að láta nánast allt flakka og þrátt fyrir að hann hafi verið frekar ringlaður eftir þessa erfiðu reynslu var hann fljótlega farinn að leyfa fylgjendum sínum að fylgjast með af sjúkrabeðinu á spítalanum og illu heilli, svara skilaboðum þeirra.

Reynir greinir frá því í skemmilegri færslu á samfélagsmiðlum að síðustu dagar hafi farið í það að biðja vini, vandamenn og fylgjendur afsökunar á skilaboðum sem hann sendi frá sér á meðan hann lá á spítalanum. Hann hafi verið ansi illskeyttur og hraunað yfir allt og allt. Meðal annars kallaði hann blaðamann sem falaðist eftir viðtali „óttalegan brundhaus“ og konu sem tengist honum nánum böndum „helvítis túrkellingu“ í einkaskilaboðum.

„Þetta var ekki ég,“ segir Reynir brosandi í færslunni. Hann hafi verið iðinn við að ausa fúkyrðum við þá sem sendu batakveðjur allt þar til hans nánustu gripu inn í og tóku blessunarlegu af honum öll tæki.

Þegar hann hafði jafnað sig að mestu hafi hann náð að senda afsökunarbeiðni á allmarga en þó alls ekki alla og því sendi hann færsluna frá sér í von um að hún næði til sem flestra.

Þá segir Reynir að í baksýnisspeglinum hafi hann verið farinn að sýna af sér einkennilega hegðun í aðdraganda hjartaáfallsins sem kannski hefði getað gefið vísbendingu um að ekki var allt með felldu.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Hefur ekki haft undan að biðjast afsökunar eftir leguna á gjörgæslu
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Ný metsölubók segir vísindin styðja við tilvist æðri máttarvalda
Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Vissi hversu margar hitaeiningar voru á diskinum bara með því að horfa á hann
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Tímavélin: Þegar Íslendingum fannst sjálfsagt að henda rusli úr bílum beint á götuna
Fókus
Í gær
Þegar mamma mín dó – Einlæg og persónuleg frásögn af sorg, söknuði og sektarkennd
Fókus
Í gær
„Sólin var vitni hafði mikil áhrif því hún opnaði fyrir mér heim glæpasögunnar“
Fókus
Í gær
Telja sig hafa fundið skýringu þess að konur lifa að jafnaði lengur en karlar
Fókus
Í gær
Fékk ótrúleg viðbrögð á TikTok: „Þá vissi ég að ég væri ekki að fara að hætta þessu“

Mest lesið

Hefur ekki haft undan að biðjast afsökunar eftir leguna á gjörgæslu
Fyrirgaf morðingja móður sinnar og bauð honum vinnu – Hún hefði betur sleppt því
Ökumaður fór með 40.000 króna sekt alla leið upp í Landsrétt – Kom í ljós að klúðrið var lögreglunnar en ekki ökumannsins
Séra Erla leiðréttir rætnar og ókristilegar kjaftasögur um sig – „Erum algjörlega miður okkar“
Ákærður fyrir hættulega líkamsárás á Litla-Hrauni og vildi banna fréttaflutning af málinu

Nýlegt

Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Ökumaður fór með 40.000 króna sekt alla leið upp í Landsrétt – Kom í ljós að klúðrið var lögreglunnar en ekki ökumannsins
Þegar mamma mín dó – Einlæg og persónuleg frásögn af sorg, söknuði og sektarkennd
Braut veðmálareglur í 252 skipti en fær vægan dóm
Fremur hissa á brotthvarfi Heimis en vill nú þennan mann í hans stað
Leiðréttir misskilning um Reykjavíkurmódelið í leikskólamálum
Fókus
Fyrir 2 dögum
Isla Fisher rýfur þögnina um skilnaðinn: „Þetta er eitt það erfiðasta sem ég hef gengið í gegnum“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Í sundur eftir 27 ára hjónaband og hneyksli sem endaði með fangelsisvist

Í sundur eftir 27 ára hjónaband og hneyksli sem endaði með fangelsisvist
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Hápunktur sjálfsdýrkunar“ – Tilætlunarsamur áhrifavaldur fékk að heyra það
Fókus
Fyrir 2 dögum
Svona leit hún út fyrir allar fegrunaraðgerðirnar
Fókus
Fyrir 2 dögum

Vandræði íslensks pars í leit að konu fyrir trekant – „Við vitum ekkert hvar við ættum að byrja“

Vandræði íslensks pars í leit að konu fyrir trekant – „Við vitum ekkert hvar við ættum að byrja“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Nirvana-barnið fær slæmar fréttir

Nirvana-barnið fær slæmar fréttir
Fókus
Fyrir 3 dögum
Íþróttakonan Hekla Sif: Átröskunin tók yfir líf mitt
Fókus
Fyrir 3 dögum

Vandræðalega augnablikið þegar Keith Urban var spurður út í Nicole Kidman

Vandræðalega augnablikið þegar Keith Urban var spurður út í Nicole Kidman
Fókus
Fyrir 3 dögum
Það sem þú vissir ekki um Ozempic-píkuna – Vandamálin ekki bara útlitsleg
Fókus
Fyrir 3 dögum
Guðrún: „Læknarnir voru búnir að greina mig með ímyndunarveiki“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Þetta á sér ekki bara stað í ástarsamböndum – Yfirmaður þinn getur gerst sekur um þetta

Þetta á sér ekki bara stað í ástarsamböndum – Yfirmaður þinn getur gerst sekur um þetta
Fókus
Fyrir 3 dögum

Beggi Ólafs var ekki sorgmæddur – Hann þurfti bara þetta

Beggi Ólafs var ekki sorgmæddur – Hann þurfti bara þetta
Fókus
Fyrir 3 dögum
Svona lítur maðurinn á bak við eitt þekktasta „meme“ Internetsins út í dag
Fókus
Fyrir 3 dögum
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Fókus
Fyrir 4 dögum

Ný stytta af Tinu Turner sögð vera viðurstyggð – Líkt við styttur Cristiano Ronaldo og Mo Salah

Ný stytta af Tinu Turner sögð vera viðurstyggð – Líkt við styttur Cristiano Ronaldo og Mo Salah
Fókus
Fyrir 4 dögum
Sagður vera strax byrjaður að hitta yngri konu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Mynd: Pamela Anderson ekki lengur ljóshærð
Fókus
Fyrir 4 dögum
Hætti á Ozempic því hún var alltaf með í maganum – Þetta gerir hún í staðinn í dag
Fókus
Fyrir 4 dögum

Baywatch-bölvunin: Krabbamein, fíkniefnadjöfullinn og ofbeldi

Baywatch-bölvunin: Krabbamein, fíkniefnadjöfullinn og ofbeldi
Fókus
Fyrir 4 dögum

Segja að djörf hlutverk Nicole Kidman hafi stuðlað að brestum í hjónabandinu

Segja að djörf hlutverk Nicole Kidman hafi stuðlað að brestum í hjónabandinu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Til minningar um Bríeti Irmu – Pilates Wellness Event í UMI Studio
Fókus
Fyrir 5 dögum

Leikarinn góðkunni óþekkjanlegur eftir áfallið – „Ég hafði verið í nuddi og tók ekki eftir neinu“

Leikarinn góðkunni óþekkjanlegur eftir áfallið – „Ég hafði verið í nuddi og tók ekki eftir neinu“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Árni og Guðrún um OnlyFans og myndina af þeim sem er í dreifingu: „Það er munur á klámi og því sem við erum að gera“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Hafa áhyggjur af andlegri líðan grínista eftir að hann klúðraði uppistandi sem átti að sýna á Netflix
Fókus
Fyrir 5 dögum

J.K. Rowling slær á útrétta sáttarhönd Harry Potter-stjörnu

J.K. Rowling slær á útrétta sáttarhönd Harry Potter-stjörnu
Fókus
Fyrir 5 dögum

Stórkostleg mistök bandarískrar konu á Íslandi – Sjáðu myndbandið

Stórkostleg mistök bandarískrar konu á Íslandi – Sjáðu myndbandið
Fókus
Fyrir 5 dögum
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Fókus
Fyrir 5 dögum
„Það eru tökurnar sem skipta máli“