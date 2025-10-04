Fékk ótrúleg viðbrögð á TikTok: „Þá vissi ég að ég væri ekki að fara að hætta þessu“

Hún er gestur vikunnar í Fókus, viðtalsþætti DV.
Hlustaðu á þáttinn með Heklu hér að neðan. Stutt textabrot úr þættinum má lesa hér að neðan.
Hekla segir að hún hafi ákveðið að opna sig um eigin upplifun á TikTok eftir að hafa séð aðrar stelpur úti í heimi gera það sama. Hún fann að það hjálpaði henni í bataferlinu að fylgjast með fólki sem hafði gengið í gegnum það sama og vildi hún geta gert það sama fyrir aðra. Hún tók líka eftir því að það væri vöntun á slíku efni á íslensku og ákvað að stíga fyrsta skrefið.
@itshekla Desember 22: vannærð, aum með átröskun💔. Desember 2024: vel nærð, sterk að læknast❤️ heilbrigt samband við sjálfan þig og mat er MIKLU dýrmætara en að eltast við útlit. Ef þú ert í sömu sporum þá lofa ég þér að þú getur læknast. Ef ég gat það, getur þú það líka. næring er núna minn besti vinur. #íslensktiktok #fyrirþig #íslenskt #edrecovery ♬ Running Song by Ellie Nanni demo – ellie nanni
Viðbrögðin leyndu sér ekki og fékk hún bæði skilaboð frá íþróttafólki og öðrum, bæði stelpum og strákum, sem þökkuðu henni fyrir og sögðu myndböndin hjálpa þeim.
„Þá vissi ég að ég væri ekki að fara að hætta þessu. Ég fór að opna mig meira og meira, segja hverju ég lenti í, hvernig hugsanir ég fékk og fólk fór að tengja. Ég fattaði hvað það er mikið af fólki sem er að glíma við þetta en er ekki að segja frá, alveg eins og ég gerði. Ég sagði ekki frá í mörg ár,“ segir Hekla.
„Ég var svo stolt af þessu fólki og ég varð bara meyr. Mér finnst þetta svo fallegt því ég var þarna einu sinni, það þarf styrk til að senda á einhvern og segja frá og ég er ánægð að geta verið sú manneskja fyrir þau.“
@itsheklaallt sem ég borðaði í dag 💋
Hekla segir frá upphafi átröskuninnar, hvernig hún þróaðist og bataferlinu í þættinum sem má hlusta á hér.