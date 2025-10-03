fbpx
Föstudagur 03.október 2025

Þess vegna áttu ekki að nota eyrnapinna – Sjáðu myndbandið

Föstudaginn 3. október 2025 16:30

Svakalegt myndband sýnir hvað getur gerst þegar þú notar eyrnapinna. Myndbandið er frá heyrnafræðingnum Neel Raithatha, sem kallar sig „Vax hvíslarann“ (e. The Wax Whisperer) á YouTube.

Neel deilir myndböndum þar sem hann er að fjarlægja vax og aðra hluti úr eyrum fólks. Í einu myndbandi hans má sjá hann fjarlægja hluta af bómullareyrnapinna úr eyra sjúklings.

Sjáðu myndbandið hér að neðan.

„Sjúklingurinn var með eyrnabólgu og var að nota eyrnapinna til að slá á kláðann,“ sagði Neel í samtali við The Sun.

Hins vegar varð bómullarhluti eyrnapinnans eftir í eyra mannsins sem upplifði í kjölfarið mikinn sársauka og óþægindi.

Neel hefur fjarlægt trjágrein, brot úr greiðu, lok af penna, eyrnalokk og margt annað úr eyrum sjúklinga sinna. Yfir 150 þúsund manns fylgja honum á YouTube og hafa myndböndin hans fengið samtals yfir 120 milljón áhorf.

