Þess vegna áttu ekki að nota eyrnapinna – Sjáðu myndbandið

Svakalegt myndband sýnir hvað getur gerst þegar þú notar eyrnapinna. Myndbandið er frá heyrnafræðingnum Neel Raithatha, sem kallar sig „Vax hvíslarann“ (e. The Wax Whisperer) á YouTube.
Neel deilir myndböndum þar sem hann er að fjarlægja vax og aðra hluti úr eyrum fólks. Í einu myndbandi hans má sjá hann fjarlægja hluta af bómullareyrnapinna úr eyra sjúklings.
Sjáðu myndbandið hér að neðan.
„Sjúklingurinn var með eyrnabólgu og var að nota eyrnapinna til að slá á kláðann,“ sagði Neel í samtali við The Sun.
Hins vegar varð bómullarhluti eyrnapinnans eftir í eyra mannsins sem upplifði í kjölfarið mikinn sársauka og óþægindi.
Neel hefur fjarlægt trjágrein, brot úr greiðu, lok af penna, eyrnalokk og margt annað úr eyrum sjúklinga sinna. Yfir 150 þúsund manns fylgja honum á YouTube og hafa myndböndin hans fengið samtals yfir 120 milljón áhorf.