Föstudagur 03.október 2025

Svona leit hún út fyrir allar fegrunaraðgerðirnar

Fókus
Föstudaginn 3. október 2025 06:30

Mynd/Getty Images

Breska glamúrfyrirsætan Katie Price hefur gengist undir fjölda fegrunaraðgerða. Hún virðist ekki geta hætt, en hún hefur nokkrum sinnum lýst því yfir að hún ætli ekki í fleiri aðgerðir á andliti, en fer svo alltaf aftur til Tyrklands þar sem hún leggst undir hnífinn.

Svona lítur Katie út í dag. Ef þú sérð ekki myndbandið hér að neðan, smelltu hér. Eða prófaðu að endurhlaða síðuna.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Katie Price (@katieprice)

Katie Price er nær óþekkjanleg miðað við hvernig hún leit út fyrir nokkrum áratugum. Sjáðu Katie í gegnum árin.

Árið 1995: Katie Price var þá sautján ára gömul.

1998: Katie var nýorðin tvítug.

2001: Katie var 23 ára og fór í fyrstu brjóstastækkunina tveimur árum áður.

2004: 26 ára Katie

2011: Katie hafði gengist undir þó nokkrar brjóstastækkanir en einnig brjóstaminnkun. Hún var hérna 33 ára.

2017: Árið sem hún fór í fyrstu andlitslyftinguna.

2018: Hún fór í aðra andlitslyftingu 40 ára.

2021: Katie fór til Tyrklands og gekkst undir fjölda aðgerða þar.

2025:

Mynd/Getty Images
