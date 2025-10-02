Vandræði íslensks pars í leit að konu fyrir trekant – „Við vitum ekkert hvar við ættum að byrja“

„Ég og konan mín til átta ára höfum verið að gæla við hugmyndina um að reyna á threesome með annarri konu,“ sagði maðurinn og tók fram að þau séu að leita að konu á aldrinum 25 til 33 ára.
„Við vitum ekkert hvar við ættum að byrja annað en kannski Smitten og Tinder, en svo viljum við heldur ekkert gera þetta opinbert þar sem allir vita af þessu og sjá andlitin okkar og fleira.“
Hann bað netverja um ráð. „Einhverjar uppástungur? Facebook/Reddit hópar? Öpp sem er hægt að finna einhverja?“
Netverjar tóku misvel í spurningu mannsins og sagði einn einfaldlega: „Sumu þarf ekki að deila.“
Aðrir mæltu gegn því að nota stefnumótaforrit eins og Tinder og Smitten og nota frekar síður eins og Feeld og aFetLife sem eru sérstaklega fyrir svona lagað.
Ein kona sagði að þegar hún var einhleyp og á stefnumótaforritum hafi hún alveg verið opin fyrir því að fara í trekant, en hún hafi aldrei haft áhuga að hitta pörin sem leituðu eftir bólfélaga.
„Ég fékk alltaf bad vibe af öllum prófílum sem voru að óska eftir þriðja félaga [á Tinder og Smitten],“ sagði hún.
En maðurinn segist ekki hafa áhuga á síðum eins og FetLife. „Já finnst það bara eitthvað svo óaðlaðandi og aðeins of dirty dæmi. Viljum aðeins meira casual,“ sagði hann.
Einn netverji benti þeim þá á: „Það sem þið eruð að íhuga er bara ekki mjög casual.“
Annar óskaði þeim góðs gengis. „Úff gangi ykkur vel, það er ekki af ástæðulausu að umræddar konur eru kallaðar unicorns.“