fbpx
Fimmtudagur 02.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Þetta á sér ekki bara stað í ástarsamböndum – Yfirmaður þinn getur gerst sekur um þetta

Fókus
Fimmtudaginn 2. október 2025 07:30

Ragga Nagli.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ragnhildur Þórðardóttir, betur þekkt sem Ragga Nagli, segir gaslýsingu ekki bara eiga sér stað í ástarsamböndum heldur geta foreldrar, vinir og systkini gerst sek um það. Hún útskýrir málið í nýjum pistli á Facebook, en pistlar hennar um heilsu á mannamáli hafa notið mikilla vinsælda um árabil.

Ragnhildur er sálfræðingur með áherslu á heilsusálfræði og lærður einkaþjálfari.

Hún tekur nokkur dæmi um gaslýsingu:

„Ég var bara að djóka… má bara ekkert segja lengur.“

„Þú ert alltof mikið snjókorn.“

„Nú ertu að bregðast alltof harkalega við.“

„Þegar við fáum gaslýsingu lóðbeint í smettið eftir að hafa sett mörk varðandi hvaða talsmáta við látum ekki bjóða okkur verðum við eðlilega rugluð í ríminu um eigin tilfinningar. Þú óttast að viðbrögð þín séu of dramatísk. Þú veltir stöðugt fyrir þér hvort þú sért of viðkvæm. Þú heldur að þú sért ekki normal,“ segir Ragnhildur.

„Gaslýsing er andlegt ofbeldi sem er ætlað að láta þolandann efast um eigin upplifun og tilfinningar. Besta ráðið er að standa fast á sínu og treysta á að fyrstu viðbrögð séu eðlileg og rétt.“

Hún segir að gaslýsing gerist ekki einungis í ástarsamböndum.

„Foreldrar geta gaslýst þig. Vinir geta gaslýst þig. Systkini þín geta gaslýst þig. Yfirmaður getur gaslýst þig. Samstarfsfélagi getur gaslýst þig.“

Hún útskýrir þetta betur í pistlinum sem má lesa hér að neðan.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Þetta á sér ekki bara stað í ástarsamböndum – Yfirmaður þinn getur gerst sekur um þetta
Fókus
Fyrir 14 klukkutímum
Beggi Ólafs var ekki sorgmæddur – Hann þurfti bara þetta
Fókus
Fyrir 14 klukkutímum
Svona lítur maðurinn á bak við eitt þekktasta „meme“ Internetsins út í dag
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
Ný stytta af Tinu Turner sögð vera viðurstyggð – Líkt við styttur Cristiano Ronaldo og Mo Salah
Fókus
Í gær
Sagður vera strax byrjaður að hitta yngri konu
Fókus
Í gær
Mynd: Pamela Anderson ekki lengur ljóshærð
Fókus
Í gær
Hætti á Ozempic því hún var alltaf með í maganum – Þetta gerir hún í staðinn í dag

Mest lesið

Karl Ágúst blandar sér í eldheita umræðuna – „918 KRÓNUR FYRIR HVERJA BLAÐSÍÐU? ER ÞAÐ EKKI ALLTOF MIKIÐ?“
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Bandarískir Costco viðskiptavinir öfundsjúkir út í þá íslensku út af þessu – „Þetta lítur út fyrir að vera ljúffengt“
Voru fljót að láta sig hverfa úr Airbnb-íbúð þegar þau komu auga á þetta
Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?

Nýlegt

Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Hefur smakkað sama réttinn um allan heim – Segir hann bestan á Íslandi
Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“
Segir Stefán Einar vera að flytja inn niðurbrot sómakenndar
Meistaradeildin: PSG vann í Katalóníu – Hojlund skoraði tvö og Arsenal vann sigur
Karl Ágúst blandar sér í eldheita umræðuna – „918 KRÓNUR FYRIR HVERJA BLAÐSÍÐU? ER ÞAÐ EKKI ALLTOF MIKIÐ?“
Viktor stoltur eftir verðlaun helgarinnar: Fór í hjartaaðgerð í vetur – „Hefur þetta því í raun enn meiri þýðingu fyrir mig“
Forráðamenn Barcelona tjá sig um framtíð Rashford
Fókus
Í gær
Til minningar um Bríeti Irmu – Pilates Wellness Event í UMI Studio
Fókus
Í gær

Leikarinn góðkunni óþekkjanlegur eftir áfallið – „Ég hafði verið í nuddi og tók ekki eftir neinu“

Leikarinn góðkunni óþekkjanlegur eftir áfallið – „Ég hafði verið í nuddi og tók ekki eftir neinu“
Fókus
Í gær
Árni og Guðrún um OnlyFans og myndina af þeim sem er í dreifingu: „Það er munur á klámi og því sem við erum að gera“
Fókus
Í gær
Hafa áhyggjur af andlegri líðan grínista eftir að hann klúðraði uppistandi sem átti að sýna á Netflix
Fókus
Í gær

J.K. Rowling slær á útrétta sáttarhönd Harry Potter-stjörnu

J.K. Rowling slær á útrétta sáttarhönd Harry Potter-stjörnu
Fókus
Í gær

Stórkostleg mistök bandarískrar konu á Íslandi – Sjáðu myndbandið

Stórkostleg mistök bandarískrar konu á Íslandi – Sjáðu myndbandið
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Fókus
Fyrir 2 dögum

„Það eru tökurnar sem skipta máli“

„Það eru tökurnar sem skipta máli“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Segja skilnaðinn vera einhliða ákvörðun – Vildi bjarga hjónabandinu
Fókus
Fyrir 2 dögum
Hefur smakkað sama réttinn um allan heim – Segir hann bestan á Íslandi
Fókus
Fyrir 2 dögum

Konur skóla einhleypan íslenskan karlmann til – Þetta fær þær til að svæpa strax til vinstri

Konur skóla einhleypan íslenskan karlmann til – Þetta fær þær til að svæpa strax til vinstri
Fókus
Fyrir 2 dögum

Stjórstjarnan þurfti að gæta sín á móður sinni sem lak öllu um hann í blöðin

Stjórstjarnan þurfti að gæta sín á móður sinni sem lak öllu um hann í blöðin
Fókus
Fyrir 2 dögum
Arnar segir þetta vera bölvaðan ósið í fjármálum – „Þú ert einfaldlega að tapa pening“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Þorsteinn útskýrir hvað hann var að gera þegar myndin af Snorra var á skjánum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Bandarísk kona segist hafa verið blekkt á Íslandi

Bandarísk kona segist hafa verið blekkt á Íslandi
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sunneva í sjokki – Svona sér unnustinn hana
Fókus
Fyrir 2 dögum
Vikan á Instagram – Sambandsslitin voru ekki hluti af sumarplaninu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Tengdamóðir Bonnie Blue getur ekki beðið eftir að losna við hana úr lífi sínu

Tengdamóðir Bonnie Blue getur ekki beðið eftir að losna við hana úr lífi sínu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Að opna sambandið frábært þar til hún féll fyrir öðrum manni sem kom upp um hana

Að opna sambandið frábært þar til hún féll fyrir öðrum manni sem kom upp um hana
Fókus
Fyrir 3 dögum
Sigur fyrir sjálfsmyndina – Ný íslensk heimildarmynd um íslensku keppendurna á Special Olympics
Fókus
Fyrir 4 dögum

Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum

Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Blætið er að gera hann gjaldþrota: „Hvernig get ég hætt þegar þetta veitir mér svona mikla ánægju?“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Matargyðjan er með ráð undir rifi hverju – Hver eru stærstu mistökin sem gestgjafi gerir?
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Með lestri fáum við að setja okkur í spor annarra, upplifa sögur þeirra, aðstæður og tilfinningar“

„Með lestri fáum við að setja okkur í spor annarra, upplifa sögur þeirra, aðstæður og tilfinningar“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Katla bauð yfir hundrað konum í heljarinnar garðpartý

Katla bauð yfir hundrað konum í heljarinnar garðpartý
Fókus
Fyrir 5 dögum
Fyrirgaf föður sínum af öllu hjarta fyrir að hafa aldrei samband – „Við það losnaði ég við einhvern ákveðinn pakka og ég hafði aldrei áhyggjur af þessu meira“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Ískyggileg mynd af „hefndarenglinum“ og bróður hans – Brostu til hvors annars í dómsalnum