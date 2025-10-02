fbpx
Fimmtudagur 02.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Nirvana-barnið fær slæmar fréttir

Fókus
Fimmtudaginn 2. október 2025 16:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Alríkisdómari í Bandaríkjunum hefur vísað frá máli sem Spencer Elden höfðaði gegn hljómsveitinni Nirvana og tengdum aðilum. Málið varðar frægt plötuumslag sveitarinnar af plötunni Nevermind frá árinu 1991 sem sýnir Spencer nakinn.

Málið hefur velkst um bandarískt réttarkerfi í nokkur ár, en Spencer vildi meina að flokka mætti plötuumslagið sem barnaníðsefni. Framsetningin hefði verið „klámfengin“ og augljóst brot á alríkislögum.

Spencer, sem er 34 ára, var aðeins fjögurra mánaða þegar myndin var tekin og reyndi hann að færa rök fyrir því að hann hefði orðið fyrir ómældum skaða vegna plötuumslagsins.

Í frétt Billboard kemur fram að alríkisdómarinn Fernando M. Olguin hafi hafnað þeim rökum að um barnaníðsefni væri að ræða. Sagði hann að hvorki stellingin, umhverfið né heildarsamhengið á plötuumslaginu væri kynferðislegs eðlis.

Dómarinn sagði enn fremur að Elden hefði í gegnum tíðina sjálfur gert sér far um að rækta ímynd sína sem einhvers konar „mini-rokkgoðsögn.“

Þannig hefði hann meðal annars endurskapað myndina á fullorðinsárum sínum, skrifað á minjagripi og kallað sig „Nirvana-barn.“ Sagði dómarinn að í því ljósi væri erfitt að fallast á rök hans um að hann hefði orðið fyrir ævilöngum skaða.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Nirvana-barnið fær slæmar fréttir
Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
Íþróttakonan Hekla Sif: Átröskunin tók yfir líf mitt
Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
Vandræðalega augnablikið þegar Keith Urban var spurður út í Nicole Kidman
Fókus
Fyrir 8 klukkutímum
Það sem þú vissir ekki um Ozempic-píkuna – Vandamálin ekki bara útlitsleg
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Guðrún: „Læknarnir voru búnir að greina mig með ímyndunarveiki“
Fókus
Fyrir 11 klukkutímum
Þetta á sér ekki bara stað í ástarsamböndum – Yfirmaður þinn getur gerst sekur um þetta
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
Beggi Ólafs var ekki sorgmæddur – Hann þurfti bara þetta
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Svona lítur maðurinn á bak við eitt þekktasta „meme“ Internetsins út í dag

Mest lesið

Það sem þú vissir ekki um Ozempic-píkuna – Vandamálin ekki bara útlitsleg
Hannes segist hafa verið hent eins og kúkableyju – „Mér þykir leiðinlegt að tilkynna þér þetta“
Ný afbrigði COVID láta á sér kræla með sársaukafullum einkennum
Karl Ágúst blandar sér í eldheita umræðuna – „918 KRÓNUR FYRIR HVERJA BLAÐSÍÐU? ER ÞAÐ EKKI ALLTOF MIKIÐ?“
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður

Nýlegt

Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?
Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Tölfræði sem setur gengi Hojlund á Old Trafford í samhengi
Gera alvarlegar athugasemdir vegna vinnubragða við lagningu göngustígs á Glerárdal
Vendingar í fréttum um framtíð Konate
Sigþór svartsýnn og ómyrkur í máli: „Það eru því allar líkur á því að ástand vegakerfisins muni versna áfram“
Annar frá Þrótti ráðinn til KSÍ
Fókus
Í gær
Sagður vera strax byrjaður að hitta yngri konu
Fókus
Í gær

Mynd: Pamela Anderson ekki lengur ljóshærð

Mynd: Pamela Anderson ekki lengur ljóshærð
Fókus
Í gær
Hætti á Ozempic því hún var alltaf með í maganum – Þetta gerir hún í staðinn í dag
Fókus
Í gær
Baywatch-bölvunin: Krabbamein, fíkniefnadjöfullinn og ofbeldi
Fókus
Í gær

Segja að djörf hlutverk Nicole Kidman hafi stuðlað að brestum í hjónabandinu

Segja að djörf hlutverk Nicole Kidman hafi stuðlað að brestum í hjónabandinu
Fókus
Fyrir 2 dögum

Til minningar um Bríeti Irmu – Pilates Wellness Event í UMI Studio

Til minningar um Bríeti Irmu – Pilates Wellness Event í UMI Studio
Fókus
Fyrir 2 dögum
Leikarinn góðkunni óþekkjanlegur eftir áfallið – „Ég hafði verið í nuddi og tók ekki eftir neinu“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Árni og Guðrún um OnlyFans og myndina af þeim sem er í dreifingu: „Það er munur á klámi og því sem við erum að gera“

Árni og Guðrún um OnlyFans og myndina af þeim sem er í dreifingu: „Það er munur á klámi og því sem við erum að gera“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Hafa áhyggjur af andlegri líðan grínista eftir að hann klúðraði uppistandi sem átti að sýna á Netflix
Fókus
Fyrir 2 dögum
J.K. Rowling slær á útrétta sáttarhönd Harry Potter-stjörnu
Fókus
Fyrir 2 dögum

Stórkostleg mistök bandarískrar konu á Íslandi – Sjáðu myndbandið

Stórkostleg mistök bandarískrar konu á Íslandi – Sjáðu myndbandið
Fókus
Fyrir 2 dögum

Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“

Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Það eru tökurnar sem skipta máli“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Segja skilnaðinn vera einhliða ákvörðun – Vildi bjarga hjónabandinu
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hefur smakkað sama réttinn um allan heim – Segir hann bestan á Íslandi

Hefur smakkað sama réttinn um allan heim – Segir hann bestan á Íslandi
Fókus
Fyrir 2 dögum
Konur skóla einhleypan íslenskan karlmann til – Þetta fær þær til að svæpa strax til vinstri
Fókus
Fyrir 2 dögum
Stjórstjarnan þurfti að gæta sín á móður sinni sem lak öllu um hann í blöðin
Fókus
Fyrir 3 dögum
Arnar segir þetta vera bölvaðan ósið í fjármálum – „Þú ert einfaldlega að tapa pening“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Þorsteinn útskýrir hvað hann var að gera þegar myndin af Snorra var á skjánum

Þorsteinn útskýrir hvað hann var að gera þegar myndin af Snorra var á skjánum
Fókus
Fyrir 3 dögum

Bandarísk kona segist hafa verið blekkt á Íslandi

Bandarísk kona segist hafa verið blekkt á Íslandi
Fókus
Fyrir 3 dögum
Sunneva í sjokki – Svona sér unnustinn hana
Fókus
Fyrir 3 dögum

Vikan á Instagram – Sambandsslitin voru ekki hluti af sumarplaninu

Vikan á Instagram – Sambandsslitin voru ekki hluti af sumarplaninu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Tengdamóðir Bonnie Blue getur ekki beðið eftir að losna við hana úr lífi sínu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Að opna sambandið frábært þar til hún féll fyrir öðrum manni sem kom upp um hana

Að opna sambandið frábært þar til hún féll fyrir öðrum manni sem kom upp um hana
Fókus
Fyrir 4 dögum

Sigur fyrir sjálfsmyndina – Ný íslensk heimildarmynd um íslensku keppendurna á Special Olympics

Sigur fyrir sjálfsmyndina – Ný íslensk heimildarmynd um íslensku keppendurna á Special Olympics
Fókus
Fyrir 4 dögum
Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Blætið er að gera hann gjaldþrota: „Hvernig get ég hætt þegar þetta veitir mér svona mikla ánægju?“