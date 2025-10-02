fbpx
Fimmtudagur 02.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Það sem þú vissir ekki um Ozempic-píkuna – Vandamálin ekki bara útlitsleg

Fókus
Fimmtudaginn 2. október 2025 10:23

Terry og Heather Dubrow.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Lýtalæknirinn Terry Dubrow og eiginkona hans Heather Dubrow segja að „Ozempic píkan“ sé svo sannarlega raunveruleg.

Hjónin eru bæði þekktar raunveruleikastjörnur. Terry Dubrow sló í gegn í þáttunum The Swan á sínum tíma og síðar í Botched. Heather er ein af húsfreyjunum í The Real Housewives of Orange County.

Þau halda saman úti hlaðvarpinu Between Us og í nýjasta þættinum sögðust þau hafa fengið skammir frá krökkunum sínum fjórum fyrir að tala um „óviðeigandi málefni.“

„Við tölum um mjög persónulega hluti, kannski aðeins of persónulega,“ sagði Terry.

„Þau eru ekki hrifin af því þegar við tölum um Ozempic píku,“ sagði Heather.

Terry sagði þetta alvöru aukaverkun sem hefur áhrif á margar konur.

„Þegar þú ert með minni fitu þá ertu með minna estrógen, og þegar þú ert með minna estrógen þá hefurðu kannski minni rakamyndun í leggöngunum og meiri þurrk, þau geta verið viðkvæmari fyrir ertingu og alls konar önnur vandamál,“ sagði Terry.

Sjá einnig: Missti 19 kíló en fékk „Ozempic-píku“ – Fann lausnina og kynlífið blómstrar

Hingað til hefur aðallega verið rætt um „Ozempic-píkuna“ sem útlitslega aukaverkun.

„Það eru sífellt fleiri frásagnir að heyrast um hvernig hratt þyngdartap með Ozempic geti leitt til breytinga á kynfærasvæði kvenna, meðal annars varðandi slappleika,“ sagði Amanda Bradshaw, sérfræðingur í PRP- og stofnfrumumeðferðum, í sumar.

„Svona dramatískt þyngdartap hefur ekki bara áhrif á andlit eða líkamann, heldur ytri kynfæri og leggöngin sjálf. Fitupúðar sem veita stuðning við leggöngin geta minnkað, sem leiðir til minni teygjanleika og hugsanlega öðruvísi tilfinningar við kynlíf.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 11 mínútum
Það sem þú vissir ekki um Ozempic-píkuna – Vandamálin ekki bara útlitsleg
Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Íþróttakonan Hekla Sif: Átröskunin tók yfir líf mitt
Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Vandræðalega augnablikið þegar Keith Urban var spurður út í Nicole Kidman
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Guðrún: „Læknarnir voru búnir að greina mig með ímyndunarveiki“
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Þetta á sér ekki bara stað í ástarsamböndum – Yfirmaður þinn getur gerst sekur um þetta
Fókus
Fyrir 16 klukkutímum
Beggi Ólafs var ekki sorgmæddur – Hann þurfti bara þetta
Fókus
Fyrir 17 klukkutímum
Svona lítur maðurinn á bak við eitt þekktasta „meme“ Internetsins út í dag
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður

Mest lesið

Karl Ágúst blandar sér í eldheita umræðuna – „918 KRÓNUR FYRIR HVERJA BLAÐSÍÐU? ER ÞAÐ EKKI ALLTOF MIKIÐ?“
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Bandarískir Costco viðskiptavinir öfundsjúkir út í þá íslensku út af þessu – „Þetta lítur út fyrir að vera ljúffengt“
Voru fljót að láta sig hverfa úr Airbnb-íbúð þegar þau komu auga á þetta
Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?

Nýlegt

Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Hefur smakkað sama réttinn um allan heim – Segir hann bestan á Íslandi
Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“
Valur segir frá kjaftasögu sem hann heyrði frá Hlíðarenda – „Af hverju ertu að skipta?“
Franskir hermenn réðust um borð í skip sem tilheyrir skuggaflota Rússa – Talið tengjast dularfullu drónaflugi sem valdið hefur usla
Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Tommi Steindórs fer yfir vikuna og Arnar Gunnlaugs ræðir valið á hópnum
Þetta á sér ekki bara stað í ástarsamböndum – Yfirmaður þinn getur gerst sekur um þetta
United reynir að fá æfingaleik í Sádí Arabíu til að fá aur í kassann
Fókus
Í gær
Mynd: Pamela Anderson ekki lengur ljóshærð
Fókus
Í gær

Hætti á Ozempic því hún var alltaf með í maganum – Þetta gerir hún í staðinn í dag

Hætti á Ozempic því hún var alltaf með í maganum – Þetta gerir hún í staðinn í dag
Fókus
Í gær
Baywatch-bölvunin: Krabbamein, fíkniefnadjöfullinn og ofbeldi
Fókus
Í gær
Segja að djörf hlutverk Nicole Kidman hafi stuðlað að brestum í hjónabandinu
Fókus
Í gær

Til minningar um Bríeti Irmu – Pilates Wellness Event í UMI Studio

Til minningar um Bríeti Irmu – Pilates Wellness Event í UMI Studio
Fókus
Í gær

Leikarinn góðkunni óþekkjanlegur eftir áfallið – „Ég hafði verið í nuddi og tók ekki eftir neinu“

Leikarinn góðkunni óþekkjanlegur eftir áfallið – „Ég hafði verið í nuddi og tók ekki eftir neinu“
Fókus
Í gær
Árni og Guðrún um OnlyFans og myndina af þeim sem er í dreifingu: „Það er munur á klámi og því sem við erum að gera“
Fókus
Í gær

Hafa áhyggjur af andlegri líðan grínista eftir að hann klúðraði uppistandi sem átti að sýna á Netflix

Hafa áhyggjur af andlegri líðan grínista eftir að hann klúðraði uppistandi sem átti að sýna á Netflix
Fókus
Fyrir 2 dögum
J.K. Rowling slær á útrétta sáttarhönd Harry Potter-stjörnu
Fókus
Fyrir 2 dögum
Stórkostleg mistök bandarískrar konu á Íslandi – Sjáðu myndbandið
Fókus
Fyrir 2 dögum

Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“

Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Fókus
Fyrir 2 dögum

„Það eru tökurnar sem skipta máli“

„Það eru tökurnar sem skipta máli“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Segja skilnaðinn vera einhliða ákvörðun – Vildi bjarga hjónabandinu
Fókus
Fyrir 2 dögum
Hefur smakkað sama réttinn um allan heim – Segir hann bestan á Íslandi
Fókus
Fyrir 2 dögum

Konur skóla einhleypan íslenskan karlmann til – Þetta fær þær til að svæpa strax til vinstri

Konur skóla einhleypan íslenskan karlmann til – Þetta fær þær til að svæpa strax til vinstri
Fókus
Fyrir 2 dögum
Stjórstjarnan þurfti að gæta sín á móður sinni sem lak öllu um hann í blöðin
Fókus
Fyrir 2 dögum
Arnar segir þetta vera bölvaðan ósið í fjármálum – „Þú ert einfaldlega að tapa pening“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Þorsteinn útskýrir hvað hann var að gera þegar myndin af Snorra var á skjánum
Fókus
Fyrir 3 dögum

Bandarísk kona segist hafa verið blekkt á Íslandi

Bandarísk kona segist hafa verið blekkt á Íslandi
Fókus
Fyrir 3 dögum

Sunneva í sjokki – Svona sér unnustinn hana

Sunneva í sjokki – Svona sér unnustinn hana
Fókus
Fyrir 3 dögum
Vikan á Instagram – Sambandsslitin voru ekki hluti af sumarplaninu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“

Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Tengdamóðir Bonnie Blue getur ekki beðið eftir að losna við hana úr lífi sínu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Að opna sambandið frábært þar til hún féll fyrir öðrum manni sem kom upp um hana
Fókus
Fyrir 3 dögum

Sigur fyrir sjálfsmyndina – Ný íslensk heimildarmynd um íslensku keppendurna á Special Olympics

Sigur fyrir sjálfsmyndina – Ný íslensk heimildarmynd um íslensku keppendurna á Special Olympics
Fókus
Fyrir 4 dögum

Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum

Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Blætið er að gera hann gjaldþrota: „Hvernig get ég hætt þegar þetta veitir mér svona mikla ánægju?“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Matargyðjan er með ráð undir rifi hverju – Hver eru stærstu mistökin sem gestgjafi gerir?