Hætti á Ozempic því hún var allt með í maganum – Þetta gerir hún í staðinn í dag

Whitney er ein af eiginkonunum í vinsælu raunveruleikaþáttunum The Secret Lives of Mormon Wives. Hún er einnig einn af stjörnukeppendum nýjustu þáttaraðar af Dancing With The Stars. Þrír þættir hafa komið út og hefur einnig Whitney verið dugleg að birta myndbönd frá dansæfingum á TikTok.
Hávær orðrómur hefur verið undanfarið að hún sé á þyngdarstjórnunarlyfi á borð við Ozempic og var hún spurð beint út í það af It Girl.
„Ég er ekki á Ozempic. Ég var á Ozempic eftir að ég átti Liam [eldri son minn] en eftir Billy [yngri son minn] þá hef ég verið að telja macros. Og ég skal útskýra af hverju,“ sagði hún og hélt áfram:
„Ég elskaði að vera á Ozempic, ég varð svo grönn. En ég var líka með niðurgang, ég var endalaust að kasta upp og um leið og ég hætti á lyfinu þá bætti ég öllu á mig aftur. Þannig ég er núna að eiga heilbrigt samband við mat, ég er að telja macros og það hefur verið ótrúlegt.“
Hún sagðist vera að hugsa um langtímalausn, ekki skyndilausn sem hún segir Ozempic vera.
