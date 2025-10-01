Baywatch-bölvunin: Krabbamein, fíkniefnadjöfullinn og ofbeldi

Þættirnir Baywatch fóru upprunalega í sýningar á sjónvarpsstöðinni NBC í september árið 1989, eða fyrir 36 árum. Þótt upphafið hafi gengið brösulega og fáir haft trú á þáttunum urðu þeir fljótt vinsælustu þættir í heimi, sem hafa síðan þá alið af sér hliðarþætti (e. Spin-off), sjónvarpsmyndir og kvikmynd í fullri lengd.
Sjónvarpsstöðin Fox ætlar að framleiða glænýja þáttaröð af Baywatch með nýjum leikurum. Í tilefni þess fjallaði Daily Mail um Baywatch bölvunina svokölluðu.
Bölvunin vísar til örlaga margra leikara í Baywatch sem áttu erfitt uppdráttar eftir þættina.
Hér eru nokkur dæmi um leikara sem eru taldir hafa orðið fyrir Baywatch-bölvuninni.
Pamela varð heimsfræg sem lífvörðurinn CJ en varð síðar frægari fyrir skrautlegt einkalíf eftir að kynlífsmyndband hennar og þáverandi eiginmanns hennar, Tommy Lee, var lekið.
Hún hefur áður opnað sig um að frægðin hafði mikil áhrif á andlega heilsu hennar og hefur hún þurft að vinna úr ýmsu.
David var stjarna þáttarins og lék í yfir 200 þáttum. En hann glímdi við áfengisvanda sem fór ekki framhjá neinum, en myndband af honum ofurölvi fór á dreifingu um netheima og vakti mikla athygli. Hann er í dag edrú.
Yasmine glímdi við mikinn kókaínvanda og var handtekin árið 2001.
Hún dró sig að mestu úr sviðsljósinu í kjölfarið.
Jeremy átti við mikinn fíkniefnavanda að stríða. Hann er dæmdur ofbeldismaður og var meðal annars dæmdur fyrir að stinga annan mann árið 2015. Sama ár reyndi hann að snúa til baka í sviðsljósið og tók þátt í Celebrity Big Brother en var sendur heim eftir að hann áreitti og beraði brjóst sjónvarpskonunnar Chloe Goodman. Hann hefur einnig verið sakaður um ofbeldi í nánu sambandi.
Jeremy var giftur fyrirsætunni Loni Willison sem er í dag heimilislaus.
Nicole skaust fram á stjörnuhimininn mjög ung. Hún kom fram í fjölda kvikmynda og þátta en árið 2014 kom hún aðdáendum sínum á óvart þegar hún sagðist ætla að segja skilið við Hollywood og reka ísbíl.
Hún greindist með brjóstakrabbamein í desember 2023. Hún opnaði sig fyrst um það í viðtali við People fyrr á árinu. „Þetta hefur verið mjög erfitt,“ sagði hún.
Leikkonan átti farsælan feril áður en hún varð heilsu- og lífsstílsþjálfi árið 2015.
Frægðinni getur fylgt neikvæð athygli og árið 2021 fékk hún nálgunarbann á konu sem hafði verið að áreita hana í rúman áratug. Konan keyrði einnig á eiginmann Alexöndru, Ian.
Konan er þýsk og er sögð hafa fengið Alexöndru á heilann eftir að hafa horft á Baywatch, en þættirnir voru mjög vinsælir í Þýskalandi.