fbpx
Þriðjudagur 30.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Hafa áhyggjur af andlegri líðan grínista eftir að hann klúðraði uppistandi sem átti að sýna á Netflix

Fókus
Þriðjudaginn 30. september 2025 13:30

NIAGARA FALLS, ONTARIO - AUGUST 20: Theo Von performs on the OLG Stage at Fallsview Casino Resort on August 20, 2023 in Niagara Falls, Ontario. (Photo by Jeremychanphotography/Getty Images)

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Grínistinn og hlaðvarpsstjórnandinn Theo Von átti ekki góða helgi ef marka má umræðuna á samfélagsmiðlum. Hann var með uppistand í Beacon-leikhúsinu í New York sem átti að taka upp og sýna á Netflix. Gestum þykir ólíklegt að sýningin fari í loftið enda hafi Theo ekki verið upp á sitt besta. Þvert á móti hafi hann klúðrað sýningunni svo rækilega að hann mun hafa sagt við fólk í kjölfarið að hann langaði að svipta sig lífi.

Einn aðdáandi deildi sinni upplifun á Reddit og tók fram að Theo hafi ítrekað þurft að stöðva sýninguna til að reyna að rifja upp brandarana sem hann hafði byrjað að segja. „Sýningin var hryllileg, versta uppistand sem ég hef séð, ég vorkenni honum.“

 

Aðdáendur lýsa sambærilegri upplifun í færslum á X.

„Það var erfitt að horfa á þetta. Hann virtist ekki hafa æft sig og var óskipulagður, hann endurtók brandara ítrekað og var greinilega að reyna að fínpússa þá fyrir myndavélina. Hann drap stemninguna í leikhúsinu. Það sem meira var þá virkaði efniviðurinn flatur og barnalegur,“ skrifar einn sem benti á Theo hafi komið með brandara meinfúsa brandara um einhverfu og að sýningin hafi verið uppfull af gyðingahatri. „Margir gengur út, ég var einn þeirra“

Myndband er nú í dreifingu sem mun hafa verið tekið í lok sýningarinnar þar sem hann sagði: „Ég er að eiga langan mánuð, ég er að reyna að svipta mig ekki lífi“ og hafa aðdáendur hans nú áhyggjur af andlegri líðan hans.

Theo vakti fyrst almennilega athygli í grínheiminum árið 2006 þegar hann keppti í fjórðu þáttaröð The Last Comic Standing. Þar komst hann ekki í úrslit en sigraði þó aðdáendakosninguna á netinu. Árið 2008 sigraði hann svo keppnina Reality Bites Back þar sem hann keppti á móti þekktum nöfnum á borð við Amy Schumer, Bert Kreischer og Tiffany Haddish. Undanfarið hefur hann þó einbeitt sér að hlaðvarpi sínu sem nýtur gífurlegra vinsælda, en það kallast This Past Weekend. Hann hefur verið umdeildur undanfarið fyrir stuðning sinn við Donald Trump Bandaríkjaforseta og hægrisinnaðar skoðanir, en sumir aðdáendur hans vilja meina að gagnrýnin á sýninguna hans um helgina sé runnin undan rifjum vinstrimanna.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Rétt í þessu
Hafa áhyggjur af andlegri líðan grínista eftir að hann klúðraði uppistandi sem átti að sýna á Netflix
Fókus
Fyrir 27 mínútum
Leikarinn góðkunni óþekkjanlegur eftir áfallið – „Ég hafði verið í nuddi og tók ekki eftir neinu“
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Árni og Guðrún um OnlyFans og myndina af þeim sem er í dreifingu: „Það er munur á klámi og því sem við erum að gera“
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
J.K. Rowling slær á útrétta sáttarhönd Harry Potter-stjörnu
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Stórkostleg mistök bandarískrar konu á Íslandi – Sjáðu myndbandið
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
„Það eru tökurnar sem skipta máli“
Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
Segja skilnaðinn vera einhliða ákvörðun – Vildi bjarga hjónabandinu

Mest lesið

Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Hefur smakkað sama réttinn um allan heim – Segir hann bestan á Íslandi
Konur skóla einhleypan íslenskan karlmann til – Þetta fær þær til að svæpa strax til vinstri
Lést fyrir helgi og upplýsa um dánarorsök

Nýlegt

Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“
Vikan á Instagram – Sambandsslitin voru ekki hluti af sumarplaninu
Bandarísk kona segist hafa verið blekkt á Íslandi
Tengdamóðir Bonnie Blue getur ekki beðið eftir að losna við hana úr lífi sínu
Staðfesta að Jón Þór hafi tekið við Vestra – Mætir á Ísafjörð í dag
Carraghar ekkert að skafa af því – Segir United að reka Amorim sem allra fyrst
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Mourinho mættur á Brúnna og er brattur – „Ég er sá stærsti“
Óttast að það sama gerist núna og þegar WOW air féll
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Stjórstjarnan þurfti að gæta sín á móður sinni sem lak öllu um hann í blöðin
Fókus
Í gær

Arnar segir þetta vera bölvaðan ósið í fjármálum – „Þú ert einfaldlega að tapa pening“

Arnar segir þetta vera bölvaðan ósið í fjármálum – „Þú ert einfaldlega að tapa pening“
Fókus
Í gær
Þorsteinn útskýrir hvað hann var að gera þegar myndin af Snorra var á skjánum
Fókus
Í gær
Bandarísk kona segist hafa verið blekkt á Íslandi
Fókus
Í gær

Sunneva í sjokki – Svona sér unnustinn hana

Sunneva í sjokki – Svona sér unnustinn hana
Fókus
Í gær

Vikan á Instagram – Sambandsslitin voru ekki hluti af sumarplaninu

Vikan á Instagram – Sambandsslitin voru ekki hluti af sumarplaninu
Fókus
Í gær
Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“
Fókus
Í gær

Tengdamóðir Bonnie Blue getur ekki beðið eftir að losna við hana úr lífi sínu

Tengdamóðir Bonnie Blue getur ekki beðið eftir að losna við hana úr lífi sínu
Fókus
Í gær
Að opna sambandið frábært þar til hún féll fyrir öðrum manni sem kom upp um hana
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sigur fyrir sjálfsmyndina – Ný íslensk heimildarmynd um íslensku keppendurna á Special Olympics
Fókus
Fyrir 2 dögum

Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum

Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Blætið er að gera hann gjaldþrota: „Hvernig get ég hætt þegar þetta veitir mér svona mikla ánægju?“

Blætið er að gera hann gjaldþrota: „Hvernig get ég hætt þegar þetta veitir mér svona mikla ánægju?“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Matargyðjan er með ráð undir rifi hverju – Hver eru stærstu mistökin sem gestgjafi gerir?
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Með lestri fáum við að setja okkur í spor annarra, upplifa sögur þeirra, aðstæður og tilfinningar“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Katla bauð yfir hundrað konum í heljarinnar garðpartý

Katla bauð yfir hundrað konum í heljarinnar garðpartý
Fókus
Fyrir 3 dögum
Fyrirgaf föður sínum af öllu hjarta fyrir að hafa aldrei samband – „Við það losnaði ég við einhvern ákveðinn pakka og ég hafði aldrei áhyggjur af þessu meira“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Ískyggileg mynd af „hefndarenglinum“ og bróður hans – Brostu til hvors annars í dómsalnum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Segir að hann hafi ekki verið latur heldur annars hugar vegna ummæla Charlie Sheen
Fókus
Fyrir 4 dögum

Komst að framhjáhaldi kærastans – Viðbrögð hennar hafa slegið í gegn

Komst að framhjáhaldi kærastans – Viðbrögð hennar hafa slegið í gegn
Fókus
Fyrir 4 dögum

Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu

Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Byrjaður með nýrri kærustu eftir skilnaðinn – Hún er OnlyFans-stjarna og 26 árum yngri
Fókus
Fyrir 4 dögum

Only Fans-höfuðborg heimsins: Ástæða þess að Only Fans-stjörnur flykkjast til Dúbaí

Only Fans-höfuðborg heimsins: Ástæða þess að Only Fans-stjörnur flykkjast til Dúbaí
Fókus
Fyrir 5 dögum
Brooklyn Beckham rýfur þögnina um svakalega fjölskyldudramað
Fókus
Fyrir 5 dögum
Krummi sakar tónlistarmann um gervimennsku – „Með yfir 900 þúsund fylgjendur á Instagram en fær 20-30 like á hverja færslu“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Guðrún og Árni ræða um skömmina í kringum pegging – „Eitthvað þarna sem karlmönnum finnst spennandi“

Guðrún og Árni ræða um skömmina í kringum pegging – „Eitthvað þarna sem karlmönnum finnst spennandi“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Berta lýsir því hvernig er að vera einhleyp í Reykjavík – Þetta gerist eftir að klukkan verður hálf fjögur um nótt

Berta lýsir því hvernig er að vera einhleyp í Reykjavík – Þetta gerist eftir að klukkan verður hálf fjögur um nótt
Fókus
Fyrir 5 dögum
Karlmaður á sjötugsaldri missti 43 kíló og gekkst svo undir hnífinn – Netverjar trúðu varla eigin augum
Fókus
Fyrir 5 dögum
Bandarískur ferðamaður fékk menningarsjokk á Íslandi – „Ég geng inn og sé þá fullt af nöktum konum”