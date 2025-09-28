Að opna sambandið frábært þar til hún féll fyrir öðrum manni sem kom upp um hana

Kona á fimmtugsaldri var hamingjusöm í opnu sambandi með eiginmanni sínum en svo fór allt í skrúfuna. Hún greinir frá raunum sínum í bréfi til Dear Deidre, sambands- og kynlífsráðgjafa The Sun.
Konan er 42 ára og eiginmaður hennar 45 ára. Þau hafa verið gift í 18 ár og opnuðu sambandið fyrir fimm árum.
„Það virkaði vel fyrir okkur. Við vorum hreinskilin og með skýr mörk, þetta eiginlega gerði hjónaband okkar sterkara. Ég elskaði frelsið sem fylgdi þessu.
En í fyrra kynntist ég karlmanni, fyrst var þetta bara venjulegt stefnumót en fljótlega urðum við að einhverju meira. Við byrjuðum að eyða meiri tíma saman og ég var byrjuð að efast um hjónaband mitt, sem ég hafði aldrei gert áður.
Ég meira að segja íhugaði að fara frá eiginmanni mínum, en ég vissi innst inni að ég vildi ekki kasta lífinu sem við höfðum byggt saman á glæ.
Ég loksins sleit sambandinu með manninum en hann tók því mjög illa. Hann var alveg brjálaður og til að hefna sín á mér þá sagði hann stórfjölskyldu minni að ég væri í opnu sambandi. Þeim fannst það ógeðslegt og lokuðu á mig.
Foreldrar mínir svara ekki símtölum frá mér, systkini mín neita að tala við mig og mér finnst ég svo ein. Eiginmaður minn hefur verið mjög stuðningsríkur, en mér finnst ég svo niðurlægð. Mér finnst erfitt að hugsa til þess að fjölskyldu minni líður svona gagnvart mér.“
„Þú ert í mjög erfiðri stöðu, ert að kljást við sambandsslit og höfnun frá fjölskyldunni.
Það er mikilvægt að minna sig á að þú og eiginmaður þinn voruð í þessu saman og þó einhverjir skilja það ekki þá þýðir það ekki að það sé rangt. Það var illa gert að fyrri elskhuga þínum að deila einkalífi þínu svona en það hefur ekkert með þitt virði að gera.
Það mun taka tíma að endurbyggja sambandið við fjölskylduna og gefðu þeim rými til að meðtaka þetta allt. Þú getur ekki neytt þau í að skilja samband ykkar, en vonandi jafna þau sig á endanum. En á meðan skaltu einbeita þér að styrkja samband ykkar eiginmannsins.“