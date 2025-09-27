fbpx
Laugardagur 27.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Blætið er að gera hann gjaldþrota: „Hvernig get ég hætt þegar þetta veitir mér svona mikla ánægju?“

Fókus
Laugardaginn 27. september 2025 21:30

Mynd/Pexels

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

„Ég get ekki hætt að senda konum sem ég kynnist á síðum eins og OnlyFans gjafir og peninga.“

Svona hefst bréf karlmanns til sambands- og kynlífsráðgjafa The Sun, Sally Land, sem skrifar fyrir vinsæla dálkinn Dear Deidre.

Maðurinn hefur eytt mörg hundrað þúsund krónum síðastliðna mánuði.

„Tilfinningin að gefa allan peninginn minn og sparnaðarfé þannig ég sé alveg undir þeirra stjórn er ótrúleg. En bankareikningur minn er nánast tómur og ég veit að ef ég held þessu áfram verð ég gjaldþrota. En hvernig get ég hætt þegar þetta veitir mér svona mikla ánægju?“

Maðurinn er 35 ára og einhleypur, hann er í góðu starfi og gengur almennt vel.

„Ég komst að því nýlega að þetta blæti kallast findom, sem er stytting á financial domination. Ég hélt að ég væri sá eini sem fengi eitthvað kynferðislegt út úr því að gefa peningana mína.“

Maðurinn segir að það sé fantasía hjá honum að kona tæmi bankareikninga hans þar til hann eigi ekkert eftir. Hann finnur konur á netinu sem eru tilbúnar að taka þátt í blætinu.

„Það er tilfinningin að vera niðurlægður sem er svo spennandi. En ég er farinn að hafa áhyggjur af framtíðinni, þetta er farið að hafa áhrif á líf mitt. Ég hef ekki efni á því að fara í frí og get ekki keypt mér nýjan bíl.“

Ráðgjafinn svarar:

„Þetta er ekki skaðlaust blæti. Þó þetta sé kynferðislegt að einhverju leyti þá tengist þetta frekar sjálfskaðahegðun, leið til að loka á neikvæðar tilfinningar. Og eins og með spilafíkn þá geturðu tapað öllu ef þú heldur þessu áfram. Þú þarft að fá faglega aðstoð og komast til botns í af hverju þú gerir þetta, hvað liggur þar að baki. Kannski eitthvað úr fortíðinni, jafnvel barnæsku.“

Lokað er fyrir athugasemdir
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Blætið er að gera hann gjaldþrota: „Hvernig get ég hætt þegar þetta veitir mér svona mikla ánægju?“
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Matargyðjan er með ráð undir rifi hverju – Hver eru stærstu mistökin sem gestgjafi gerir?
Fókus
Fyrir 11 klukkutímum
„Með lestri fáum við að setja okkur í spor annarra, upplifa sögur þeirra, aðstæður og tilfinningar“
Fókus
Fyrir 12 klukkutímum
Katla bauð yfir hundrað konum í heljarinnar garðpartý
Fókus
Fyrir 14 klukkutímum
Fyrirgaf föður sínum af öllu hjarta fyrir að hafa aldrei samband – „Við það losnaði ég við einhvern ákveðinn pakka og ég hafði aldrei áhyggjur af þessu meira“
Fókus
Í gær
Ískyggileg mynd af „hefndarenglinum“ og bróður hans – Brostu til hvors annars í dómsalnum
Fókus
Í gær
Segir að hann hafi ekki verið latur heldur annars hugar vegna ummæla Charlie Sheen
Fókus
Í gær
Komst að framhjáhaldi kærastans – Viðbrögð hennar hafa slegið í gegn

Mest lesið

Orðið á götunni: Ólíkt hafast þeir að Guðmundur í Brim og Binni blanki
Þénar ótrúlega upphæð mánaðarlega með heimatilbúnu fullorðinsefni – Frægir foreldrar tala ekki lengur við hana
Fyrirgaf föður sínum af öllu hjarta fyrir að hafa aldrei samband – „Við það losnaði ég við einhvern ákveðinn pakka og ég hafði aldrei áhyggjur af þessu meira“
Ískyggileg mynd af „hefndarenglinum“ og bróður hans – Brostu til hvors annars í dómsalnum
Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum

Nýlegt

Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu
Ákæra tvær kólumbískar konur fyrir að auglýsa vændi á Akureyri
Dómur fallinn í Gufunesmálinu – Þrír fá þunga refsingu
Daði Már Kristófersson: Samsköttun hjóna vinnur gegn jöfnuði og nýtist fáum
Bandarískur ferðamaður fékk menningarsjokk á Íslandi – „Ég geng inn og sé þá fullt af nöktum konum”
Matargyðjan er með ráð undir rifi hverju – Hver eru stærstu mistökin sem gestgjafi gerir?
Fara í öryggisúttekt á mörgum stöðum eftir andlát vikunnar
Segja Airbnb-frumvarpið óþarft – „Réttara væri að framfylgja gildandi lögum“
Áttu hreinskilin samtöl eftir að Real Madrid sagan fór á flug
„Ótrúlegt hvernig umtal um félag getur breyst á skömmum tíma“
Fókus
Í gær
Only Fans-höfuðborg heimsins: Ástæða þess að Only Fans-stjörnur flykkjast til Dúbaí
Fókus
Fyrir 2 dögum

Brooklyn Beckham rýfur þögnina um svakalega fjölskyldudramað

Brooklyn Beckham rýfur þögnina um svakalega fjölskyldudramað
Fókus
Fyrir 2 dögum
Krummi sakar tónlistarmann um gervimennsku – „Með yfir 900 þúsund fylgjendur á Instagram en fær 20-30 like á hverja færslu“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Guðrún og Árni ræða um skömmina í kringum pegging – „Eitthvað þarna sem karlmönnum finnst spennandi“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Berta lýsir því hvernig er að vera einhleyp í Reykjavík – Þetta gerist eftir að klukkan verður hálf fjögur um nótt

Berta lýsir því hvernig er að vera einhleyp í Reykjavík – Þetta gerist eftir að klukkan verður hálf fjögur um nótt
Fókus
Fyrir 2 dögum

Karlmaður á sjötugsaldri missti 43 kíló og gekkst svo undir hnífinn – Netverjar trúðu varla eigin augum

Karlmaður á sjötugsaldri missti 43 kíló og gekkst svo undir hnífinn – Netverjar trúðu varla eigin augum
Fókus
Fyrir 2 dögum
Bandarískur ferðamaður fékk menningarsjokk á Íslandi – „Ég geng inn og sé þá fullt af nöktum konum”
Fókus
Fyrir 2 dögum

Carmen Electra 53 ára í djarfri myndatöku

Carmen Electra 53 ára í djarfri myndatöku
Fókus
Fyrir 3 dögum
Drama í DWTS: Erfitt að vinna með leikaranum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Grófur brandari frá Dominos vekur athygli: „Var engum sem datt í hug: „Hmm, kannski ekki sniðug hugmynd?“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Nýjar vendingar í Coldplay-hneykslinu: Ekkert framhjáhald og málið ósanngjarnt segir heimildarmaður

Nýjar vendingar í Coldplay-hneykslinu: Ekkert framhjáhald og málið ósanngjarnt segir heimildarmaður
Fókus
Fyrir 3 dögum

Begga mjög brugðið þegar hann heyrði að það væri einhver frammi í stofu – Varð síðan mjög vandræðalegur

Begga mjög brugðið þegar hann heyrði að það væri einhver frammi í stofu – Varð síðan mjög vandræðalegur
Fókus
Fyrir 3 dögum
Svona heldur Linda Pé sér í formi
Fókus
Fyrir 3 dögum
Tárvotur Jimmy Kimmel snýr aftur – Sjáðu myndbandið
Fókus
Fyrir 3 dögum

O (Hringur) vinnur Nordisk Panorama

O (Hringur) vinnur Nordisk Panorama
Fókus
Fyrir 4 dögum
Svona er æfingarútína einnar þekktustu konu heims
Fókus
Fyrir 4 dögum
Myndband: Sjáðu hressileg tilþrif á haustmóti Lyftingasambandsins
Fókus
Fyrir 4 dögum
Sif birtir mynd af nýjasta verkefni sínu frá heimili sínu í London
Fókus
Fyrir 4 dögum

Segir Íslendinga vera misskilda

Segir Íslendinga vera misskilda
Fókus
Fyrir 4 dögum

Lupita og Carmen eru samvaxnir tvíburar – Þetta gerir hún til að dreifa huganum á meðan systirin stundar kynlíf

Lupita og Carmen eru samvaxnir tvíburar – Þetta gerir hún til að dreifa huganum á meðan systirin stundar kynlíf
Fókus
Fyrir 4 dögum
Myndband: Þórdís Elva og Jann fagna fimm mánuðum saman
Fókus
Fyrir 4 dögum

Helgi var 42 ára þegar hann áttaði sig á því að einkvæni væri ekki fyrir hann

Helgi var 42 ára þegar hann áttaði sig á því að einkvæni væri ekki fyrir hann
Fókus
Fyrir 4 dögum
Nadine Guðrún rýfur þögnina um hvað henni finnst um umdeildar skoðanir Snorra
Fókus
Fyrir 4 dögum
Eva Ruza: „Við mamma höfum alltaf átt mjög fallegt samband“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Tónlistarveisla til styrktar Píeta samtökunum

Tónlistarveisla til styrktar Píeta samtökunum
Fókus
Fyrir 4 dögum

Bonnie Blue slegin utan undir af konu á næturklúbbi

Bonnie Blue slegin utan undir af konu á næturklúbbi
Fókus
Fyrir 4 dögum
Leikkonan fékk á baukinn – Sjáðu hvað hún gaf 16 ára dóttur sinni í afmælisgjöf
Fókus
Fyrir 5 dögum
Segir frá ofbeldissambandi