Fimmtudagur 25.september 2025

Bandarískur ferðamaður fékk menningarsjokk á Íslandi – „Ég geng inn og sé þá fullt af nöktum konum"

Guðrún Ósk Guðjónsdóttir
Fimmtudaginn 25. september 2025 07:30

Skjáskot/YouTube

Bandaríska parið Melissa og Rishi eru stödd á Íslandi og hafa verið dugleg að birta myndbönd frá ferðalaginu á YouTube.

Melissa segir frá atviki þar sem henni brá heldur í brún, en það var í sturtuklefa á Vík á Mýrdal.

Þetta var þegar þau voru nýlent frá Seattle og keyrðu beint á Vík. Þau gistu á tjaldsvæðinu og ákváðu að nýta sér sturtuaðstöðuna.

„Ég bjóst við því að það yrðu lokaðir sturtuklefar en kvennaklefinn var einn stór sturtuklefi og þegar þú opnaðir hurðina þá sástu inn í sturturnar. Ég labbaði inn og sá fullt af nöktum konum! Sem er alveg í lagi, ég æfði sund þegar ég var yngri, þannig ég er nokkuð vön þessu en það er langt síðan,“ segir Melissa.

No photo description available.
Myndin tengist fréttinni ekki beint. Tjaldsvæðið á Vík.

„Ég hélt hurðinni opinni örugglega aðeins of lengi, því ég var frekar hissa. Og síðan fór ég í sturtu, því ég þurfti á því að halda og var búin að borga fyrir það.“

„Ég þarf að muna að við erum í Evrópu og menningin hérna er aðeins öðruvísi en í Bandaríkjunum,“ segir hún í myndbandinu sem má horfa á hér.

