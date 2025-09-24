fbpx
Miðvikudagur 24.september 2025

Begga mjög brugðið þegar hann heyrði að það væri einhver frammi í stofu – Varð síðan mjög vandræðalegur

Guðrún Ósk Guðjónsdóttir
Miðvikudaginn 24. september 2025 10:30

Skjáskot/Instagram

Áhrifavaldurinn Bergsveinn Ólafsson, kallaður Beggi Ólafs, var mjög brugðið þegar hann heyrði að það væri einhver inni á heimili hans. Hann hélt að það væri innbrotsþjófur og öskraði til hans, en var svo heldur betur hissa – og smá vandræðalegur – þegar það kom í ljós að þetta voru vinir hans að koma honum á óvart.

Beggi birti myndband af atvikinu á samfélagsmiðlum, horfðu á það hér að neðan.

@beggiolafsWell – that was awkward.♬ original sound – Beggiolafs

„Ég hélt að þetta væri innbrotsþjófur, ég var alveg: Nú þarftu að vera stór og sterkur!“ sagði Beggi við hópinn og hlógu vinir hans með honum.

„Ég elska ykkur öll og takk fyrir allt sem þið voruð, eruð og verðið.“

