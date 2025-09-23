fbpx
Þriðjudagur 23.september 2025

Svona er æfingarútína einnar þekktustu konu heims

Þriðjudaginn 23. september 2025 17:15

Bandaríska raunveruleikastjarnan Kim Kardashian æfir í eina og hálfa klukkustund á hverjum degi til að halda sér í formi. Hún er 44 ára gömul og fjögurra barna móðir.

Raunveruleikastjarnan segir æfingarútínu sína samanstanda að mestu leyti af styrktarþjálfun.

„Ég er mikil lyftingakona, svo ég lyfti mikið,“ sagði hún við Vogue í nýju viðtali sem birtist á sunnudag. „Ég hef átt við bakvandamál að stríða, svo ég hef þurft að aðlaga sumar æfingarnar mínar, en ég verð að gera neðri hluta líkamans til að halda mér í formi. Ég geri efri hluta líkamans í nokkra daga.“

Kardashian sagði að hún velji sér venjulega líkamshluta til að einbeita sér að hvern dag og vinni í honum þann dag.

„Ég æfi eina og hálfa klukkustund á dag, með lóðum og teygjum, og smá þolþjálfun,“ sagði hún. „Ég elska Pilates … Ég finn að þegar ég geri ekki Pilates að minnsta kosti einu sinni í viku, þá finn ég það í bakinu.“

„Ég þarf klárlega þessa lengingu og teygju,“ bætti hún við.

Kardashian sagðist æfa á morgnana en viðurkenndi að hún væri auðveldlega annars hugar.

„Ég er þessi pirrandi líkamsræktarmanneskja sem kíki á símann minn á meðan á æfingunni stendur og svara fólki,“ sagði hún. „Ég er viss um að það pirrar þjálfarann ​​minn mjög.“

Aðspurð um hvað komi henni í gang að æfa þá segist hún elska að æfa við tónlist Justin Bieber. Hún tekur þó fram að það eigi ekki allar dansæfingar eða heit jóga æfingar við hana.

„Ég gerði þetta einu sinni og ég sofnaði,“ sagði hún um reynslu sína af heitu jóga. „Bara stemningin og þú leggst niður og lokar augunum. Ég get sofnað hvar sem er, svo settu mig í stellingu til að sofna, og ég geri það.“

Kardashian er nú á fullu að kynna nýju NikeSkims línuna sína í samstarfi við Nike, sem kemur út 26. September. Hún deildi Instagram myndbandi af sér og frægum íþróttamönnum að æfa í nýju línunni, þar á meðal Serena Williams, Sha’Carri Richardson, Jordan Chiles og Chloe Kim.

„Ég elska að æfa, það er mín þerapía,“ sagði hún einnig við Vogue.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

