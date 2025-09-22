fbpx
Mánudagur 22.september 2025

Segir frá ofbeldissambandi

Mánudaginn 22. september 2025 13:57

Mynd/Getty Images

Leikkonan Reese Witherspoon segir frá því hvernig hún komst úr ofbeldissambandi og afleiðingarnar sem það hafði.

Leikkonan sagði frá þessu í hlaðvarpsþætti The New York Times, The Interview.

Hún sagði að hún hafi verið mjög ung á þessum tíma.

„Það tók mig smá tíma að finna mig aftur eftir þetta,“ sagði Reese.

„Ég hafði dofnað því ég hélt að allt þetta hræðilega sem hann sagði um mig væri satt. Ég þurfti að endurforrita heilann minn.“

Reese tókst að finna sig á ný en það var áskorun að gera það í sviðsljósinu.

„Það tók mig mjög langan tíma að verða að þeirri konu sem ég er í dag. Það er mjög erfitt að vera opinber persóna,“ segir hún.

Leikkonan hefur áður opnað sig um ofbeldissambandið í viðtali í tímaritinu O, The Oprah Magazine.

Hún sagði ofbeldið hafa verið andlegt og að komast úr þeim aðstæðum hafi gert henni kleift að ná markmiðum sínum og draumum.

„Það breytti því hver ég var, það að ég stóð föst á mínu, það er hluti af ástæðunni fyrir því að ég get sagt: „Já, ég er metnaðarfull.“ Því einhver reyndi að taka það frá mér.“

