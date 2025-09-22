fbpx
Mánudagur 22.september 2025

Flestir nota allt of mikið tannkrem – Þetta er rétt magn

Mánudaginn 22. september 2025 06:30

Mynd/TikTok

Tannlæknirinn Dr Gao segir að þú sért alveg örugglega að nota allt of mikið tannkrem. Í myndbandi sem slegið hefur í gegn á TikTok sýnir hann hvað sé rétt magn, miðað við aldur.

Samkvæmt Dr Gao er magnið sem er notað í tannkremsauglýsingum „allt of mikið“. Fyrir þriggja ára og yngri er nóg að smyrja smávegis tannkremi á burstann.

„Fyrir eldri er nóg að setja magn sem samsvarar baun (e. pea size amount),“ segir Dr Gao og útskýrir að það muni ekki gera tennurnar „hreinni“ ef þú setur meira tannkrem. Það getur hins vegar orsakað tannvandamál, sérstaklega hjá börnum.

Börn skola ekki muninn líkt og fullorðnir, heldur kyngja tannkreminu. Það getur verið skaðlegt fyrir þau að kyngja of miklum flúor.

Myndband Dr Gao hefur fengið yfir 12 milljónir áhorfa. Fjöldi fólks hefur skrifað við myndbandið og viðurkennt að það hefur notað vitlaust magn af tannkremi allt sitt líf.

@doctorgaoAre you using the right amount of toothpaste? ##dentist ##dental ##dentistry ##tiktokguru ##youngcreators ##learnontiktok ##edutok ##teeth ##foryou♬ Mad at Disney – salem ilese

Það er hægt að lesa nánar um tannumhirðu barna á vef Landlæknis.

