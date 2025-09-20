fbpx
Laugardagur 20.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Viðurkennir að hafa verið hrædd og spennt þegar hún hitti mótleikkonu sína

Ragna Gestsdóttir
Laugardaginn 20. september 2025 15:30

Julia Roberts. Mynd: Getty.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Leikkonan Julia Roberts rifjar upp fyrstu kynni hennar og leikkonunnar Chloë Sevigny í viðtali við Variety sem birt var á fimmtudag. Segist Roberts hafa verið spennt, en hrædd á sama tíma.

„Ekki til að draga úr neinu af því góða sem þið hin eruð að segja, því satt best að segja er ástarbikarinn minn svo fullur að hann er að flæða yfir, eins og þið sjáið. En ég var svo spennt og hrædd við að hitta Chloë,“ sagði Roberts.

Roberts, 57 ára, minntist þess að hafa setið við eldhúsborðið sitt með framleiðanda myndarinnar After the Hunt, Allan Mandelbaum, leikstjóranum Luca Guadagnino, og meðleikaranum Ayo Edebiri til að ræða „efnið og æfingarnar“. Einnig var í herberginu, 20 ára dóttir Roberts, Hazel, sem var að útbúa sér hádegismat.

„Allan, framleiðandinn okkar, hann kom inn og sagði: „Chloë ætti að vera komin eftir nokkrar mínútur.“ Og ég lít upp, og Ayo lítur upp, og við horfumst í augu,“ sagði Roberts.

Þegar Guadagnino spurði hvað væri að, viðurkenndi Roberts: „Ég er hrædd“ – sem fékk Edebiei til að taka undir og segja: „Ég líka.“

„Og Hazel segir: „Ég er að fara.“ Og svo, um mínútu síðar, hringdi dyrabjallan og Hazel segir: „Ég er að fara í gegnum bílskúrinn.“

Edebiri, Roberts og Sevigny.

Sevigny segist aftur á móti ekki hafa verið í neinum vandræðum með að tengjast Roberts.

„Ég meina, ég fann fyrir mikilli nánd við hana í fyrsta skipti sem ég hitti hana,“ sagði Sevigny. „En hún bauð okkur heim til sín í æfingar og við gistum í strandhúsinu hennar. Og hún var bara mjög gjafmild og örlát.“

Sevigny hrósaði tíma sínum við tökur með Roberts og sagðist vera leið yfir að leiðir þeirra skildu þegar verkefninu lauk.

„Má ég segja að þegar við fórum þurfti ég meira af Juliu. Í fluginu heim horfði ég á, eins og þrjár af myndunum þínum. Ég vildi bara meira!“ sagði hún. „Notting Hill, My Best Friend’s Wedding, og ég man ekki eftir þriðju myndinni. En ég var bara, Ég vil bara meira af Júlíu!“

Roberts svaraði með tárin í augunum að hún væri „svo glöð“ að samtal þeirra væri tekið upp fyrir viðtalið. Sevigny tók undir  og bætti við að hún væri „ekki tilbúin að kveðja“ þegar samstarfi þeirra væri lokið.

„Sem betur fer er fjöldi mynda sem ég get farið heim og haldið áfram að horfa á,“ bætti hún við um kvikmyndagerð Roberts.

Aftur the Hunt er áætluð að koma í kvikmyndahús í Bandaríkjunum 10. október.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Viðurkennir að hafa verið hrædd og spennt þegar hún hitti mótleikkonu sína
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Brúsablæti Hildar kemur okkur í spreng – „Það er ekki pláss fyrir okkur þrjú hérna“
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
„Þetta þjónar allt þeim tilgangi að þjálfa tilfinningalífið á öruggan hátt“
Fókus
Fyrir 17 klukkutímum
Segir einlæg frá glímunni við fæðingarþunglyndi: „Þetta var eitthvað sem ég var ekki að tala um“
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Var morðinu á Charlie Kirk ætlað að koma af stað borgarastyrjöld í Bandaríkjunum?
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
Erlendar konur bugaðar á íslenska deitmarkaðinum – „Eru samt ekki tilbúnir í samband, þó það sé svona þrjú ár í að þeir verði sköllóttir“
Fókus
Í gær
Eigendaskipti stórleikara á Stálhúsinu
Fókus
Í gær
Matargyðjan opinberar hvernig Ozempic hjálpaði henni að sigrast á þunglyndi eftir andlát sonarins

Mest lesið

Sjáðu þegar gestirnir misstu sig á Sauðárkróki í gærkvöldi – „Hann er kominn í dómarann“
Hinn grunaði í Hafnarfjarðarmálinu var nýfallinn
Allt á suðupunkti á Sauðárkróki í kvöld – Segir níu aðila úr gæslu hafa þurft að fylgja Sveini af vettvangi
Erlendar konur bugaðar á íslenska deitmarkaðinum – „Eru samt ekki tilbúnir í samband, þó það sé svona þrjú ár í að þeir verði sköllóttir“
Ljóst að hræðilegir atburðir áttu sér stað á heimili unga drengsins í Hafnarfirði

Nýlegt

Flóttakona mátti ekki rifta leigusamningi í Mosfellsbæ – Heimilið í heimalandinu lagt í rúst og bróðir hennar drepinn
Sólveig Anna hæðist að svari Einars Bárðarsonar – „Gæti verið efni í spennandi sálfræðitrylli“ 
Myndband sýnir handtöku á konu sem nauðgaði 11 ára nemanda sínum – „Ég? Fyrir hvað?“
Bergvin segist útilokaður af RÚV vegna dóms um kynferðislega áreitni – „Miklu þyngra að vera dæmdur af „dómstól götunnar““
Amorim harður á sínu – „Ekki einu sinni páfinn fær mig til að breyta“
Segir einlæg frá glímunni við fæðingarþunglyndi: „Þetta var eitthvað sem ég var ekki að tala um“
Sjáðu þegar gestirnir misstu sig á Sauðárkróki í gærkvöldi – „Hann er kominn í dómarann“
Ræddu stöðu Halldórs eftir svakalegt fjaðrafok í Kópavogi – „Enginn að tala um það í dag, heldur bara hvað allt er ömurlegt þarna“
Hinn grunaði í Hafnarfjarðarmálinu var nýfallinn
Fókus
Í gær
Lúxus sveitasetur á Suðurlandi til sölu á 700 milljónir
Fókus
Í gær

Tilkynnir stórtíðindi með djarfri myndatöku

Tilkynnir stórtíðindi með djarfri myndatöku
Fókus
Í gær
Segir „pakk“ eyðileggja upplifunina í íslenskum kvikmyndahúsum
Fókus
Í gær
Jimmy Kimmel sagt að biðja fjölskyldu Charlie Kirk afsökunar
Fókus
Í gær

Foreldrar hennar og amma horfðu á hópkynlífsatriðið

Foreldrar hennar og amma horfðu á hópkynlífsatriðið
Fókus
Í gær

Mun Adele syngja í hálfleikssýningu Super Bowl?

Mun Adele syngja í hálfleikssýningu Super Bowl?
Fókus
Í gær
Kom að eiginmanninum með hálfbróður sínum
Fókus
Í gær

Hætti við viðburð í Dollywood vegna heilsufarsvandamála

Hætti við viðburð í Dollywood vegna heilsufarsvandamála
Fókus
Í gær
„Besti bústaður í heimi er kominn á sölu. Þarna er í alvöru best að vera“
Fókus
Í gær
Birna Daníelsdóttir hlýtur Sólfaxa
Fókus
Fyrir 2 dögum

Frönsku forsetahjónin heita því að sanna að forsetafrúin sé líffræðileg kona

Frönsku forsetahjónin heita því að sanna að forsetafrúin sé líffræðileg kona
Fókus
Fyrir 2 dögum

Sprenghlægileg viðbrögð Jennifer Aniston við raunverulegu nafni Reese Witherspoon

Sprenghlægileg viðbrögð Jennifer Aniston við raunverulegu nafni Reese Witherspoon
Fókus
Fyrir 2 dögum
Guðrún Sørtveit: „Það hefur alltaf verið rosalega sterkt í mér að verða mamma“
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Fyrir þremur árum hélt ég framhjá eiginkonu minni með framleiðandanum mínum“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Gjörbreyttur Jelly Roll nýtur lífsins á Ítalíu

Gjörbreyttur Jelly Roll nýtur lífsins á Ítalíu
Fókus
Fyrir 2 dögum
Birti myndir af sjúkrabeði – Systirin hvetur hana til að vera sterk
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hjartaknúsarinn Robert Redford þurfti að slá konurnar frá sér
Fókus
Fyrir 3 dögum
Michael Keaton harðlega gagnrýndur fyrir ummæli hans um Charlie Kirk
Fókus
Fyrir 3 dögum

Grunlaus um endalok beðmálanna

Grunlaus um endalok beðmálanna
Fókus
Fyrir 3 dögum

Eva Margrét og Ómar nutu í botn á Ítalíu

Eva Margrét og Ómar nutu í botn á Ítalíu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hitti Drake eftir að hún gaf honum brjóstahaldarann sinn: „Ég held ég segi ekki meira en það“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Systir Biöncu Censori fetar í hennar fótspor með djörfu fatavali

Systir Biöncu Censori fetar í hennar fótspor með djörfu fatavali
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hneyksluð yfir verðinu á Starbucks – Þetta borgaði hún fyrir tvo
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hyldýpi – Þeysireið um myrkur mannheima
Fókus
Fyrir 4 dögum

Það vex á mér vömbin og spikið!

Það vex á mér vömbin og spikið!
Fókus
Fyrir 4 dögum

Robert Redford er látinn

Robert Redford er látinn
Fókus
Fyrir 4 dögum
Agnes selur einstaka Parísarhæð
Fókus
Fyrir 4 dögum
Konungsfjölskyldan enn og aftur sögð brjáluð út í Harry Bretaprins eftir nýlegt viðtal – „Harry kann ekki að þegja“