Viðurkennir að hafa verið hrædd og spennt þegar hún hitti mótleikkonu sína

Leikkonan Julia Roberts rifjar upp fyrstu kynni hennar og leikkonunnar Chloë Sevigny í viðtali við Variety sem birt var á fimmtudag. Segist Roberts hafa verið spennt, en hrædd á sama tíma.
„Ekki til að draga úr neinu af því góða sem þið hin eruð að segja, því satt best að segja er ástarbikarinn minn svo fullur að hann er að flæða yfir, eins og þið sjáið. En ég var svo spennt og hrædd við að hitta Chloë,“ sagði Roberts.
Roberts, 57 ára, minntist þess að hafa setið við eldhúsborðið sitt með framleiðanda myndarinnar After the Hunt, Allan Mandelbaum, leikstjóranum Luca Guadagnino, og meðleikaranum Ayo Edebiri til að ræða „efnið og æfingarnar“. Einnig var í herberginu, 20 ára dóttir Roberts, Hazel, sem var að útbúa sér hádegismat.
„Allan, framleiðandinn okkar, hann kom inn og sagði: „Chloë ætti að vera komin eftir nokkrar mínútur.“ Og ég lít upp, og Ayo lítur upp, og við horfumst í augu,“ sagði Roberts.
Þegar Guadagnino spurði hvað væri að, viðurkenndi Roberts: „Ég er hrædd“ – sem fékk Edebiei til að taka undir og segja: „Ég líka.“
„Og Hazel segir: „Ég er að fara.“ Og svo, um mínútu síðar, hringdi dyrabjallan og Hazel segir: „Ég er að fara í gegnum bílskúrinn.“
Sevigny segist aftur á móti ekki hafa verið í neinum vandræðum með að tengjast Roberts.
„Ég meina, ég fann fyrir mikilli nánd við hana í fyrsta skipti sem ég hitti hana,“ sagði Sevigny. „En hún bauð okkur heim til sín í æfingar og við gistum í strandhúsinu hennar. Og hún var bara mjög gjafmild og örlát.“
Sevigny hrósaði tíma sínum við tökur með Roberts og sagðist vera leið yfir að leiðir þeirra skildu þegar verkefninu lauk.
„Má ég segja að þegar við fórum þurfti ég meira af Juliu. Í fluginu heim horfði ég á, eins og þrjár af myndunum þínum. Ég vildi bara meira!“ sagði hún. „Notting Hill, My Best Friend’s Wedding, og ég man ekki eftir þriðju myndinni. En ég var bara, Ég vil bara meira af Júlíu!“
Roberts svaraði með tárin í augunum að hún væri „svo glöð“ að samtal þeirra væri tekið upp fyrir viðtalið. Sevigny tók undir og bætti við að hún væri „ekki tilbúin að kveðja“ þegar samstarfi þeirra væri lokið.
„Sem betur fer er fjöldi mynda sem ég get farið heim og haldið áfram að horfa á,“ bætti hún við um kvikmyndagerð Roberts.
Aftur the Hunt er áætluð að koma í kvikmyndahús í Bandaríkjunum 10. október.