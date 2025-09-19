fbpx
Föstudagur 19.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Tilkynnir stórtíðindi með djarfri myndatöku

Ragna Gestsdóttir
Föstudaginn 19. september 2025 11:30

Madonna

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Poppdrottningin Madonna slær ekki af kynþokkanum komin á ellilífeyrinn 67 ára. Á myndum sem hún birti á Instagram á fimmtudag skilur hún lítið eftir fyrir ímyndunaraflið, þar sem hún klæðist gegnsæjum silkiundirkjól og netsokkabuxum úr undirfatalínu Rosamosario.

Til að toppa útlitið klæðist Madonna eins skóm og í október 2005 þegar hún kynnti plötuna sína Confessions on a Dance Floor. Til viðbótar klæðist hún gegnsæjum hvítum hönskum og ber einkenniskrosshálsmen sín. Veski með áletruninni p—y power sést á einni mynd.

Myndatakan tilkynnir endurkomu Madonnu til fyrrum útgáfufyrirtækis hennar, Warner Bros., og hún gefur í skyn framhald af plötunni Confessions sem kæmi út árið 2026.

„Næstum tveimur áratugum síðar – Og mér líður eins og heima hjá Warner Records! Aftur til tónlistarinnar, aftur á dansgólfið, aftur þangað sem allt byrjaði! COADF- bls. 2 🪩 2026.“

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Madonna (@madonna)

Madonna er nú að hitta fyrrverandi knattspyrnumanninn Akeem Morris, 29 ára. Heimildarmaður sagði nýlega við Post að Morris hefði sannfært Madonnu um að hún þyrfti ekki á öllum þessum fyllingarefnum og augnstækkunum að halda sem gerðu hana að skotspónni neikvæðra athugasemda eftir framkomu hennar á Grammy-verðlaununum árið 2023.

„Hún er farin að hlusta á Akeem, sem segir henni að hún sé falleg,“ sagði heimildarmaðurinn. „Hún hlustar venjulega ekki á neinn en hún hlustar á hann.Hún vill nú viðurkenna að vera 67 ára frekar en að reyna að líta út eins og 27 ára. Og þess v egna hefur hún verið að gera hluti eins og LED-ljós, súrefnismeðferðir fyrir andlitið, sogæðadreifingu, hluti sem bara gefa andlitinu frískandi tilfinningu.“

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Tilkynnir stórtíðindi með djarfri myndatöku
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Segir „pakk“ eyðileggja upplifunina í íslenskum kvikmyndahúsum
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Jimmy Kimmel sagt að biðja fjölskyldu Charlie Kirk afsökunar
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Foreldrar hennar og amma horfðu á hópkynlífsatriðið
Fókus
Fyrir 14 klukkutímum
Mun Adele syngja í hálfleikssýningu Super Bowl?
Fókus
Fyrir 16 klukkutímum
Kom að eiginmanninum með hálfbróður sínum
Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Hætti við viðburð í Dollywood vegna heilsufarsvandamála
Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
„Besti bústaður í heimi er kominn á sölu. Þarna er í alvöru best að vera“

Mest lesið

Dívurnar Linda Pé og Margrét Jónasar tókust á fyrir dómi – „Bið þig um að fjarlægja strax“
Myndband sýnir handtöku á konu sem nauðgaði 11 ára nemanda sínum – „Ég? Fyrir hvað?“
„Besti bústaður í heimi er kominn á sölu. Þarna er í alvöru best að vera“
Sótt að ungum Sjálfstæðismönnum úr þeirra eigin röðum – „Hvert er Sjálfstæðisflokkurinn að fara?“
Konungsfjölskyldan gagnrýnd fyrir fordæmalausa sýndarmennsku í þágu Trump – „Þetta er þjóðarskömm“

Nýlegt

„Besti bústaður í heimi er kominn á sölu. Þarna er í alvöru best að vera“
Guðrún Sørtveit: „Það hefur alltaf verið rosalega sterkt í mér að verða mamma“
Bergvin segist útilokaður af RÚV vegna dóms um kynferðislega áreitni – „Miklu þyngra að vera dæmdur af „dómstól götunnar““
Kennsl borin á rotnandi lík í yfirgefinni Teslu söngvarans – Ferilinn hefur borið hnekki
Þórhallur fer af stað með Draumaliðsdeild Alþingis
Vegglistaverk í miðbænum eyðilagt – „Hafi þeir eintóma skömm fyrir“
Mourinho sendir pillu til Tyrklands og segist hafa valið rangt
Dr. Helgi Páll ráðinn til að stýra gervigreind hjá Snjallgögnum
The Ultimate Eagles koma til Íslands í fyrsta skipti
Þingmaður Miðflokksins vill gera þessa tilraun áður en splæst er í „dýrustu samgönguframkvæmd Íslandssögunnar“
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
Sprenghlægileg viðbrögð Jennifer Aniston við raunverulegu nafni Reese Witherspoon
Fókus
Í gær

Guðrún Sørtveit: „Það hefur alltaf verið rosalega sterkt í mér að verða mamma“

Guðrún Sørtveit: „Það hefur alltaf verið rosalega sterkt í mér að verða mamma“
Fókus
Í gær
„Fyrir þremur árum hélt ég framhjá eiginkonu minni með framleiðandanum mínum“
Fókus
Í gær
Gjörbreyttur Jelly Roll nýtur lífsins á Ítalíu
Fókus
Í gær

Birti myndir af sjúkrabeði – Systirin hvetur hana til að vera sterk

Birti myndir af sjúkrabeði – Systirin hvetur hana til að vera sterk
Fókus
Í gær

Hjartaknúsarinn Robert Redford þurfti að slá konurnar frá sér

Hjartaknúsarinn Robert Redford þurfti að slá konurnar frá sér
Fókus
Í gær
Michael Keaton harðlega gagnrýndur fyrir ummæli hans um Charlie Kirk
Fókus
Fyrir 2 dögum

Grunlaus um endalok beðmálanna

Grunlaus um endalok beðmálanna
Fókus
Fyrir 2 dögum
Eva Margrét og Ómar nutu í botn á Ítalíu
Fókus
Fyrir 2 dögum
Hitti Drake eftir að hún gaf honum brjóstahaldarann sinn: „Ég held ég segi ekki meira en það“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Systir Biöncu Censori fetar í hennar fótspor með djörfu fatavali

Systir Biöncu Censori fetar í hennar fótspor með djörfu fatavali
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hneyksluð yfir verðinu á Starbucks – Þetta borgaði hún fyrir tvo

Hneyksluð yfir verðinu á Starbucks – Þetta borgaði hún fyrir tvo
Fókus
Fyrir 2 dögum
Hyldýpi – Þeysireið um myrkur mannheima
Fókus
Fyrir 2 dögum
Það vex á mér vömbin og spikið!
Fókus
Fyrir 2 dögum

Robert Redford er látinn

Robert Redford er látinn
Fókus
Fyrir 2 dögum
Agnes selur einstaka Parísarhæð
Fókus
Fyrir 2 dögum
Konungsfjölskyldan enn og aftur sögð brjáluð út í Harry Bretaprins eftir nýlegt viðtal – „Harry kann ekki að þegja“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Nýtt myndband af stjörnuhjónunum vekur mikla reiði
Fókus
Fyrir 3 dögum

Sunneva reyndi að taka sætar myndir en hundurinn hafði önnur áform

Sunneva reyndi að taka sætar myndir en hundurinn hafði önnur áform
Fókus
Fyrir 3 dögum

Brjálaður yfir hegðun stúlkna á hvítri Teslu – „Skammist ykkar!“

Brjálaður yfir hegðun stúlkna á hvítri Teslu – „Skammist ykkar!“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Sjokkerandi launamunur aðalleikaranna
Fókus
Fyrir 3 dögum

Líttu aftur – Aðdáendur héldu Jennifer Lopes vera aðra stórstjörnu

Líttu aftur – Aðdáendur héldu Jennifer Lopes vera aðra stórstjörnu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Bjargaði 15 hundum frá skítugu heimili hennar og eiginmannsins
Fókus
Fyrir 3 dögum
Afhjúpar hvernig hann blekkti John Cusack í töku eins goðsagnakennda atriðis 80’s tímabilsins
Fókus
Fyrir 3 dögum

Gugga Lísa sleppir takinu á sorginni og kveður móður sína í hinsta sinn

Gugga Lísa sleppir takinu á sorginni og kveður móður sína í hinsta sinn
Fókus
Fyrir 3 dögum

Sjaldséð sjón: Mary-Kate og Ashley létu sjá sig

Sjaldséð sjón: Mary-Kate og Ashley létu sjá sig
Fókus
Fyrir 3 dögum
FKA konur í laxveiði – kraftur, gleði og maríulaxar
Fókus
Fyrir 4 dögum
Ásdís Rán og Þórður Daníel í sitthvora áttina