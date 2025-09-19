Tilkynnir stórtíðindi með djarfri myndatöku

Poppdrottningin Madonna slær ekki af kynþokkanum komin á ellilífeyrinn 67 ára. Á myndum sem hún birti á Instagram á fimmtudag skilur hún lítið eftir fyrir ímyndunaraflið, þar sem hún klæðist gegnsæjum silkiundirkjól og netsokkabuxum úr undirfatalínu Rosamosario.
Til að toppa útlitið klæðist Madonna eins skóm og í október 2005 þegar hún kynnti plötuna sína Confessions on a Dance Floor. Til viðbótar klæðist hún gegnsæjum hvítum hönskum og ber einkenniskrosshálsmen sín. Veski með áletruninni p—y power sést á einni mynd.
Myndatakan tilkynnir endurkomu Madonnu til fyrrum útgáfufyrirtækis hennar, Warner Bros., og hún gefur í skyn framhald af plötunni Confessions sem kæmi út árið 2026.
„Næstum tveimur áratugum síðar – Og mér líður eins og heima hjá Warner Records! Aftur til tónlistarinnar, aftur á dansgólfið, aftur þangað sem allt byrjaði! COADF- bls. 2 🪩 2026.“
Madonna er nú að hitta fyrrverandi knattspyrnumanninn Akeem Morris, 29 ára. Heimildarmaður sagði nýlega við Post að Morris hefði sannfært Madonnu um að hún þyrfti ekki á öllum þessum fyllingarefnum og augnstækkunum að halda sem gerðu hana að skotspónni neikvæðra athugasemda eftir framkomu hennar á Grammy-verðlaununum árið 2023.
„Hún er farin að hlusta á Akeem, sem segir henni að hún sé falleg,“ sagði heimildarmaðurinn. „Hún hlustar venjulega ekki á neinn en hún hlustar á hann.Hún vill nú viðurkenna að vera 67 ára frekar en að reyna að líta út eins og 27 ára. Og þess v egna hefur hún verið að gera hluti eins og LED-ljós, súrefnismeðferðir fyrir andlitið, sogæðadreifingu, hluti sem bara gefa andlitinu frískandi tilfinningu.“