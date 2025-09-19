Matargyðjan opinberar hvernig Ozempic hjálpaði henni að sigrast á þunglyndi eftir andlát sonarins

Fyrirsætan og matarbókadrottningin Chrissy Teigen fullyrðir að þyngdarstjórnunarlyfið Ozempic hafi dregið sig úr „djúpu þunglyndi“.
Teigen játaði að hafa notað Ozempic fyrir mörgum árum og segist hún loksins átta sig á hvernig lyfið hjálpaði henni að vinna á djúpu þunglyndi.
Í hlaðvarpi sínu Self-Conscious á fimmtudag sagði Teigen að hún hefði notað lyfið í rúmt ár eftir að sonur hennar, Jack, fæddist andvana. Teigen, sem er 39 ára, segist ekki hafa tekið eftir neinum árangri í þrjá, fjóra mánuði áður en henni tókst loksins að losna við meðgönguþyngdina.
Teigen, sem missti Jack í september 2020, minntist þess að eftir notkun Ozempic væri hún ekki lengur „í þessu djúpa þunglyndi að sjá þennan ólétta maga án barns í honum.“
Kílóunum fækkaði og segist Teigen hafa upplifað „Ozempic blindu.“ „Þú endar á því að léttast svo ótrúlega mikið að þú áttar þig ekki á að þú hafir misst of mikið,“ sagði hún.
Teigen sagði að það hefði verið pirrandi og næstum kvalafullt fyrir hana að taka lyfið þar sem hún væri mikill mataraðdáandi.
„Að vera alls ekki svöng, ég hataði það helvíti mikið,“ sagði hún kímin. „Ég elska að vera svöng. Ég elska að borða mat. Ég elska að þrá mat.“
Grínaðist hún með að elska mat svo mikið að eiginmaður hennar, John Legend, býr til „svefnsamloku“ handa henni á hverju kvöldi sem hún borðar um klukkan tvö að nóttu.
Þangað til Teigen fann „rétta skammtinn“ tók það hana smá tíma að „upplifa hungurtilfinningu“ á Ozempic.
„Ég tók sprautuna. Það voru þrír dagar þar sem ég neyddi mig til að borða mat. Svo hvarf það aðeins. Dagur fjögur, dagur fimm, meiri matur. Dagur sex, sprautan aftur. Mér leið illa yfir því því það er ekki slæmt að vera svöng,“ hélt Teigen áfram áður en hún lýsti því hvernig hún er „sátt við tímann sem hún tók hana.“
Hún lýsti skömminni sem hún fann fyrir, ekki aðeins yfir því að hafa „í raun efni á“ Ozempic heldur einnig yfir því að vera einhver sem var „ekki heiðarleg“ við aðdáendur sem keyptu matreiðslubækur hennar.
Í þættinum, sem var samtal við höfund bókarinnar The Magic Pill, Johann Hari, opnaði Teigen sig um fyrri erfiðleika með mat.
„Sem fyrirsæta borðaði ég ruslfæði og kastaði upp,“ sagði Teigen. „Ég taldi það ekki vera lotugræðgi. Ég borðaði í raun svo mikið að ég varð veik í fjögur ár. Það er ekki ég, að neyða mig til að kasta upp.“
Teigen, sem er móðir Lunu, níu ára, sonarins Miles, sjö ára, dótturinnar Esti og sonarins Wren, sem báðir eru tveggja ára, tilgreindi ekki hvenær eða hvers vegna hún hætti að taka Ozempic.
Þótt hún hafi aldrei talað um að taka lyfið áður, gerði hún grín að „ógeðfelldum“ spurningum um að líta „mikið út fyrir að vera Ozempic?“ í myndbandi á Instagram frá september 2024.