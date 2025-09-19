Foreldrar hennar og amma horfðu á hópkynlífsatriðið

Bonnie greindi frá þessu í hlaðvarpsþætti Chris Williamson. Hún var að svara spurningu um hvernig þetta verður þegar hún eignast börn og sagðist Bonnie ætla að vera hreinskilin.
„Ég myndi aldrei vilja að einhver myndi segja börnunum mínum við hvað ég vinn og koma þeim þannig á óvart. Ég vil vera sú sem segi þeim, og þannig díla ég við fjölskyldu mína,“ sagði hún.
„Þau heyra fyrst frá mér allt sem ég geri og plana að gera. Eins og með heimildarmyndina um mig sem kom út um daginn, í myndinni er mikið kynlíf, þetta sýndi mikið af hópkynlífinu og öðru sem ég hef gert. Og ég bauð fjölskyldu minni með á forsýninguna.
Sumum blaðamönnum þótti ógeðslegt að ég bauð fjölskyldu minni, og það var erfitt að horfa með þeim, alveg klárlega.“
Hún sagði að stundum hafi komið upp atriði í myndinni þar sem foreldrar hennar og amma hlógu, en önnur atriði þar sem þau horfðu undan.
„Ég er mjög ánægð að þau horfðu á myndina. Því vinir þeirra eiga eftir að horfa á hana, allir í hverfinu og bænum líka. Nú getur enginn sagt neitt við þau sem kemur þeim á óvart,“ sagði hún.
Hún sagðist þannig myndi vilja koma fram við framtíðarbörnin sín, að vera alltaf heiðarleg og ekki fela neitt.
