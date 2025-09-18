fbpx
Fimmtudagur 18.september 2025

Hætti við viðburð í Dollywood vegna heilsufarsvandamála

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 18. september 2025 19:30

Bandaríska tónlistarkonan Dolly Parton hætti við að koma fram í Dollywood á miðvikudag vegna heilsufarsvandamála.

Söngkonan, sem er 79 ára gömul, átti að vera koma fram á viðburði í skemmtigarði sínum í Pigeon Forge í Tennessee til að tilkynna nýja upplifun í garðinum, en útskýrði í myndskilaboðum til aðdáenda sinna að hún væri að jafna sig eftir nýrnastein.

„Ég veit að ég er hér og þið eruð þar að velta fyrir ykkur hvers vegna,“ sagði hún í myndbandi sem blaðamaðurinn Marcus Leshock deildi á X.

„Ég átti í smá vandamáli. Ég fékk nýrnastein. Það kom í ljós að það var sýking og læknirinn sagði: „Þú þarft ekki að vera að ferðast um núna, þú þarft nokkra daga til að ná bata. Svo hann lagði til að ég færi ekki til Dollywood í dag.“

Parton fullvissaði aðdáendur sína um að hún myndi fljótlega ná sér.

„Hafið ekki áhyggjur af mér, ég verð allt í lagi,“ sagði hún. „Ég get þetta bara ekki í dag.“

Hálft ár er liðið frá því eiginmaður Dolly til næstum 60 ára, Carl Dean, lést í mars. Hann var 82 ára gamall. Í maí ræddi Dolly opinskátt við Independent um heilsufarsbaráttu eiginmannsins síns, sem hann hafði haldið fyrir sig, og sagðist hún glöð að hann þjáðist ekki lengur.

„En það bætir samt ekki upp fyrir missinn og einmanaleikann sem fylgir því,“ sagði Dolly. 

Í júlí sagði Dolly að hún væri að taka sér pásu frá tónlist eftir andlát Deans og viðurkenndi í hlaðvarpi Khloé Kardashian, Khloé in Wonder Land:

„Ég get þetta ekki núna því ég á svo margt annað að ég hef ekki efni á þeim munaði að verða tilfinningaþrungin núna,“ sagði Dolly, sem sagðist myndu snúa aftur á tónlistarsviðið, en eins og er væri hún „bara að fresta því öllu saman.“

