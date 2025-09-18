fbpx
Fimmtudagur 18.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Gjörbreyttur Jelly Roll nýtur lífsins á Ítalíu

Fókus
Fimmtudaginn 18. september 2025 08:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bandaríski kántrítónlistarmaðurinn Jelly Roll sýndi gjörbreytt útlit á Instagram á mánudag. Roll nýtur nú lífsins á Ítalíu, 90 kílóum léttari.

„Ég kemst í Louis Vuitton núna. Biddu fyrir bankareikningnum mínum,“ skrifaði hann við nokkrar myndir frá sögufrægu tónleikunum Grace for the World í Vatíkaninu.

„Hundrað þúsund þakkir til goðsagnarinnar Skateboard P, teymi hans og allra annarra sem komu að því að gera gærkvöldið að veruleika.“

Roll er hrósað fyrir lífstílsbreytinguna í athugasemdum.

„Þú lítur ótrúlega vel út,“ skrifaði rapparinn Fat Joe, en Machine Gun Kelly skrifaði tvö klappandi emoji. Eiginkona Roll, Alisa DeFord, einnig þekkt sem Bunnie Xo, tók undir og skrifaði: „Flottasti folinn af þeim öllum.“

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jelly Roll (@jellyroll615)

Í apríl 2024 sagði hún frá því að eiginmaður hennar hefði hætt á samfélagsmiðlum eftir að hafa verið miskunnarlaust lagður í einelti vegna þyngdar sinnar. Hún sagði að neikvæðu athugasemdirnar hefðu sært hann þótt hann sýndi það ekki.

Jelly Roll, sem er fertugur, hefur verið opinskár um baráttu sína við þyngdina. Árið 2018 sagði hann að hann hefði einu sinni vegið 225 kíló.

„Ég hef verið of feitur síðan ég var lítið barn,“ skrifaði hann við mynd af sjálfum sér á Instagram á þeim tíma.

Roll sigraðist á fíkn og vímuefnaneyslu og árið 2022 setti hann sér markmið að léttast. Í október 2024 hafði misst 45 kíló og fagnaði hann áfanganum á meðan hann var á Beautifully Broken tónleikaferðalagi sínu.

„Næsta ár, þegar þið sjáið mig öll, munið þið ekki þekkja mig,“ sagði hann í uppfærslu á Instagram um miðja tónleikaferðina. „Ég ætla að komast undir haug af lóðum á þann hátt sem ég hef aldrei gert.“

Næringarþjálfari hans, Ian Larios, lýsti matar- og líkamsræktarvenjum Roll á meðan hann var á tónleikaferðalagi sem hjálpuðu honum að ná markmiði sínu um þyngdartap. Meðal breytinga á rútínu Roll var að „taka burt olíuna og deigið“ úr uppáhaldsmatnum hans og ganga um íþróttahöllina, spila körfubolta eða box.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Gjörbreyttur Jelly Roll nýtur lífsins á Ítalíu
Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Birti myndir af sjúkrabeði – Systirin hvetur hana til að vera sterk
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Hjartaknúsarinn Robert Redford þurfti að slá konurnar frá sér
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Michael Keaton harðlega gagnrýndur fyrir ummæli hans um Charlie Kirk
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Grunlaus um endalok beðmálanna
Fókus
Í gær
Eva Margrét og Ómar nutu í botn á Ítalíu
Fókus
Í gær
Hitti Drake eftir að hún gaf honum brjóstahaldarann sinn: „Ég held ég segi ekki meira en það“
Fókus
Í gær
Systir Biöncu Censori fetar í hennar fótspor með djörfu fatavali

Mest lesið

Tilkynna um andlát ungs manns – Samfélagið harmi slegið
Birtir mynd af frægasta glugga Íslands – Bærinn vill láta taka uppstillinguna niður
Átta manns stefna Ísbúðinni okkar fyrir vangoldin laun – Málið sagt stefna í dómsátt
Michael Keaton harðlega gagnrýndur fyrir ummæli hans um Charlie Kirk
Eva Margrét og Ómar nutu í botn á Ítalíu

Nýlegt

Hjartaknúsarinn Robert Redford þurfti að slá konurnar frá sér
Grunlaus fótboltaaðdáandi slær í gegn – „Ég fékk Coldplay-meðferð“
Fékk neitun um ríkisborgararétt vegna 10 þúsund króna
Fékk símtal mánuði eftir einnar nætur gaman með konu – Hótaði þessu ef ekki ætti illa að fara
Komst upp um stórt kókaínsmygl frá Frankfurt hingað til lands – Afhenti félaganum ferðatöskuna
Fyrrum þjálfari hjá United með ráð – Segir þetta augljósa kostinn verði Amorim rekinn
Dramatík í Kórnum – Öll mörk komu í seinni hálfleik í sjö marka leik
Aftur skoraði Liverpool sigurmark í blálokin – Evrópumeistararnir fara vel af stað
Subbuleg slagsmál í miðborginni náðust á myndband – Lögreglan mátti hafa sig alla við
Fókus
Í gær
Það vex á mér vömbin og spikið!
Fókus
Í gær

Robert Redford er látinn

Robert Redford er látinn
Fókus
Í gær
Agnes selur einstaka Parísarhæð
Fókus
Í gær
Konungsfjölskyldan enn og aftur sögð brjáluð út í Harry Bretaprins eftir nýlegt viðtal – „Harry kann ekki að þegja“
Fókus
Í gær

Nýtt myndband af stjörnuhjónunum vekur mikla reiði

Nýtt myndband af stjörnuhjónunum vekur mikla reiði
Fókus
Í gær

Sunneva reyndi að taka sætar myndir en hundurinn hafði önnur áform

Sunneva reyndi að taka sætar myndir en hundurinn hafði önnur áform
Fókus
Í gær
Brjálaður yfir hegðun stúlkna á hvítri Teslu – „Skammist ykkar!“
Fókus
Í gær

Sjokkerandi launamunur aðalleikaranna

Sjokkerandi launamunur aðalleikaranna
Fókus
Fyrir 2 dögum
Líttu aftur – Aðdáendur héldu Jennifer Lopes vera aðra stórstjörnu
Fókus
Fyrir 2 dögum
Bjargaði 15 hundum frá skítugu heimili hennar og eiginmannsins
Fókus
Fyrir 2 dögum

Afhjúpar hvernig hann blekkti John Cusack í töku eins goðsagnakennda atriðis 80’s tímabilsins

Afhjúpar hvernig hann blekkti John Cusack í töku eins goðsagnakennda atriðis 80’s tímabilsins
Fókus
Fyrir 2 dögum

Gugga Lísa sleppir takinu á sorginni og kveður móður sína í hinsta sinn

Gugga Lísa sleppir takinu á sorginni og kveður móður sína í hinsta sinn
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sjaldséð sjón: Mary-Kate og Ashley létu sjá sig
Fókus
Fyrir 2 dögum
FKA konur í laxveiði – kraftur, gleði og maríulaxar
Fókus
Fyrir 2 dögum

Ásdís Rán og Þórður Daníel í sitthvora áttina

Ásdís Rán og Þórður Daníel í sitthvora áttina
Fókus
Fyrir 2 dögum
Best klæddu stjörnurnar á Emmy-verðlaunahátíðinni
Fókus
Fyrir 2 dögum
Var einmana fyrst þegar hann flutti til Bandaríkjanna – Þetta gerði hann til að kynnast fólki
Fókus
Fyrir 2 dögum
Vikan á Instagram: „Hotmömmubikinígellustælar, það má líka“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Drake hissa yfir brjóstastærð Guggu

Drake hissa yfir brjóstastærð Guggu
Fókus
Fyrir 3 dögum

„Mig langar að skora á Kastljósið að bjóða mér og Ölmu Möller að ræða málin“

„Mig langar að skora á Kastljósið að bjóða mér og Ölmu Möller að ræða málin“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Manst þú eftir drengnum í Tortímandanum? Svona lítur hann út í dag
Fókus
Fyrir 3 dögum

Besta æfingaráð Glen Powell

Besta æfingaráð Glen Powell
Fókus
Fyrir 3 dögum
Eiginmaðurinn hélt framhjá með dóttur nágrannans – „Ætti ég að gefa honum annað tækifæri?“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Leikkona biðst afsökunar eftir að hún birti mynd af sér með slaufuðum tónlistarmanni
Fókus
Fyrir 3 dögum

10 óvænt einkenni D-vítamínskorts

10 óvænt einkenni D-vítamínskorts
Fókus
Fyrir 3 dögum

Vinsælir þættir snúa aftur – Síðasti þáttur var sýndur árið 2019

Vinsælir þættir snúa aftur – Síðasti þáttur var sýndur árið 2019
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Nú bíð ég spennt eftir jólabókaflóðinu“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Unn­steinn Manuel og Ágústa selja í miðbænum