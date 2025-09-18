Gjörbreyttur Jelly Roll nýtur lífsins á Ítalíu

Bandaríski kántrítónlistarmaðurinn Jelly Roll sýndi gjörbreytt útlit á Instagram á mánudag. Roll nýtur nú lífsins á Ítalíu, 90 kílóum léttari.
„Ég kemst í Louis Vuitton núna. Biddu fyrir bankareikningnum mínum,“ skrifaði hann við nokkrar myndir frá sögufrægu tónleikunum Grace for the World í Vatíkaninu.
„Hundrað þúsund þakkir til goðsagnarinnar Skateboard P, teymi hans og allra annarra sem komu að því að gera gærkvöldið að veruleika.“
Roll er hrósað fyrir lífstílsbreytinguna í athugasemdum.
„Þú lítur ótrúlega vel út,“ skrifaði rapparinn Fat Joe, en Machine Gun Kelly skrifaði tvö klappandi emoji. Eiginkona Roll, Alisa DeFord, einnig þekkt sem Bunnie Xo, tók undir og skrifaði: „Flottasti folinn af þeim öllum.“
Í apríl 2024 sagði hún frá því að eiginmaður hennar hefði hætt á samfélagsmiðlum eftir að hafa verið miskunnarlaust lagður í einelti vegna þyngdar sinnar. Hún sagði að neikvæðu athugasemdirnar hefðu sært hann þótt hann sýndi það ekki.
Jelly Roll, sem er fertugur, hefur verið opinskár um baráttu sína við þyngdina. Árið 2018 sagði hann að hann hefði einu sinni vegið 225 kíló.
„Ég hef verið of feitur síðan ég var lítið barn,“ skrifaði hann við mynd af sjálfum sér á Instagram á þeim tíma.
Roll sigraðist á fíkn og vímuefnaneyslu og árið 2022 setti hann sér markmið að léttast. Í október 2024 hafði misst 45 kíló og fagnaði hann áfanganum á meðan hann var á Beautifully Broken tónleikaferðalagi sínu.
„Næsta ár, þegar þið sjáið mig öll, munið þið ekki þekkja mig,“ sagði hann í uppfærslu á Instagram um miðja tónleikaferðina. „Ég ætla að komast undir haug af lóðum á þann hátt sem ég hef aldrei gert.“
Næringarþjálfari hans, Ian Larios, lýsti matar- og líkamsræktarvenjum Roll á meðan hann var á tónleikaferðalagi sem hjálpuðu honum að ná markmiði sínu um þyngdartap. Meðal breytinga á rútínu Roll var að „taka burt olíuna og deigið“ úr uppáhaldsmatnum hans og ganga um íþróttahöllina, spila körfubolta eða box.