fbpx
Fimmtudagur 18.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Birna Daníelsdóttir hlýtur Sólfaxa

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 18. september 2025 17:15

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Birna Daníelsdóttir hlýtur Sólfaxa – íslensku barnabókaverðlaunin 2025

Sólfaxi – íslensku barnabókaverðlaunin eru veitt fyrir handrit að myndríkri bók. Samkeppnin er nafnlaus og senda þátttakendur gögn því inn undir dulnefni. Metþátttaka var í keppninni en á fjórða tug handrita bárust og ljóst að mikil gróska er í íslenskri myndabóka- og teiknimyndasögugerð. Eftir að hafa farið vel yfir öll keppnisgögn var dómnefnd sammála um að Ég bý í risalandi eftir Birnu Daníelsdóttur bæri af. Hlýtur hún því Sólfaxa – íslensku barnabókaverðlaunin 2025.

Í umsögn dómnefndar segir:

Ég bý í risalandi eftir Birnu Daníelsdóttur er einstaklega falleg bók um vandræðin sem fylgja því að vera lítill í veröld sem sniðin er að fullorðnu fólki en líka um allt það stórfenglega sem kemur í ljós þegar horft er á heiminn úr tæplega eins metra hæð. Myndir og texti hjálpast að við að segja söguna og fanga á frumlegan og frjóan hátt sjónarhorn barnsins, hugarheim þess og ímyndunarafl. Myndirnar eru unnar á fjölbreyttan hátt: málaðar með gvassi, vatnslitum og bleki, teiknaðar með trélitum, vaxlitum og þurrpastel og loks settar saman með klippimyndatækni. Á þeim má endalaust finna ný og ný smáatriði, hvort sem það er lakkrískonfekt sem hefur gleymst undir sófa eða barnateikningar á óvæntum og jafnvel svolítið óæskilegum stöðum. Ég bý í risalandi er dásamleg bók sem ungir og aldnir hafa án efa gaman af að lesa aftur og aftur.

Birna Daníelsdóttir er fædd árið 1981. Hún er með meistaragráðu í sjávarlíffræði og hefur meðal annars starfað við hvalatalningu og sem sérfræðingur í örverufræði. Árið 2020 lét hún gamlan draum rætast og hóf diplómanám í teikningu við Myndlistaskólann í Reykjavík. Frá útskrift hefur hún starfað sjálfstætt sem myndhöfundur en Ég bý í risalandi er hennar fyrsta bók.

Þetta er í fyrsta sinn sem Sólfaxi – íslensku barnabókaverðlaunin eru veitt en samkeppnin stendur þó á gömlum grunni. Stofnað var til verðlaunanna árið 1985 undir heitinu Íslensku barnabókaverðlaunin en árið 2024 var eðli þeirra breytt og einungis óskað eftir handritum að myndríkum bókum. Fengu þau af því tilefni nýtt nafn, Sólfaxi – íslensku barnabókaverðlaunin. Að samkeppninni standa fjölskylda Ármanns Kr. Einarssonar, Barnavinafélagið Sumargjöf og Forlagið, sem gefur sigurhandritið út á bók að keppni lokinni. Í dómnefnd sátu Anna Cynthia Leplar, Guðrún Lára Pétursdóttir og Sölvi Sveinsson.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Birna Daníelsdóttir hlýtur Sólfaxa
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
„Besti bústaður í heimi er kominn á sölu. Þarna er í alvöru best að vera“
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Frönsku forsetahjónin heita því að sanna að forsetafrúin sé líffræðileg kona
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Sprenghlægileg viðbrögð Jennifer Aniston við raunverulegu nafni Reese Witherspoon
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
Guðrún Sørtveit: „Það hefur alltaf verið rosalega sterkt í mér að verða mamma“
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
„Fyrir þremur árum hélt ég framhjá eiginkonu minni með framleiðandanum mínum“
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Gjörbreyttur Jelly Roll nýtur lífsins á Ítalíu
Fókus
Í gær
Birti myndir af sjúkrabeði – Systirin hvetur hana til að vera sterk

Mest lesið

Gunnar svarar fyrir slaufunina á Begga – „Okkur fannst ekki stætt á þessu“
Bæjarfulltrúi segir líklega best að kljúfa Reykjanesbæ – Mikil óánægja vegna þrákelkni félags í eigu ríkisins
Kennsl borin á rotnandi lík í yfirgefinni Teslu söngvarans – Ferilinn hefur borið hnekki
Tilkynna um andlát ungs manns – Samfélagið harmi slegið
Ólýsanlegur harmleikur rústaði lífi tveggja fjölskyldna eftir að lögreglan fór mannavillt – „Mamma, ég elska þig en ég get þetta ekki“

Nýlegt

Kennsl borin á rotnandi lík í yfirgefinni Teslu söngvarans – Ferilinn hefur borið hnekki
Hjartaknúsarinn Robert Redford þurfti að slá konurnar frá sér
Grunlaus fótboltaaðdáandi slær í gegn – „Ég fékk Coldplay-meðferð“
Fékk neitun um ríkisborgararétt vegna 10 þúsund króna
Ein besta knattspyrnukona heims sagði takk en nei takk við gylliboði
Frönsku forsetahjónin heita því að sanna að forsetafrúin sé líffræðileg kona
Messi að skrifa undir
Samningurinn fer senn að renna út – Áhugi frá heimalandinu og Ítalíu
Valdimar Örn ósáttur við utanvegaakstur – „Kannski kominn tími til að við lokum þessum vegum”
Fókus
Í gær
Grunlaus um endalok beðmálanna
Fókus
Í gær

Eva Margrét og Ómar nutu í botn á Ítalíu

Eva Margrét og Ómar nutu í botn á Ítalíu
Fókus
Í gær
Hitti Drake eftir að hún gaf honum brjóstahaldarann sinn: „Ég held ég segi ekki meira en það“
Fókus
Í gær
Systir Biöncu Censori fetar í hennar fótspor með djörfu fatavali
Fókus
Í gær

Hneyksluð yfir verðinu á Starbucks – Þetta borgaði hún fyrir tvo

Hneyksluð yfir verðinu á Starbucks – Þetta borgaði hún fyrir tvo
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hyldýpi – Þeysireið um myrkur mannheima

Hyldýpi – Þeysireið um myrkur mannheima
Fókus
Fyrir 2 dögum
Það vex á mér vömbin og spikið!
Fókus
Fyrir 2 dögum

Robert Redford er látinn

Robert Redford er látinn
Fókus
Fyrir 2 dögum
Agnes selur einstaka Parísarhæð
Fókus
Fyrir 2 dögum
Konungsfjölskyldan enn og aftur sögð brjáluð út í Harry Bretaprins eftir nýlegt viðtal – „Harry kann ekki að þegja“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Nýtt myndband af stjörnuhjónunum vekur mikla reiði

Nýtt myndband af stjörnuhjónunum vekur mikla reiði
Fókus
Fyrir 2 dögum

Sunneva reyndi að taka sætar myndir en hundurinn hafði önnur áform

Sunneva reyndi að taka sætar myndir en hundurinn hafði önnur áform
Fókus
Fyrir 2 dögum
Brjálaður yfir hegðun stúlkna á hvítri Teslu – „Skammist ykkar!“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sjokkerandi launamunur aðalleikaranna
Fókus
Fyrir 2 dögum

Líttu aftur – Aðdáendur héldu Jennifer Lopes vera aðra stórstjörnu

Líttu aftur – Aðdáendur héldu Jennifer Lopes vera aðra stórstjörnu
Fókus
Fyrir 2 dögum
Bjargaði 15 hundum frá skítugu heimili hennar og eiginmannsins
Fókus
Fyrir 2 dögum
Afhjúpar hvernig hann blekkti John Cusack í töku eins goðsagnakennda atriðis 80’s tímabilsins
Fókus
Fyrir 2 dögum
Gugga Lísa sleppir takinu á sorginni og kveður móður sína í hinsta sinn
Fókus
Fyrir 3 dögum

Sjaldséð sjón: Mary-Kate og Ashley létu sjá sig

Sjaldséð sjón: Mary-Kate og Ashley létu sjá sig
Fókus
Fyrir 3 dögum

FKA konur í laxveiði – kraftur, gleði og maríulaxar

FKA konur í laxveiði – kraftur, gleði og maríulaxar
Fókus
Fyrir 3 dögum
Ásdís Rán og Þórður Daníel í sitthvora áttina
Fókus
Fyrir 3 dögum

Best klæddu stjörnurnar á Emmy-verðlaunahátíðinni

Best klæddu stjörnurnar á Emmy-verðlaunahátíðinni
Fókus
Fyrir 3 dögum
Var einmana fyrst þegar hann flutti til Bandaríkjanna – Þetta gerði hann til að kynnast fólki
Fókus
Fyrir 3 dögum
Vikan á Instagram: „Hotmömmubikinígellustælar, það má líka“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Drake hissa yfir brjóstastærð Guggu

Drake hissa yfir brjóstastærð Guggu
Fókus
Fyrir 3 dögum

„Mig langar að skora á Kastljósið að bjóða mér og Ölmu Möller að ræða málin“

„Mig langar að skora á Kastljósið að bjóða mér og Ölmu Möller að ræða málin“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Manst þú eftir drengnum í Tortímandanum? Svona lítur hann út í dag
Fókus
Fyrir 3 dögum
Besta æfingaráð Glen Powell