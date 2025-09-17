Systir Biöncu Censori fetar í hennar fótspor með djörfu fatavali

Bianca er ástralskur arkitekt en er frægust fyrir að vera í sambandi með rapparanum Kanye West. Það var ekki aðeins samband þeirra sem hefur vakið athygli heldur einnig klæðaburður Biöncu þegar þau eru saman, en hún er gjarnan mjög fáklædd, stundum á ævintýralegan hátt.
Systir hennar virðist vera með líkan smekk en á nýjum myndum má sjá hana nota belti sem topp.
Angelina er svokallaður smáhrifavaldur, með um 27 þúsund fylgjendur á Instagram en fjölmiðlar vestanhafs fylgjast grannt með henni vegna fjölskyldutengsla.