Hneyksluð yfir verðinu á Starbucks – Þetta borgaði hún fyrir tvo

Hún deildi mynd af kvittuninni í Facebook-hópnum Vertu á verði – Eftirlit með verðlagi og hefur fjörug umræða skapast við færsluna.
Konan keypti tvo kaffidrykki, annar var á 1245 krónur og hinn á 875 krónur, samloku og sneið af ostaköku. Samtals kostaði þetta 5610 krónur.
Henni fannst þetta heldur dýrt og mælir frekar með Kastalakaffi, sem er kaffihús í húsi Hjálpræðishersins á Suðurlandsbraut.
Fleiri taka undir með henni, segja verðlag á kaffihúsum orðið of dýrt og að sanngjarnara verð megi finna á Kastalakaffi.
„Tek undir þetta, ég fór þarna og svitnaði yfir verðinu. Fer ekki þarna aftur,“ segir einn netverji.
„Kastalakaffi er falin perla með góðum veitingum á sanngjörnu verði. Líka hlý og góð þjónusta. Mæli sko sannarlega með,“ segir annar.
„Ég skoða alltaf verð áður en ég panta veitingar og yfirleitt finnst mér allt dýrt á Íslandi. Kastalakaffi er samt held ég ódýrasti staðurinn og ég var mjög sátt þegar að ég fór þangað,“ segir einn meðlimur hópsins.
Ein segir þetta ekkert nýtt. „Ef þú hefur einhvern tíma farið á Starbucks erlendis þá veistu að þetta er sú allra dýrasta búllan þegar kemur að kaffi og með’í, svo þetta kemur mér núll á óvart í fáránlega verðlaginu sem viðgengst á þessum klaka.“