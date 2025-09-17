Hjartaknúsarinn Robert Redford þurfti að slá konurnar frá sér

Bandaríski leikarinn og leikstjórinn Robert Redford lést á heimili sínu í Utah á þriðjudag, 89 ára að aldri. Hans hefur verið minnst í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum, og hafa fyrrum samstarfsmenn hans lýst yfir virðingu sinni og þakklæti í minningarorðum sínum.
Redford var glæsilegur og heillaði hann margar af frægustu konum Hollywood, þar á meðal mótleikkonur Jane Fonda og Barbra Streisand. Meryl Streep viðurkenndi að hafa verið „gríðarlega skotin“ í Redford á meðan þær tóku upp myndina Out of Africa.
Redford var heillandi maður og líkaði öllum vel við hann eins og sjá má á kveðjum á samfélagsmiðlum.
Streisand tók að sér að sannfæra Redford um að leika með sér í myndinni The Way We Were frá árinu 1973 og mun hún hafa orðið ástfangin af Redford að sögn rithöfundarins Robert Hofler.
Redford er sagður hafa klætt sig í tvennar brækur til að „vernda sig“ á meðan hann tók upp myndina með Streisand, sem var þekkt fyrir ástarsambönd með meðleikurum sínum. Hann hvatti einnig Streisand til að klæðast bikiní í nánum senum þeirra á milli til að tryggja að tökurnar væru „frekar G-flokkaðar“.
Redford þurfti samt að viðhalda ímynd sinni seinni og er hann sagður hafa neitað að segja setninguna: „Það verður betra í þetta skiptið“, við töku á senu.
„Redford var aldrei slæmur í rúminu,“ og því gæti persóna hans aldrei verið það heldur, skrifaði Hofler í bók sinni, „The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen.“
Sögursagnir gengu um að þau hefðu átt í sambandi utan myndarinnar, en Streisand hefur aldrei staðfest það. Í færslu á Instagram minnist hún Redford:
„Hver dagur á tökustað The Way We Were var spennandi, ákafur og hrein gleði. Við vorum andstæður: hann var úr heimi hestanna; ég var með ofnæmi fyrir þeim! Samt héldum við áfram að reyna að komast að meira um hvort annað, rétt eins og persónurnar í myndinni.“
Jane Fonda minnist hann við The Post:
„Það sló mig mjög í morgun þegar ég las að Bob væri farinn. Ég get ekki hætt að gráta. Hann þýddi mikið fyrir mig og var falleg manneskja á allan hátt. Hann stóð fyrir Ameríku sem við verðum að halda áfram að berjast fyrir.“
Redford og Fonda léku saman í fimm kvikmyndum, þar á meðal nýgift hjón í Barefoot in the Park árið 1967, sem var kvikmyndaútgáfa af Broadway-leikriti Neil Simon. Í viðtali við The Guardian árið 2015 sagði Fonda, sem nú er 87 ára gömul: „Ég var alltaf ástfangin af Robert Redford … og ekkert gerðist því ég var gift og hann var giftur.“
Svar hans, nokkrum árum síðar: „Ég vissi ekki að hún væri ástfangin af mér!“
Á kvikmyndahátíðinni í Cannes árið 2023 sagði Fonda: „Honum líkaði ekki að kyssast … Og hann var alltaf í slæmu skapi og ég hélt alltaf að það væri mín sök. Hann er mjög góð manneskja. Hann á bara í vandræðum með konur.“ Hún tilgreindi aldrei hvað hún hélt að vandamálið gæti verið.
En Redford gaf það skýrt til kynna að hann elskaði Fonda á blaðamannaferðalagi árið 2018 fyrir síðustu mynd þeirra saman, Our Souls at Night, þar sem þau léku ekkju og ekkill sem styðjast hvort við annað þegar þau glíma við sorg sína.
„Þetta er auðvelt,“ sagði Redford um samstarfið við Fonda. „Hlutirnir féllu bara á sinn stað á milli okkar og það var ekki mikið meira að hugsa um.“
Meryl Streep var ekki ónæm fyrir sjarma Redford, sérstaklega í atriði í Out of Africa þar sem hann þvær blíðlega hárið á henni við ána á meðan hann fer með línur úr ljóði Samuels Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner.
„Þetta er á vissan hátt kynlífssena, því hún er svo náin,“ sagði Streep á Cannes í fyrra. „Við höfum séð svo margar senur af fólki að gera það, en við sjáum ekki þessa ástúðlegu snertingu, þessa umhyggju.
Í fimmta töku var ég orðin svo ástfangin! Ég vildi ekki að þetta myndi enda þann dag, þrátt fyrir flóðhestana. Ég fékk þessa miklu ást á honum, sem gerði það auðveldara að leika ástarsöguna.
Hann hefur óvenjulegan eiginleika fyrir karlmann, hann er mjög móttækilegur og er ótrúlega góður hlustandi. Það er eiginleiki sem fólk tengir venjulega við konur. Svo fyrir konur er mjög auðvelt að tala við hann.“
Árið 2007 leikstýrði Redford Streep í spennumyndinni Lions for Lambs. „Eitt af ljónunum er látið. Hvíl í friði, elsku vinur minn,“ sagði Meryl í yfirlýsingu á þriðjudag.
Redford var giftur sagnfræðingnum Lolu Van Wagenen frá 1958 til 1985 og þau eignuðust fjögur börn saman, synina James og Scott (sem lést úr vöggudauða árið 1959) og dæturnar Amy og Shauna. Hann giftist þýsku listakonunni Szaggars, sem var 20 árum yngri en hann, árið 2009.