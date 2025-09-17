Grunlaus um endalok beðmálanna

Leikkonan Kristin Davis segist hneyksluð og ekki hafa haft hugmynd um að þáttunum And Just Like That væri lokið eftir sýningu þriðju þáttaraðarinnar.
Davis lék Charlotte York í þáttunum Sex and the City og framhaldsþáttunum And Just Like That. Í þættinum The Drew Barrymore Show ræddi hún opinskátt um skyndileg lok sögu vinkvennanna fjögurra í New York.
Þáttastjórnandinn Barrymore byrjaði spjallið með því að tala um síðasta þáttinn áður en hún spurði hvort Davis vissi að þátturinn væri að ljúka.
„Ég horfði á alla þættina, auðvitað, alveg til enda,“ sagði Barrymore. „Það kom tilkynning um að þáttunum væri að ljúka og svo hugsaði ég með mér, ég veðja að þau vissu það ekki. Og er það satt?“
„Alveg satt,“ svaraði Davis. „Vissi það ekki. „Ég hélt að við myndum halda áfram.“
Davis sagði þær stöllur, Sarah Jessica Parker og Cynthia Nixon aðeins hafa skrifað undir samning um þrjár þáttaraðir.
„Skuldbinding okkar var til þriggja ára gagnvart hvert öðru. Þannig að við vissum þann hluta. En ég gerði bara ráð fyrir að við myndum halda áfram. Þannig er ég, skiljið þið hvað ég meina?“
Þegar áhorfendur klöppuðu fyrir Davis viðurkenndi Barrymore að hún „þekkti ekki lífið“ án Sex and the City og And Just Like That.
Í langri færslu á Instagram þann 1. ágúst tilkynnti framleiðandinn Michael Patrick King að AJLT myndi ljúka eftir tveggja þátta lokaþátt þriðju þáttaraðarinnar.
„Og svona … er áframhaldandi frásögnin í alheimi Sex and the City að líða undir lok,“ skrifaði King tveimur vikum fyrir síðasta þáttinn 14. ágúst. „Á meðan ég var að skrifa síðasta þáttinn af þriðju þáttaröðinni af And Just Like That … varð mér ljóst að þetta gæti verið frábær staður til að stoppa.“
King bætti við að hann og Parker vissu að serían væri að líða undir lok jafnvel þótt aðrir leikarar þáttanna hefðu ekki hugmynd um það.
„SJP og ég biðum með að tilkynna fréttirnar þangað til núna vegna þess að við vildum ekki að orðið „loka“ skyggði á skemmtunina við að horfa á þáttaröðina,“ sagði King.
Parker opnaði sig hins vegar um þessa óvæntu ákvörðun í færslu á Instagram.
„Carrie Bradshaw hefur ráðið ríkjum í starfi mínu í 27 ár,“ skrifaði hún. „Ég held að ég hafi elskað hana mest af öllu.“
Davis birti yfirlýsingu Kings og deildi eigin hugsunum.
„Ég er afar döpur. Ég elska alla okkar fallegu leikara og starfsfólk. 400 listamenn sem vinna svo hörðum höndum að þáttunum okkar af djúpri ást. Og til okkar dyggu aðdáenda, við elskum ykkur að eilífu.“
Framleiðandinn Elisa Zuritsky hefur þó ekki útilokað mögulegar endurkomur Carrie Bradshaw, Charlotte York og Miranda Hobbes.
„Jæja, hún er á lífi, svo það gæti gerst,“ sagði hún um persónu Parkers í síðasta mánuði.
„Ég er hin eilífa bjartsýniskona,“ bætti hún við. „Þannig að mér líkar ekki að vera of ákveðin í hlutunum, og lífið er langt. Ég meina, við höfum öll séð margt gerast.“