Bandaríski leikarinn og leikstjórinn Robert Redford er látinn, 89 ára að aldri.
Redford lést í svefni á heimili sínu í Provo í Utah snemma í morgun, en ekki er greint frá banameini hans í fréttatilkynningu frá Cindi Berger almannatengli hjá Rogers & Cowan PMK.
Redford var einn af stórstjörnum kvikmyndasögunnar og hlaut hann heiðursverðlaun á Óskarsverðlaunahátíðinni árið 2002. Hann var tilnefndur til Óskarsverðlauna fyrir leik sinn í The Sting frá árinu 1973.
Sem leikari er hann auk hennar þekktur fyrir hlutverk sín í Butch Cassidy and the Sundance Kid, All the President’s Men, Out of Africa, The Way We Were og Three Days of the Condor.
Redford vann Óskarsverðlaun sem leikstjóri fyrir Ordinary People árið 1980, og var tilnefndur sem leikstjóri og fyrir bestu mynd fyrir Quiz Show árið 1994.
Á ferlinum vann hann tvenn Golden Globe verðlaun, auk BAFTA og Screen Actors Guild, hann var tilnefndur til Emmy verðlauna.
Í myndbandinu hér fyrir neðan er rennt yfir feril Redford.