Bjargaði 15 hundum frá skítugu heimili hennar og eiginmannsins

Leikkonan Denise Richards mætti með fjölda flutningabíla á fyrrum heimili sitt um helgina.
Á myndum sem Page Six birtir má sjá leikkonuna mæta með fjóra flutningamenn og bíla til að flytja húsgögn og 15 hunda úr leiguhúsnæði sínu og eiginmanns síns, Aarons Phypers, í Calabasas í Kaliforníu.
Phypers greindi nýlega frá því að heimilið væri óreiðukennd og skítugt heimili hamstrara (e. hoarding) og PageSix segir að flutningamennirnir hafi notað andlitsgrímur við vinnu sína vegna ryks og sterkrar lyktar.
Faðir Richards, Irv, var einnig mættur til að aðstoða við að koma gæludýrunum í búr til að flytja þau annað.
Hjónin standa í stormasömum skilnaði fyrir dómstólum og í fyrirtöku þann 8. September var ákvarðað að Richards mætti fara inn á heimilið til að sækja eigur sínar án þess að það bryti gegn nálgunarbanni sem er á henni.
Richards hefur sakað Phypers um að hafa beitt sig ofbeldi ítrekað í hjónabandinu, en hafnn hefur neitað því. Hann varði einnig að hafa svæft hundinn Melanie, sem Richards átti, án leyfis og hélt því fram að „Denise hefði ekki haft samskipti við dýrin í tvö ár. Phypers hefur borðið meint framhjáhald og lyfjafíkn upp á Richards.
Nýlega gagnrýndi Phypers Richards fyrir að hafa meint að „hamstra“ heimili þeirra og skilið það eftir í hörmulegu ástandi. Hann gaf Inside Edition skoðunarferð um 3,5 milljóna dala húsið, sem hjónin leigðu, á fimmtudag og sýndi þar blettótt teppi, mölfuguétin föt og fleira. Richards hélt því hins vegar fram í dómsskjölum að hún hefði flutt út fyrir tveimur árum og hélt því fram að Phypers og fjölskylda hans hefðu „skemmt eignina alvarlega og skilið húsið eftir í óreiðu.“
Phypers býr á neðri hæð hússins með foreldrum sínum, Patriciu og Steven Phypers, og bróður.