fbpx
Þriðjudagur 16.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Bjargaði 15 hundum frá skítugu heimili hennar og eiginmannsins

Fókus
Þriðjudaginn 16. september 2025 07:22

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Leikkonan Denise Richards mætti með fjölda flutningabíla á fyrrum heimili sitt um helgina.

Á myndum sem Page Six birtir má sjá leikkonuna mæta með fjóra flutningamenn og bíla til að flytja húsgögn og 15 hunda úr leiguhúsnæði sínu og eiginmanns síns, Aarons Phypers, í Calabasas í Kaliforníu.

Phypers greindi nýlega frá því að heimilið væri óreiðukennd og skítugt heimili hamstrara (e. hoarding) og PageSix segir að flutningamennirnir hafi notað andlitsgrímur við vinnu sína vegna ryks og sterkrar lyktar.

Faðir Richards, Irv, var einnig mættur til að aðstoða við að koma gæludýrunum í búr til að flytja þau annað.

Hjónin standa í stormasömum skilnaði fyrir dómstólum og í fyrirtöku þann 8. September var ákvarðað að Richards mætti fara inn á heimilið til að sækja eigur sínar án þess að það bryti gegn nálgunarbanni sem er á henni.

Richards hefur sakað Phypers um að hafa beitt sig ofbeldi ítrekað í hjónabandinu, en hafnn hefur neitað því. Hann varði einnig að hafa svæft hundinn Melanie, sem Richards átti, án leyfis og hélt því fram að „Denise hefði ekki haft samskipti við dýrin í tvö ár. Phypers hefur borðið meint framhjáhald og lyfjafíkn upp á Richards.

Nýlega gagnrýndi Phypers Richards fyrir að hafa meint að „hamstra“ heimili þeirra og skilið það eftir í hörmulegu ástandi. Hann gaf Inside Edition skoðunarferð um 3,5 milljóna dala húsið, sem hjónin leigðu, á fimmtudag og sýndi þar blettótt teppi, mölfuguétin föt og fleira. Richards hélt því hins vegar fram í dómsskjölum að hún hefði flutt út fyrir tveimur árum og hélt því fram að Phypers og fjölskylda hans hefðu „skemmt eignina alvarlega og skilið húsið eftir í óreiðu.“

Phypers býr á neðri hæð hússins með foreldrum sínum, Patriciu og Steven Phypers, og bróður.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Bjargaði 15 hundum frá skítugu heimili hennar og eiginmannsins
Fókus
Fyrir 12 klukkutímum
Afhjúpar hvernig hann blekkti John Cusack í töku eins goðsagnakennda atriðis 80’s tímabilsins
Fókus
Fyrir 15 klukkutímum
Gugga Lísa sleppir takinu á sorginni og kveður móður sína í hinsta sinn
Fókus
Fyrir 15 klukkutímum
Sjaldséð sjón: Mary-Kate og Ashley létu sjá sig
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
FKA konur í laxveiði – kraftur, gleði og maríulaxar
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Ásdís Rán og Þórður Daníel í sitthvora áttina
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Best klæddu stjörnurnar á Emmy-verðlaunahátíðinni
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Var einmana fyrst þegar hann flutti til Bandaríkjanna – Þetta gerði hann til að kynnast fólki

Mest lesið

Formaður Afstöðu vill náða Kourani strax – Ástæðan er einföld
Gagnagrunnur um þá sem „smætta“ dauða Charlie Kirk skráður á Íslandi – Hvetja til uppsagna
Vikan á Instagram: „Hotmömmubikinígellustælar, það má líka“
Drake hissa yfir brjóstastærð Guggu
„Mig langar að skora á Kastljósið að bjóða mér og Ölmu Möller að ræða málin“

Nýlegt

Komst að því að maðurinn sem hún bjó hjá var dæmdur barnaníðingur
Manndráp í Hlíðarhjalla árið 2005: „Átti að vera skemmtilegt kvöld í góðum vinahóp en endaði hræðilega“
Þrjár níræðar nunnur lögðu á flótta frá hjúkrunarheimili – Það reyndist auðvelt að finna þær
Dularfulli brúðkaupsgesturinn – Brúðurin komst að sannleikanum mörgum árum síðar
Jafntefli í Kópavogi – Stig sem gerði lítið fyrir bæði lið og ÍBV missir af efri hlutanum
Ryan Reynolds hjálpar ungri stúlku með krabbamein að upplifa draum sinn – Lagði inn tæpar 2 milljónir
Gugga Lísa sleppir takinu á sorginni og kveður móður sína í hinsta sinn
Rooney telur ótrúlegt að þessi komist ekki í byrjunarlið Amorim og útskýrir skoðun sína
Formaður Afstöðu vill náða Kourani strax – Ástæðan er einföld
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
„Mig langar að skora á Kastljósið að bjóða mér og Ölmu Möller að ræða málin“
Fókus
Í gær

Manst þú eftir drengnum í Tortímandanum? Svona lítur hann út í dag

Manst þú eftir drengnum í Tortímandanum? Svona lítur hann út í dag
Fókus
Í gær
Besta æfingaráð Glen Powell
Fókus
Í gær
Eiginmaðurinn hélt framhjá með dóttur nágrannans – „Ætti ég að gefa honum annað tækifæri?“
Fókus
Í gær

Leikkona biðst afsökunar eftir að hún birti mynd af sér með slaufuðum tónlistarmanni

Leikkona biðst afsökunar eftir að hún birti mynd af sér með slaufuðum tónlistarmanni
Fókus
Í gær

10 óvænt einkenni D-vítamínskorts

10 óvænt einkenni D-vítamínskorts
Fókus
Í gær
Vinsælir þættir snúa aftur – Síðasti þáttur var sýndur árið 2019
Fókus
Í gær

„Nú bíð ég spennt eftir jólabókaflóðinu“

„Nú bíð ég spennt eftir jólabókaflóðinu“
Fókus
Í gær
Unn­steinn Manuel og Ágústa selja í miðbænum
Fókus
Í gær
Sveindís hitti loks líffræðilega móður sína þegar hún var kistulögð –„Þegar ég horfði niður í kistuna sá ég sjálfa mig“
Fókus
Í gær

„Ég fann að ég er nógu sterk til þess að standa með sjálfri mér og berjast“

„Ég fann að ég er nógu sterk til þess að standa með sjálfri mér og berjast“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Súkkulaðikóngur selur hönnunarhús

Súkkulaðikóngur selur hönnunarhús
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Olli mér gífurlegum vonbrigðum enda tengdi ég ekkert við sögupersónuna Konráð“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Komst að því að maðurinn sem hún bjó hjá var dæmdur barnaníðingur
Fókus
Fyrir 2 dögum

Er stafræn heilabilun eitthvað sem raunverulega þarf að hafa áhyggjur af?

Er stafræn heilabilun eitthvað sem raunverulega þarf að hafa áhyggjur af?
Fókus
Fyrir 3 dögum
Kynlíf með kærastanum er ótrúlegt – En það sem hún fann í tölvunni sneri veröld hennar á hvolf
Fókus
Fyrir 3 dögum
Kogga og Magnús giftu sig á dánarbeði hans – „Hann náði að segja já, svo var hann farinn“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Segja að konungurinn hafi látið Harry lofa sér einu áður en fundi þeirra lauk
Fókus
Fyrir 3 dögum

Matthías Páll selur Kópavogskastalann

Matthías Páll selur Kópavogskastalann
Fókus
Fyrir 3 dögum

Konunglegur lausaleikskrógi afhjúpaður – „Ég er líffræðilegur faðir Clements“

Konunglegur lausaleikskrógi afhjúpaður – „Ég er líffræðilegur faðir Clements“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Mætti með 19 árum yngri kærustuna upp á arminn
Fókus
Fyrir 3 dögum

Birti óræð skilaboðum nokkrum dögum fyrir sambandsslitin

Birti óræð skilaboðum nokkrum dögum fyrir sambandsslitin
Fókus
Fyrir 3 dögum
Var alvarlega að íhuga skilnað stuttu fyrir greininguna
Fókus
Fyrir 3 dögum
Tekur upp nýtt áhugamál eftir andlát Ozzy
Fókus
Fyrir 4 dögum

Ætlaði ekki að kynnast framtíðarmakanum á stefnumótaforriti en þökk sé vinkonu gaf hún því tækifæri

Ætlaði ekki að kynnast framtíðarmakanum á stefnumótaforriti en þökk sé vinkonu gaf hún því tækifæri
Fókus
Fyrir 4 dögum

Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“

Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Rifjar upp þegar hún smurði samlokur fyrir vændiskonur Charlie Sheen
Fókus
Fyrir 4 dögum
Kristbjörg: „Að heyra í sprengjunum var óraunverulegt og skelfilegt“