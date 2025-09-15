fbpx
Mánudagur 15.september 2025

Gugga Lísa sleppir takinu á sorginni og kveður móður sína í hinsta sinn

Mánudaginn 15. september 2025 19:30

Sorgin getur birst í ótal mörgum myndum. Tónlistarkonan Gugga Lísa (Guðbjörg Elísa Hafsteinsdóttir) tæklar hana með einstaklega fallegu og hjartnæmu nýju lagi sem nefnist „Engillinn minn“ sem hún gaf út föstudaginn 12. September.

Lagið Engillinn minn samdi hún í minningu móður hennar, Kristínu Snæfells Arnþórsdóttur, sem lést úr krabbameini árið 2021 eftir stutta og erfiða baráttu. Þó að Gugga hafi áður gefið út tónlist, lýsir hún þessu lagi sem eitt af því persónulegasta sem hún hefur samið.
„Fljúgðu, engillinn minn“ þessi lína kom til mín áður en mamma kvaddi. Það var eins og innsæið vissi áður en raunveruleikinn tók við,“ segir hún.

„Restin af laginu varð til í kjölfar fráfallsins sem síðan hjálpaði mér til að takast á við sorgina og að sleppa takinu af móður minni. Tónlist getur verið svo mikill farvegur fyrir bæn, kveðju og lækningu. Það varð lækning í hjartanu sem gaf huggun og von. Ég trúi að margir geti speglað sig í þessu lagi,“ segir Gugga Lísa.

Móðir Guðbjargar Elísu (Guggu Lísu), Kristín, var mikil fyrirmynd í lífi hennar og í trú. Hún studdi dóttur sína frá upphafi tónlistar ferilsins. Kristín tók þátt í tónlistarmyndbandi hennar Guggu (Lífið er núna) Það lag var tileinkað baráttu Kristínu og Krafti, félagi ungs fólks með krabbamein og aðstandendum þeirra. Tónlistarmyndbandið er einstaklega táknrænt myndband þar sem að móðir hennar berst eins og hetja á sömu stundu og hún var að berjast fyrir lífinu sínu. Kristín lést skömmu seinna. Minning hennar lifir nú áfram í gegnum lögin hennar Guggu Lísu og plötuna, sem snerta á algildum spurningum um missi, trú og tilgang.

Mynd: Kristín Snæfells Arnþórsdóttir – Móðir Guðbjargar (Lífið er núna)

Nýlega gaf Gugga út tónlistarmyndband við lagið Engillinn minn, þar sem sjónræn túlkun og djúp persónuleg nærvera fá að flæða áfram og dýpka tenginguna við þá sögu sem lagið segir.

Lagið er jafnframt fyrsta lagið sem gefið er út af væntanlegri plötu Guggu Lísu, sem ber nafnið „Komi Ríki Þitt“ og kemur út 26. september. á Spotify. Platan inniheldur níu frumsamin lög og nokkur í samstarfi við aðra listamenn og er platan vitnisburður um mátt Guðs, kærleika, miskunn og náð.

Hægt er að næla sér í plötuna á bæði vínyl og CD í Plötubúðinni, Kirkjuhúsinu, verslun Alda Music og verslunin Jata.

Hlustaðu á Engillinn minn á Spotify.

