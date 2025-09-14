fbpx
Sunnudagur 14.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Vinsælir þættir snúa aftur – Síðasti þáttur var sýndur árið 2019

Fókus
Sunnudaginn 14. september 2025 14:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Sjónvarpsþættirnir vinsælu Big Little Lies munu snúa aftur fljótlega en vefmiðlarnir Variety og Deadline staðfestu í vikunni að þriðja þáttaröðin sé í undirbúningi.

Fyrsta þáttaröðin var frumsýnd árið 2017 og naut mikilla vinsælda. Hún hlaut átta Emmy-verðlaun þar sem Nicole Kidman var verðlaunuð sem besta leikkonan. Önnur þáttaröðin var svo frumsýnd árið 2019 og fékk hún einnig mjög góðar viðtökur.

Þættirnir gerast í auðugu strandbæjarsamfélagi í Monterey í Kaliforníu þar sem fylgst er með lífi nokkurra mæðra sem eiga börn í sama skólanum. Á yfirborðinu virðist lífið fullkomið þar sem falleg heimili og vel stæðar fjölskyldur eru í forgrunni en smám saman kemur í ljós að undir yfirborðinu krauma leyndarmál, átök og blekkingar.

Auk Nicole Kidman fóru þær Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern og Zoë Kravitz með helstu hlutverk.

Francesca Sloane er sögð hafa verið ráðin til að skrifa handritið að fyrsta þætti þriðju seríu og munu þær Kidman og Witherspoon vera í aðalhlutverkum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Rétt í þessu
Vinsælir þættir snúa aftur – Síðasti þáttur var sýndur árið 2019
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
10 óvænt einkenni D-vítamínskorts
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
„Nú bíð ég spennt eftir jólabókaflóðinu“
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Unn­steinn Manuel og Ágústa selja í miðbænum
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Sveindís hitti loks líffræðilega móður sína þegar hún var kistulögð –„Þegar ég horfði niður í kistuna sá ég sjálfa mig“
Fókus
Í gær
„Ég fann að ég er nógu sterk til þess að standa með sjálfri mér og berjast“
Fókus
Í gær
Súkkulaðikóngur selur hönnunarhús
Fókus
Í gær
„Olli mér gífurlegum vonbrigðum enda tengdi ég ekkert við sögupersónuna Konráð“

Mest lesið

Lýsir átökum sínum við Hemma Hreiðars – „Öfugt við hann gat ég allavega beðist afsökunar“
Ráðgátan loksins leyst – Hvarf fyrir sex árum með leikjatölvuna í gangi og símann í hleðslu
Komst að því á lygilegan hátt að maðurinn hennar hafði keypt sér þjónustu vændiskonu – Svona voru viðbrögð hennar
Jóhannes Valgeir látinn
Þrjár níræðar nunnur lögðu á flótta frá hjúkrunarheimili – Það reyndist auðvelt að finna þær

Nýlegt

Farþegi stökk fyrir borð til að flýja 2 milljón króna spilaskuld
Komst að því að maðurinn sem hún bjó hjá var dæmdur barnaníðingur
Lék með Arnari fyrir 15 árum – Hefur þetta að segja um landsliðsþjálfarann
Snorri fær pillu frá ömmu sinni eftir færslu hans um Charlie Kirk – „Gegnsær populismi“
Jóhannes Valgeir látinn
Þrjár níræðar nunnur lögðu á flótta frá hjúkrunarheimili – Það reyndist auðvelt að finna þær
Lék með Arnari fyrir 15 árum – Hefur þetta að segja um landsliðsþjálfarann
Súkkulaðikóngur selur hönnunarhús
„Olli mér gífurlegum vonbrigðum enda tengdi ég ekkert við sögupersónuna Konráð“
Fókus
Í gær
Kynlíf með kærastanum er ótrúlegt – En það sem hún fann í tölvunni sneri veröld hennar á hvolf
Fókus
Í gær

Kogga og Magnús giftu sig á dánarbeði hans – „Hann náði að segja já, svo var hann farinn“

Kogga og Magnús giftu sig á dánarbeði hans – „Hann náði að segja já, svo var hann farinn“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Segja að konungurinn hafi látið Harry lofa sér einu áður en fundi þeirra lauk
Fókus
Fyrir 2 dögum
Matthías Páll selur Kópavogskastalann
Fókus
Fyrir 2 dögum

Konunglegur lausaleikskrógi afhjúpaður – „Ég er líffræðilegur faðir Clements“

Konunglegur lausaleikskrógi afhjúpaður – „Ég er líffræðilegur faðir Clements“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Mætti með 19 árum yngri kærustuna upp á arminn

Mætti með 19 árum yngri kærustuna upp á arminn
Fókus
Fyrir 2 dögum
Birti óræð skilaboðum nokkrum dögum fyrir sambandsslitin
Fókus
Fyrir 2 dögum

Var alvarlega að íhuga skilnað stuttu fyrir greininguna

Var alvarlega að íhuga skilnað stuttu fyrir greininguna
Fókus
Fyrir 2 dögum
Tekur upp nýtt áhugamál eftir andlát Ozzy
Fókus
Fyrir 3 dögum
Ætlaði ekki að kynnast framtíðarmakanum á stefnumótaforriti en þökk sé vinkonu gaf hún því tækifæri
Fókus
Fyrir 3 dögum

Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“

Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Rifjar upp þegar hún smurði samlokur fyrir vændiskonur Charlie Sheen

Rifjar upp þegar hún smurði samlokur fyrir vændiskonur Charlie Sheen
Fókus
Fyrir 3 dögum
Kristbjörg: „Að heyra í sprengjunum var óraunverulegt og skelfilegt“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Þórunn Antonía sýnir olíuborna kviðvöðvana
Fókus
Fyrir 3 dögum

Ísland og Inga í aðalhlutverki í myndbandi nýjasta lags Bryan Adams

Ísland og Inga í aðalhlutverki í myndbandi nýjasta lags Bryan Adams
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hulk Hogan átti eiginkonu og tvö börn en aðeins eitt þeirra fær að erfa hann
Fókus
Fyrir 3 dögum
Jóhannes Haukur segir aðeins útvalda geta rist nafn sitt í frost
Fókus
Fyrir 4 dögum
Eigendur Deplar Farm selja stórglæsilega miðbæjarperlu
Fókus
Fyrir 4 dögum

Vinslitin við Ellen – „Eitt það sársaukafyllsta sem komið hefur fyrir mig“

Vinslitin við Ellen – „Eitt það sársaukafyllsta sem komið hefur fyrir mig“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Nutu sólríks dags í París þegar magnað atvik átti sér stað – Sjáðu myndbandið

Nutu sólríks dags í París þegar magnað atvik átti sér stað – Sjáðu myndbandið
Fókus
Fyrir 4 dögum
„Þetta situr ennþá í mér í dag“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt

Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Fókus
Fyrir 4 dögum
Lepur ekki dauðann úr skel – Mánaðartekjur Spelling afhjúpaðar í skilnaðarpappírum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Viagra töflur kærastans hverfa en ekkert bólar á áhrifunum í svefnherberginu
Fókus
Fyrir 4 dögum

Sunn­eva syrgir Bellu – „Engillinn minn. Bella, ég mun alltaf sakna þín“

Sunn­eva syrgir Bellu – „Engillinn minn. Bella, ég mun alltaf sakna þín“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Heimspekingur fullyrðir að það sé vissulega líf eftir dauðann og rekur ferðalagið sem bíður okkar

Heimspekingur fullyrðir að það sé vissulega líf eftir dauðann og rekur ferðalagið sem bíður okkar
Fókus
Fyrir 4 dögum
Leikarinn fór í fitusog eftir að vændiskona særði tilfinningar hans með einu orði
Fókus
Fyrir 5 dögum
Nýkrýnd Ungfrú Ameríka fékk ljót viðbrögð