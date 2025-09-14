fbpx
Sunnudagur 14.september 2025

Leikkona biðst afsökunar eftir að hún birti mynd af sér með slaufuðum tónlistarmanni

Sunnudaginn 14. september 2025 18:30

Mynd/Getty

Leikkonan Chloë Sevigny reitti aðdáendur til reiði þegar hún birti á Instagram myndir af sér með tónlistarmanninum Marylin Manson. Af myndunum að ráða var glatt á hjalla. Á einni myndinni heldur Manson utan um hana og á hinni má sjá hana nánast sleikja tónlistarmanninn í framan.

Manson hefur ítrekað verið sakaður um kynferðisbrot, en hefur þó ekki verið ákærður. Flestar konurnar sem hafa sakað hann um brot hafa gert það í skjóli nafnleyndar. Leikkonan Esmé Bianco, sem gerði garðinn frægan í Game of Thrones-þáttunum, steig þó fram undir nafni á síðasta ári. Eins hefur fyrrum unnusta tónlistarmannsins, leikkonan Evan Rachel Wood, sakað hann um að hafa brotið gegn sér.

Chloë hefur nú verið harðlega gagnrýnd fyrir myndirnar, þó svo að hún hafi eytt þeim út og beðið aðdáendur sína afsökunar. Hún segist hafa rekist óvænt á tónlistarmanninn á hóteli. Hann hafi verið með sænska kvikmyndagerðarmanninum Jonas Åkerlund en Chloë segist mikill aðdáandi hans.

„Ég var ekki að hugsa skýrt. Ég hafði fengið mér of mikið í glas og pældi ekki í því hversu óviðeigandi eða særandi það gæti verið að vera mynduð með MM. Ég sé virkilega eftir þessum dómgreindarbresti.“

