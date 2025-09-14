fbpx
Sunnudagur 14.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

10 óvænt einkenni D-vítamínskorts

Fókus
Sunnudaginn 14. september 2025 15:32

Mynd/Pexels

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þrátt fyrir nafnið þá telst D-vítamín ekki vera eiginlegt vítamín. Það er hormón sem er framleitt í nýrunum. Við fáum D-vítamín úr mat á borð við eggjarauðu, feitum fisk, mjólk og appelsínusafa. Húðin okkar getur einnig framleitt D-vítamín þegar hún kemst í snertingu við sólina.

Innkirtlamiðstöðin í Houston í Texas segist reglulega fá til sín einstaklinga sem greina frá óvenjulegum einkennum sem tengjast D-vítamínskorti. Miðstöðin hefur birt lista um 10 slík einkenni.

1 Þrálát þreyta

Það er eðlilegt að verða stundum þreyttur en ef þú átt erfitt með að komast í gegnum daginn sama hversu mikið þú hvílist þá glímir þú mögulega við D-vítamínskort. D-vítamín hjálpar frumum líkamans að mynda orku.

2 Vöðvaverkir og þróttleysi

Líkaminn þarf D-vítamín til að nýta kalk úr fæðunni og til að stýra samdrætti vöðva. D-vítamínskortur getur því valdið vöðvaverkjum, máttleysi eða krömpum.

3 Ítrekuð veikindi

Ef þú færð allar kvefpestir sem ganga yfir árið þá gæti það verið D-vítamínskorti um að kenna. D-vítamínskortur getur bitnað illa á ónæmiskerfinu og getu líkamans til að berjast gegn sýkingum á borð við flensun, kvef og veirusjúkdóma.

4 Skapsveiflur og depurð

D-vítamín er gjarnan kallað sólarvítamínið því sólin getur kveikt á framleiðslu þess og einnig með því að hækka gildi serotóníns í heilanum. Rannsóknir hafa bent til þess að D-vítamínskortur geti stuðlað að þunglyndi, kvíða og skapsveiflum.

5 Þrálátir bak- og beinverkir

Þar sem D-vítamín hjálpar okkur að nýta kalk úr fæðu er það mikilvægt heilsu beina. Ef líkaminn hefur ekki nóg af D-vítamíni getur það dregið úr þéttni beina og valdið beinkröm. Veikari bein geta svo valdið óútskýranlegum bakverkjum og eins getur fólk orðið líklegra til að bráka eða brjóta bein.

6 Óútskýrð þyngdaraukning

Ef fólk á erfitt með að losa sig við aukakíló þrátt fyrir hreyfingu og gott mataræði þá gæti verið um D-vítamínskort að ræða. Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli D-vítamínskorts og þyngdaraukningar en vísindamenn eiga enn eftir að leiða í ljós nákvæmlega hver þessi tengsl eru.

7 Hármissir

Streita og erfiðir geta stuðlað að hármissi en alvarlegur D-vítamínskortur getur það líka með því að stuðla að sjálfsofnæmissjúkdóminum alopecia, blettaskalla. D-vítamín stuðlar að heilbrigðu hári svo skortur getur dregið úr hárvexti.

8 Sár sem gróa hægt

Ef þú ert með sár sem virðast taka heila eilífð að gróa þá gæti verið um D-vítamínskort að ræða því vítamínið hjálpar líkamanum að mynda efni sem hann þarf til að loka sárum.

9 Háþrýstingur

Það gætu verið tengsl á milli D-vítamínskorts og hærri blóðþrýstings.

10 Tannskemmdir

Kalk er nauðsynlegt fyrir heilbrigð bein og heilbrigðar tennur. D-vítamínskortur kemur í veg fyrir upptöku kalks sem getur gert tennurnar okkar veikari og aukið líkur á skemmdum. Eins getur skorturinn stuðlað að bólgum í tannholdi.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
10 óvænt einkenni D-vítamínskorts
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Vinsælir þættir snúa aftur – Síðasti þáttur var sýndur árið 2019
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
„Nú bíð ég spennt eftir jólabókaflóðinu“
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Unn­steinn Manuel og Ágústa selja í miðbænum
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Sveindís hitti loks líffræðilega móður sína þegar hún var kistulögð –„Þegar ég horfði niður í kistuna sá ég sjálfa mig“
Fókus
Í gær
„Ég fann að ég er nógu sterk til þess að standa með sjálfri mér og berjast“
Fókus
Í gær
Súkkulaðikóngur selur hönnunarhús
Fókus
Í gær
„Olli mér gífurlegum vonbrigðum enda tengdi ég ekkert við sögupersónuna Konráð“

Mest lesið

Lýsir átökum sínum við Hemma Hreiðars – „Öfugt við hann gat ég allavega beðist afsökunar“
Ráðgátan loksins leyst – Hvarf fyrir sex árum með leikjatölvuna í gangi og símann í hleðslu
Komst að því á lygilegan hátt að maðurinn hennar hafði keypt sér þjónustu vændiskonu – Svona voru viðbrögð hennar
Jóhannes Valgeir látinn
Þrjár níræðar nunnur lögðu á flótta frá hjúkrunarheimili – Það reyndist auðvelt að finna þær

Nýlegt

Farþegi stökk fyrir borð til að flýja 2 milljón króna spilaskuld
Komst að því að maðurinn sem hún bjó hjá var dæmdur barnaníðingur
Lék með Arnari fyrir 15 árum – Hefur þetta að segja um landsliðsþjálfarann
Snorri fær pillu frá ömmu sinni eftir færslu hans um Charlie Kirk – „Gegnsær populismi“
Jóhannes Valgeir látinn
Þrjár níræðar nunnur lögðu á flótta frá hjúkrunarheimili – Það reyndist auðvelt að finna þær
Lék með Arnari fyrir 15 árum – Hefur þetta að segja um landsliðsþjálfarann
Súkkulaðikóngur selur hönnunarhús
„Olli mér gífurlegum vonbrigðum enda tengdi ég ekkert við sögupersónuna Konráð“
Fókus
Í gær
Kynlíf með kærastanum er ótrúlegt – En það sem hún fann í tölvunni sneri veröld hennar á hvolf
Fókus
Í gær

Kogga og Magnús giftu sig á dánarbeði hans – „Hann náði að segja já, svo var hann farinn“

Kogga og Magnús giftu sig á dánarbeði hans – „Hann náði að segja já, svo var hann farinn“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Segja að konungurinn hafi látið Harry lofa sér einu áður en fundi þeirra lauk
Fókus
Fyrir 2 dögum
Matthías Páll selur Kópavogskastalann
Fókus
Fyrir 2 dögum

Konunglegur lausaleikskrógi afhjúpaður – „Ég er líffræðilegur faðir Clements“

Konunglegur lausaleikskrógi afhjúpaður – „Ég er líffræðilegur faðir Clements“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Mætti með 19 árum yngri kærustuna upp á arminn

Mætti með 19 árum yngri kærustuna upp á arminn
Fókus
Fyrir 2 dögum
Birti óræð skilaboðum nokkrum dögum fyrir sambandsslitin
Fókus
Fyrir 2 dögum

Var alvarlega að íhuga skilnað stuttu fyrir greininguna

Var alvarlega að íhuga skilnað stuttu fyrir greininguna
Fókus
Fyrir 2 dögum
Tekur upp nýtt áhugamál eftir andlát Ozzy
Fókus
Fyrir 3 dögum
Ætlaði ekki að kynnast framtíðarmakanum á stefnumótaforriti en þökk sé vinkonu gaf hún því tækifæri
Fókus
Fyrir 3 dögum

Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“

Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Rifjar upp þegar hún smurði samlokur fyrir vændiskonur Charlie Sheen

Rifjar upp þegar hún smurði samlokur fyrir vændiskonur Charlie Sheen
Fókus
Fyrir 3 dögum
Kristbjörg: „Að heyra í sprengjunum var óraunverulegt og skelfilegt“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Þórunn Antonía sýnir olíuborna kviðvöðvana
Fókus
Fyrir 3 dögum

Ísland og Inga í aðalhlutverki í myndbandi nýjasta lags Bryan Adams

Ísland og Inga í aðalhlutverki í myndbandi nýjasta lags Bryan Adams
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hulk Hogan átti eiginkonu og tvö börn en aðeins eitt þeirra fær að erfa hann
Fókus
Fyrir 3 dögum
Jóhannes Haukur segir aðeins útvalda geta rist nafn sitt í frost
Fókus
Fyrir 4 dögum
Eigendur Deplar Farm selja stórglæsilega miðbæjarperlu
Fókus
Fyrir 4 dögum

Vinslitin við Ellen – „Eitt það sársaukafyllsta sem komið hefur fyrir mig“

Vinslitin við Ellen – „Eitt það sársaukafyllsta sem komið hefur fyrir mig“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Nutu sólríks dags í París þegar magnað atvik átti sér stað – Sjáðu myndbandið

Nutu sólríks dags í París þegar magnað atvik átti sér stað – Sjáðu myndbandið
Fókus
Fyrir 4 dögum
„Þetta situr ennþá í mér í dag“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt

Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Fókus
Fyrir 4 dögum
Lepur ekki dauðann úr skel – Mánaðartekjur Spelling afhjúpaðar í skilnaðarpappírum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Viagra töflur kærastans hverfa en ekkert bólar á áhrifunum í svefnherberginu
Fókus
Fyrir 4 dögum

Sunn­eva syrgir Bellu – „Engillinn minn. Bella, ég mun alltaf sakna þín“

Sunn­eva syrgir Bellu – „Engillinn minn. Bella, ég mun alltaf sakna þín“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Heimspekingur fullyrðir að það sé vissulega líf eftir dauðann og rekur ferðalagið sem bíður okkar

Heimspekingur fullyrðir að það sé vissulega líf eftir dauðann og rekur ferðalagið sem bíður okkar
Fókus
Fyrir 4 dögum
Leikarinn fór í fitusog eftir að vændiskona særði tilfinningar hans með einu orði
Fókus
Fyrir 5 dögum
Nýkrýnd Ungfrú Ameríka fékk ljót viðbrögð