fbpx
Laugardagur 13.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Er stafræn heilabilun eitthvað sem raunverulega þarf að hafa áhyggjur af?

Fókus
Laugardaginn 13. september 2025 09:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Á síðustu árum hefur hugtakið stafræn heilabilun (e. digital dementia) farið á flug víða. Hugtakið er rakið til þýska taugasálfræðingsins Dr. Manfred Spitzer og vísar í stuttu máli til þess að of mikil notkun snjalltækja geti dregið úr vitrænni færni okkar og jafnvel stuðlað að því að heilinn fari að hegða sér eins og hjá fólki með minnissjúkdóma. Þessi hugmynd er umdeild, en samt ekki algjörlega úr lausu lofti gripin.

Dr. Spitzer hélt því fram í samnefndri bók sinni um málið, frá árinu 2012,  að stöðug snjalltækanotkun gæti grafið undan minni og einbeitingu fólks. Í því er sannleikskorn að því að leyti að rannsóknir hafa sýnt að of mikil skjánotkun tengist lakari svefni, minni einbeitingu og jafnvel minni virkni í þeim heilastöðvum sem sjá um minni og sjálfstjórn.

En þýðir þetta að við séum í raun að þróa með okkur eins konar heilabilun? Flestir vísindamenn segja nei. Ekkert bendir til þess að áhrifin séu varanleg. Heilinn er að aðlagast nýrri tækni og nýjum aðferðum við að geyma upplýsingar. Sumir hafa jafnvel bent á jákvæð áhrif skjánotkunar, svo sem betra aðgengi að þekkingu og aukna skapandi tjáningu.

Það sem rannsóknir virðast þó flestir sammála um er að það skiptir máli hvernig og hversu mikið við notum tækin. Ef skjárinn ræður ríkjum í öllu, frá samskiptum til afþreyingar og skipulags, geta áhrifin orðið neikvæð. En ef við temjum okkur hófsemi, fjölbreytni í verkefnum og regluleg hlé frá skjám, þá virðist hættan hverfa að mestu leyti.

Þannig má segja að stafræn heilabilun  sé ekki sjúkdómur sem bíður handan hornsins heldur miklu frekar viðvörun um að við þurfum að vanda okkur í notkun tækninnar. Eins og með flest annað í lífinu er þetta spurning um jafnvægi.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Er stafræn heilabilun eitthvað sem raunverulega þarf að hafa áhyggjur af?
Fókus
Fyrir 13 klukkutímum
Komst að því að maðurinn sem hún bjó hjá var dæmdur barnaníðingur
Fókus
Fyrir 15 klukkutímum
Kynlíf með kærastanum er ótrúlegt – En það sem hún fann í tölvunni sneri veröld hennar á hvolf
Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Kogga og Magnús giftu sig á dánarbeði hans – „Hann náði að segja já, svo var hann farinn“
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Segja að konungurinn hafi látið Harry lofa sér einu áður en fundi þeirra lauk
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Matthías Páll selur Kópavogskastalann
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Konunglegur lausaleikskrógi afhjúpaður – „Ég er líffræðilegur faðir Clements“
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Mætti með 19 árum yngri kærustuna upp á arminn

Mest lesið

Dularfulli brúðkaupsgesturinn – Brúðurin komst að sannleikanum mörgum árum síðar
Guðjón lýsir athæfi Óskars í umtalaðri ferð sem glórulausu klúðri – „Hann verður bara að taka það á sig, ég get ekki gert það fyrir hann“
Kynlíf með kærastanum er ótrúlegt – En það sem hún fann í tölvunni sneri veröld hennar á hvolf
Kogga og Magnús giftu sig á dánarbeði hans – „Hann náði að segja já, svo var hann farinn“
Þetta vitum við um hinn handtekna – 22 ára og heitir Tyler Robinson

Nýlegt

Snorri fær pillu frá ömmu sinni eftir færslu hans um Charlie Kirk – „Gegnsær populismi“
Eiginkona Charlie Kirk birti ískyggilega færslu nokkrum tímum fyrir skotárásina
Kennari fór í veikindaleyfi árið 2009 – Mörgum árum síðar komu ótrúleg mistök í ljós
Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Ætlar að herða tökin í útlendingamálum
Kvörtunum vegna Reykjavíkurflugvallar hefur fjölgað hratt – Umsókn um nýtt starfsleyfi verið meira en ár í vinnslu
Ronaldo og félagar vilja ungstirni Börsunga óvænt
Kogga og Magnús giftu sig á dánarbeði hans – „Hann náði að segja já, svo var hann farinn“
Erkifjendurnir eiga báðir fulltrúa í verðlaunum mánaðarins
Frábær gluggi hefur áhrif á landann – Miðar rjúka út eins og heitar lummur
Fókus
Í gær
Tekur upp nýtt áhugamál eftir andlát Ozzy
Fókus
Í gær

Ætlaði ekki að kynnast framtíðarmakanum á stefnumótaforriti en þökk sé vinkonu gaf hún því tækifæri

Ætlaði ekki að kynnast framtíðarmakanum á stefnumótaforriti en þökk sé vinkonu gaf hún því tækifæri
Fókus
Í gær
Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Fókus
Í gær
Rifjar upp þegar hún smurði samlokur fyrir vændiskonur Charlie Sheen
Fókus
Fyrir 2 dögum

Kristbjörg: „Að heyra í sprengjunum var óraunverulegt og skelfilegt“

Kristbjörg: „Að heyra í sprengjunum var óraunverulegt og skelfilegt“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Þórunn Antonía sýnir olíuborna kviðvöðvana

Þórunn Antonía sýnir olíuborna kviðvöðvana
Fókus
Fyrir 2 dögum
Ísland og Inga í aðalhlutverki í myndbandi nýjasta lags Bryan Adams
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hulk Hogan átti eiginkonu og tvö börn en aðeins eitt þeirra fær að erfa hann

Hulk Hogan átti eiginkonu og tvö börn en aðeins eitt þeirra fær að erfa hann
Fókus
Fyrir 2 dögum
Jóhannes Haukur segir aðeins útvalda geta rist nafn sitt í frost
Fókus
Fyrir 2 dögum
Eigendur Deplar Farm selja stórglæsilega miðbæjarperlu
Fókus
Fyrir 2 dögum

Vinslitin við Ellen – „Eitt það sársaukafyllsta sem komið hefur fyrir mig“

Vinslitin við Ellen – „Eitt það sársaukafyllsta sem komið hefur fyrir mig“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Nutu sólríks dags í París þegar magnað atvik átti sér stað – Sjáðu myndbandið

Nutu sólríks dags í París þegar magnað atvik átti sér stað – Sjáðu myndbandið
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Þetta situr ennþá í mér í dag“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Fókus
Fyrir 3 dögum

Lepur ekki dauðann úr skel – Mánaðartekjur Spelling afhjúpaðar í skilnaðarpappírum

Lepur ekki dauðann úr skel – Mánaðartekjur Spelling afhjúpaðar í skilnaðarpappírum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Viagra töflur kærastans hverfa en ekkert bólar á áhrifunum í svefnherberginu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Sunn­eva syrgir Bellu – „Engillinn minn. Bella, ég mun alltaf sakna þín“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Heimspekingur fullyrðir að það sé vissulega líf eftir dauðann og rekur ferðalagið sem bíður okkar
Fókus
Fyrir 3 dögum

Leikarinn fór í fitusog eftir að vændiskona særði tilfinningar hans með einu orði

Leikarinn fór í fitusog eftir að vændiskona særði tilfinningar hans með einu orði
Fókus
Fyrir 3 dögum

Nýkrýnd Ungfrú Ameríka fékk ljót viðbrögð

Nýkrýnd Ungfrú Ameríka fékk ljót viðbrögð
Fókus
Fyrir 3 dögum
Eiginmaðurinn í Coldplay-skandalnum rýfur þögnina
Fókus
Fyrir 4 dögum

RÚV staðfestir þátttöku í Eurovision 2026 með fyrirvara

RÚV staðfestir þátttöku í Eurovision 2026 með fyrirvara
Fókus
Fyrir 4 dögum
Varst þú að kaupa gallaða fasteign? – Þetta getur þú gert
Fókus
Fyrir 4 dögum
Fjölskylda og vinir Britney Spears hafa áhyggjur – Allt í drasli og hundaskít
Fókus
Fyrir 4 dögum

Aðdáendur ringlaðir yfir breyttu útliti Jessicu Simpson

Aðdáendur ringlaðir yfir breyttu útliti Jessicu Simpson
Fókus
Fyrir 4 dögum

Beggi Ólafs var ber að ofan í Central Park og lenti í óvæntu samtali – „Var ekki að búast við því að gráta þennan morguninn“

Beggi Ólafs var ber að ofan í Central Park og lenti í óvæntu samtali – „Var ekki að búast við því að gráta þennan morguninn“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Sigurvegarar og tískan á VMA hátíðinni
Fókus
Fyrir 5 dögum
Vikan á Instagram – Ekki opinn fyrir skyndikynnum heldur bíður eftir alvöru ást