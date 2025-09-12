fbpx
Föstudagur 12.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Tekur upp nýtt áhugamál eftir andlát Ozzy

Fókus
Föstudaginn 12. september 2025 08:42

Sharon og Ozzy Osbourne

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Sharon Osbourne hefur tileinkað sér nýtt áhugamál, ásamt dóttur sinni Kelly, eftir andlát eiginmanns síns, tónlistarmannsins Ozzy Osbourne.

Á fimmtudag deildi Osbourne myndbandi á Instagram þar sem sjá má mæðgurnar æfa fálkaveiðar með uglu.

„Í dag kynnti ég mömmu mína fyrir fálkaveiðum og henni fannst það frábært,“ skrifaði Kelly við myndskeiðið og þakkaði þjálfaranum Gerard Sulter fyrir að fá móður sína til að brosa.

Aðdáendur voru ánægðir að sjá mæðgurnar, en um að er að ræða eitt af fáum myndskeiðum þeirra á samfélagsmiðlum eftir andlát Ozzy þann 22. júlí.

„Ó, Sharon! Við söknuðum fallega andlitsins þíns! ❤️ Svo glöð að sjá þig og Kelly, þetta er ótrúleg upplifun að gefa yndislegu mömmu ykkar! ❤️.“

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kelly Osbourne (@kellyosbourne)

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 12 mínútum
Tekur upp nýtt áhugamál eftir andlát Ozzy
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
Var alvarlega að íhuga skilnað stuttu fyrir greininguna
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
Ætlaði ekki að kynnast framtíðarmakanum á stefnumótaforriti en þökk sé vinkonu gaf hún því tækifæri
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Fókus
Í gær
Rifjar upp þegar hún smurði samlokur fyrir vændiskonur Charlie Sheen
Fókus
Í gær
Kristbjörg: „Að heyra í sprengjunum var óraunverulegt og skelfilegt“
Fókus
Í gær
Þórunn Antonía sýnir olíuborna kviðvöðvana
Fókus
Í gær
Ísland og Inga í aðalhlutverki í myndbandi nýjasta lags Bryan Adams

Mest lesið

Eiginkona Charlie Kirk birti ískyggilega færslu nokkrum tímum fyrir skotárásina
Segja sveitarfélagið hafa urðað sorp á jörðinni í leyfisleysi í áratugi – Sturtuðu bílhræjum og spilliefnum ofan í gil og mokuðu yfir
Segja það geta verið lífshættulegt að hafa Konukot í Ármúla 34
Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Þekkt leyniskytta telur að skotárásin á Charlie Kirk hafi verið vel skipulögð

Nýlegt

Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Ætlar að herða tökin í útlendingamálum
Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Hægt að tryggja sér miða núna á eftirsóknarverða leiki Strákanna okkar
United staðfestir brottförina
Er þetta arftaki Bruno Fernandes á Old Trafford?
Myndband Villa Neto vekur athygli – „Ég get ekki sofnað þegar það er svona mikið af óréttlæti í heiminum“
Safna fé til að finna flugvélina Glitfaxa – Ætla að senda kafara að flakinu
Fókus
Í gær
Eigendur Deplar Farm selja stórglæsilega miðbæjarperlu
Fókus
Í gær

Vinslitin við Ellen – „Eitt það sársaukafyllsta sem komið hefur fyrir mig“

Vinslitin við Ellen – „Eitt það sársaukafyllsta sem komið hefur fyrir mig“
Fókus
Í gær
Nutu sólríks dags í París þegar magnað atvik átti sér stað – Sjáðu myndbandið
Fókus
Í gær
„Þetta situr ennþá í mér í dag“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt

Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Fókus
Fyrir 2 dögum

Lepur ekki dauðann úr skel – Mánaðartekjur Spelling afhjúpaðar í skilnaðarpappírum

Lepur ekki dauðann úr skel – Mánaðartekjur Spelling afhjúpaðar í skilnaðarpappírum
Fókus
Fyrir 2 dögum
Viagra töflur kærastans hverfa en ekkert bólar á áhrifunum í svefnherberginu
Fókus
Fyrir 2 dögum

Sunn­eva syrgir Bellu – „Engillinn minn. Bella, ég mun alltaf sakna þín“

Sunn­eva syrgir Bellu – „Engillinn minn. Bella, ég mun alltaf sakna þín“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Heimspekingur fullyrðir að það sé vissulega líf eftir dauðann og rekur ferðalagið sem bíður okkar
Fókus
Fyrir 2 dögum
Leikarinn fór í fitusog eftir að vændiskona særði tilfinningar hans með einu orði
Fókus
Fyrir 2 dögum

Nýkrýnd Ungfrú Ameríka fékk ljót viðbrögð

Nýkrýnd Ungfrú Ameríka fékk ljót viðbrögð
Fókus
Fyrir 2 dögum

Eiginmaðurinn í Coldplay-skandalnum rýfur þögnina

Eiginmaðurinn í Coldplay-skandalnum rýfur þögnina
Fókus
Fyrir 3 dögum
RÚV staðfestir þátttöku í Eurovision 2026 með fyrirvara
Fókus
Fyrir 3 dögum
Varst þú að kaupa gallaða fasteign? – Þetta getur þú gert
Fókus
Fyrir 3 dögum

Fjölskylda og vinir Britney Spears hafa áhyggjur – Allt í drasli og hundaskít

Fjölskylda og vinir Britney Spears hafa áhyggjur – Allt í drasli og hundaskít
Fókus
Fyrir 3 dögum
Aðdáendur ringlaðir yfir breyttu útliti Jessicu Simpson
Fókus
Fyrir 3 dögum
Beggi Ólafs var ber að ofan í Central Park og lenti í óvæntu samtali – „Var ekki að búast við því að gráta þennan morguninn“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Sigurvegarar og tískan á VMA hátíðinni
Fókus
Fyrir 4 dögum

Vikan á Instagram – Ekki opinn fyrir skyndikynnum heldur bíður eftir alvöru ást

Vikan á Instagram – Ekki opinn fyrir skyndikynnum heldur bíður eftir alvöru ást
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Ég er ekki fullkominn“ – Frásögn sem er persónuleg, falleg og einlæg og skyldulesning fyrir alla

„Ég er ekki fullkominn“ – Frásögn sem er persónuleg, falleg og einlæg og skyldulesning fyrir alla
Fókus
Fyrir 4 dögum
Næsti kafli björtustu stjörnu Íslands: Kvikmynd, vínyll og ný plata á ensku
Fókus
Fyrir 4 dögum

Rick Davies söngvari Supertramp er látinn

Rick Davies söngvari Supertramp er látinn
Fókus
Fyrir 4 dögum
Staðfestir að hún mun túlka Madonnu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Lilja Katrín orðlaus með viðtökur sólarhrings bakstursmaraþons – „Hlýjan, kærleikurinn og góðmennskan verður ekki metin til fjár“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Eiginmaðurinn var að lifa tvöföldu lífi – „Hvernig gat hann gert mér þetta?“

Eiginmaðurinn var að lifa tvöföldu lífi – „Hvernig gat hann gert mér þetta?“
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Þessi saga nístir mann auðvitað inn að beini“

„Þessi saga nístir mann auðvitað inn að beini“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Umdeilda samfélagsmiðlastjarnan óþekkjanleg – Búinn að missa yfir 110 kíló og lét fjarlægja aukahúðina
Fókus
Fyrir 4 dögum
Systur keppa í Ungfrú Ísland Teen – „Við horfum á þetta sem frábært tækifæri fyrir okkur báðar“