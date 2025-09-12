fbpx
Föstudagur 12.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Konunglegur lausaleikskrógi afhjúpaður – „Ég er líffræðilegur faðir Clements"

Fókus
Föstudaginn 12. september 2025 13:30

Laurent prins/Getty

Belgíski prinsinn Laurent hefur nú staðfest að hann feðraði barn með söng- og sjónvarpskonunni Wendy Van Wanten fyrir 25 árum síðan. Sögusagnir hafa lengi gengið um meint ástarsamband prinsins og stjörnunnar en þær hafa ekki fengist staðfestar fyrr en nú.

Sonurinn óskilgetni heitir Clement Vandenkerchove og er afrakstur leynisambandsins. Laurent er yngri bróðir Filippusar Belgíukonungs og gaf hann út yfirlýsingu á dögunum þar sem hann staðfesti að hann hafi átt í ástarsambandi við Wendy fyrir áratugum síðar og að Clement sé sonur hans.

„Ég gengst við því að ég er líffræðilegur faðir Clements Vandenkerckhove. Við höfum rætt þetta opinskátt og af hreinskilni undanfarin ár. Þessi tilkynning byggir á skilningi og virðingu við þá sem koma við sögu og er afrakstur samráðs við viðkomandi.“

Prinsinn bað fólk að virða það að um einkamál sé að ræða og segist ekki ætla að skýra það eða ræða frekar.

Belgískir miðlar loguðu í kjölfarið og greindu frá því að vísbendingar hafi lengi verið til staðar. Til dæmis megi færa rök fyrir því að nafn Clements sé vísun til heimilis prinsins í Belgíu, Villa Clémentine. Eins virðist Wendy hafa tilkynnt þetta undir rós í einu lagi sínu.

Clement neitaði því árið 2021 að prinsinn væri faðir hans.

„Ég held að það sé frekar ævintýralegt að allir haldi þetta. En ævintýri eru einmitt bara ævintýri ef þið vitið hvað ég meina.“

En ævintýrin gerast greinilega því nú hefur prinsinn játað. Laurent hefur verið giftur Claire prinsessu frá árinu 2003 og eiga þau þrjú börn saman.

