Fimmtudagur 11.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Rifjar upp þegar hún smurði samlokur fyrir vændiskonur Charlie Sheen

Fókus
Fimmtudaginn 11. september 2025 10:22

Mynd/Getty Images

Leikkonan Denise Richards rifjar upp þegar hún smurði samlokur fyrir vændiskonur sem voru heima hjá fyrrverandi eiginmanni hennar, Charlie Sheen.

Heimildaþáttaröðin aka Charlie Sheen kom út á Netflix á dögunum og þar lætur leikarinn og nánir aðstandendur hans allt flakka.

Richards segir frá því að framleiðendur „Two and a Half Men“ hringdu reglulega í hana þegar Sheen var hvergi að finna, þó þau hafi þegar verið skilin á þessum tíma.

„Þegar þeir voru örvæntingafullir voru þeir alveg: „Viltu plís koma og athuga hvort hann sé lifandi? Við höfum ekki séð hann í tvo daga.“ Ég fór þá heim til hans og barði á dyrnar og gargaði þar til einhver opnaði.“

Hún rifjar upp sérstaklega eftirminnilega heimsókn. Hún segir að meðleikari Sheen í þáttunum, Jon Cryer, hafi einnig verið í húsinu.

„Ég var að búa til samlokur og Jon var mjög stressaður og spurði: „Hvað ertu að gera?“ og ég sagði: „Hann hefur ekkert borðað þannig ég er að gera samlokur.“ Og síðan komu tvær eða þrjár vændiskonur niður og ég man að Jon spurði mig: „Ertu að gera samlokur fyrir þær líka?“ Og ég sagði: „Nú já, hvað á ég að segja? Því miður, vegna atvinnu ykkar þá fáið þið ekki samloku?““

Richards, 54 ára, og Sheen, 60 ára, giftust árið 2002, innan við ári eftir að þau byrjuðu saman. Þau eignuðust tvær dætur saman, Sami, 21 árs, og Lola, 20 ára. Þau skildu árið 2005.

