Viagra töflur kærastans hverfa en ekkert bólar á áhrifunum í svefnherberginu

Svona hefst bréf konu til sambands- og kynlífsráðgjafa The Sun, Sally Land, sem skrifar fyrir vinsæla Sally Land dálkinn.
Konan er 36 ára og kærasti hennar er 40 ára. Þau fluttu inn saman fyrir hálfu ári eftir tveggja ára samband.
„Til að byrja með vorum við mjög æst í hvort annað, ég þurfti rétt svo að brosa til hans og þá var hann tilbúinn í fjörið. Okkur hefur verið hent út af skemmtistöðum fyrir að kela of mikið og við höfum meira að segja stundað kynlíf í rútu.
Ég bjóst við að kynlífið myndi bara verða betra og villtara eftir að við fluttum saman. Ég sá okkur fyrir mér njóta ásta um allt hús, en það er alls ekki staðan. Frekar en að taka frumkvæðið þá býr hann til alls konar afsakanir. Við byrjuðum að stunda kynlíf bara einu sinni í viku.“
Konan lýsir því sem hún fann í ræktartöskunni hans.
„Ég var að leita að hleðslutæki en ég fann glæran poka með tíu bláum töflum. ChatGPT staðfesti að þetta væri líklegast Viagra. Ég setti töflurnar aftur á sinn stað og sagði ekkert. En þetta var að trufla mig þannig ég ákvað að kíkja aftur nokkrum vikum seinna og það voru aðeins sex töflur eftir. Ég athugaði svo aftur í síðustu viku og þá voru bara þrjár.
Af hverju eru þessar töflur að hverfa? Hann virðist ekki vera að nota þær með mér. Ég veit ekki hvað ég á að gera.
Besta vinkona mín er viss um að hann sé að halda framhjá mér og hún vill að við eltum hann þegar hann segist vera að fara í ræktina. Ég held að það muni bara enda í risa rifrildi. Hvernig á ég að komast til botns í þessu?“
„Þú verður að gera eitthvað, þetta mun annars trufla þig þar til þú springur og segir eitthvað við hann í reiði og það mun klárlega leiða til rifrildis.
Það er möguleiki að hann sé að halda framhjá þér, en það er ekki öruggt. Sumir karlmenn nota Viagra fyrir sjálfsfróun, það gerir þeim kleift að njóta lengur.
En karlmenn eiga ekki að nota þetta nema þeir séu að glíma við risvanda, sem gæti verið málið. Honum tókst kannski að fela það fyrir þér áður en þið fluttuð inn saman en þorir kannski ekki að ræða um þetta við þig. Það besta sem þú getur gert er að segja honum að þú fannst töflurnar og spyrja hann af hverju hann á þær.“