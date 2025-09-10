fbpx
Miðvikudagur 10.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Viagra töflur kærastans hverfa en ekkert bólar á áhrifunum í svefnherberginu

Fókus
Miðvikudaginn 10. september 2025 06:30

Mynd/Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

„Kærasti minn á leynibirgðir af Viagra töflum sem eru sífellt að hverfa, þó við stundum varla kynlíf. Er hann að halda framhjá mér?“

Svona hefst bréf konu til sambands- og kynlífsráðgjafa The Sun, Sally Land, sem skrifar fyrir vinsæla Sally Land dálkinn.

Konan er 36 ára og kærasti hennar er 40 ára. Þau fluttu inn saman fyrir hálfu ári eftir tveggja ára samband.

„Til að byrja með vorum við mjög æst í hvort annað, ég þurfti rétt svo að brosa til hans og þá var hann tilbúinn í fjörið. Okkur hefur verið hent út af skemmtistöðum fyrir að kela of mikið og við höfum meira að segja stundað kynlíf í rútu.

Ég bjóst við að kynlífið myndi bara verða betra og villtara eftir að við fluttum saman. Ég sá okkur fyrir mér njóta ásta um allt hús, en það er alls ekki staðan. Frekar en að taka frumkvæðið þá býr hann til alls konar afsakanir. Við byrjuðum að stunda kynlíf bara einu sinni í viku.“

Konan lýsir því sem hún fann í ræktartöskunni hans.

„Ég var að leita að hleðslutæki en ég fann glæran poka með tíu bláum töflum. ChatGPT staðfesti að þetta væri líklegast Viagra. Ég setti töflurnar aftur á sinn stað og sagði ekkert. En þetta var að trufla mig þannig ég ákvað að kíkja aftur nokkrum vikum seinna og það voru aðeins sex töflur eftir. Ég athugaði svo aftur í síðustu viku og þá voru bara þrjár.

Af hverju eru þessar töflur að hverfa? Hann virðist ekki vera að nota þær með mér. Ég veit ekki hvað ég á að gera.

Besta vinkona mín er viss um að hann sé að halda framhjá mér og hún vill að við eltum hann þegar hann segist vera að fara í ræktina. Ég held að það muni bara enda í risa rifrildi. Hvernig á ég að komast til botns í þessu?“

Ráðgjafinn svarar

„Þú verður að gera eitthvað, þetta mun annars trufla þig þar til þú springur og segir eitthvað við hann í reiði og það mun klárlega leiða til rifrildis.

Það er möguleiki að hann sé að halda framhjá þér, en það er ekki öruggt. Sumir karlmenn nota Viagra fyrir sjálfsfróun, það gerir þeim kleift að njóta lengur.

En karlmenn eiga ekki að nota þetta nema þeir séu að glíma við risvanda, sem gæti verið málið. Honum tókst kannski að fela það fyrir þér áður en þið fluttuð inn saman en þorir kannski ekki að ræða um þetta við þig. Það besta sem þú getur gert er að segja honum að þú fannst töflurnar og spyrja hann af hverju hann á þær.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Rétt í þessu
Viagra töflur kærastans hverfa en ekkert bólar á áhrifunum í svefnherberginu
Fókus
Fyrir 12 klukkutímum
Lepur ekki dauðann úr skel – Mánaðartekjur Spelling afhjúpaðar í skilnaðarpappírum
Fókus
Fyrir 12 klukkutímum
Sunn­eva syrgir Bellu – „Engillinn minn. Bella, ég mun alltaf sakna þín“
Fókus
Fyrir 13 klukkutímum
Heimspekingur fullyrðir að það sé vissulega líf eftir dauðann og rekur ferðalagið sem bíður okkar
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Leikarinn fór í fitusog eftir að vændiskona særði tilfinningar hans með einu orði
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Nýkrýnd Ungfrú Ameríka fékk ljót viðbrögð
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
Eiginmaðurinn í Coldplay-skandalnum rýfur þögnina
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
RÚV staðfestir þátttöku í Eurovision 2026 með fyrirvara

Mest lesið

Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Glæpamaður sem lifði á kerfinu rekinn úr landi
Eiginmaðurinn í Coldplay-skandalnum rýfur þögnina
Egill um Sigmund Davíð: „Hvernig er hægt að halda fram svona vitleysu?“
Fjölskylda og vinir Britney Spears hafa áhyggjur – Allt í drasli og hundaskít

Nýlegt

Situr uppi með 59 þúsund króna rukkanir vegna tveggja gjaldskyldra bílastæða – „Hvaða sturlun er komin í gang í þessum bílastæðamálum??“
Magga Frikka fær að leggja fram bréf um meint framhjáhald Barböru
Vikan á Instagram – Ekki opinn fyrir skyndikynnum heldur bíður eftir alvöru ást
Sár og svekktur út í félag hjúkrunarfræðinga: „Þessi afstaða er ekki bara röng, hún er beinlínis hættuleg“
Sjáðu sóðalegt brot og verðskuldað rautt spjald – Heppni að Jón Dagur meiddist ekki illa
Carragher hjólar í Jadon Sancho og spyr hvað hann gerir vel
„Sérsveitarmaðurinn“ handtekinn fyrir að sprauta vatni á þrjár konur
Ísland er yfir í Frakklandi! – Sjáðu markið
Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Aðdáendur ringlaðir yfir breyttu útliti Jessicu Simpson
Fókus
Í gær

Beggi Ólafs var ber að ofan í Central Park og lenti í óvæntu samtali – „Var ekki að búast við því að gráta þennan morguninn“

Beggi Ólafs var ber að ofan í Central Park og lenti í óvæntu samtali – „Var ekki að búast við því að gráta þennan morguninn“
Fókus
Í gær
Sigurvegarar og tískan á VMA hátíðinni
Fókus
Í gær
Vikan á Instagram – Ekki opinn fyrir skyndikynnum heldur bíður eftir alvöru ást
Fókus
Í gær

„Ég er ekki fullkominn“ – Frásögn sem er persónuleg, falleg og einlæg og skyldulesning fyrir alla

„Ég er ekki fullkominn“ – Frásögn sem er persónuleg, falleg og einlæg og skyldulesning fyrir alla
Fókus
Í gær

Næsti kafli björtustu stjörnu Íslands: Kvikmynd, vínyll og ný plata á ensku

Næsti kafli björtustu stjörnu Íslands: Kvikmynd, vínyll og ný plata á ensku
Fókus
Í gær
Rick Davies söngvari Supertramp er látinn
Fókus
Í gær

Staðfestir að hún mun túlka Madonnu

Staðfestir að hún mun túlka Madonnu
Fókus
Í gær
Lilja Katrín orðlaus með viðtökur sólarhrings bakstursmaraþons – „Hlýjan, kærleikurinn og góðmennskan verður ekki metin til fjár“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Eiginmaðurinn var að lifa tvöföldu lífi – „Hvernig gat hann gert mér þetta?“
Fókus
Fyrir 2 dögum

„Þessi saga nístir mann auðvitað inn að beini“

„Þessi saga nístir mann auðvitað inn að beini“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Umdeilda samfélagsmiðlastjarnan óþekkjanleg – Búinn að missa yfir 110 kíló og lét fjarlægja aukahúðina

Umdeilda samfélagsmiðlastjarnan óþekkjanleg – Búinn að missa yfir 110 kíló og lét fjarlægja aukahúðina
Fókus
Fyrir 2 dögum
Systur keppa í Ungfrú Ísland Teen – „Við horfum á þetta sem frábært tækifæri fyrir okkur báðar“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Láta drauminn rætast og kaupa hús á Ítalíu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Kynntist karlmanni frá Kenía eftir að hafa uppgötvað svik eiginmannsins

Kynntist karlmanni frá Kenía eftir að hafa uppgötvað svik eiginmannsins
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hendur og fætur hafa ekkert að segja um typpastærð – En þessi líkamshluti gerir það
Fókus
Fyrir 3 dögum
Rýnt í skjáinn: Þversagnir karlmennskunnar og alræði markaðsvæðingarinnar
Fókus
Fyrir 3 dögum
116 milljón áhorf eru á TikTok-myndband af Yrsu sjö mánaða
Fókus
Fyrir 3 dögum

„Ég píndi krakkana mína til að lesa Laxness“

„Ég píndi krakkana mína til að lesa Laxness“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Lífið kastaði Steffý og Ronna í djúpu laugina – „Við vorum bara búin að vera saman í níu mánuði“

Lífið kastaði Steffý og Ronna í djúpu laugina – „Við vorum bara búin að vera saman í níu mánuði“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Ferðalag úr sársauka í styrk – „Það er hægt að finna gleði í lífinu þrátt fyrir erfiðleika“
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Öllum hollt að læra að þekkja beinagrind kerfisins sem við köllum samfélag“

„Öllum hollt að læra að þekkja beinagrind kerfisins sem við köllum samfélag“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Júlí og Dísa gefa út nýtt frumsamið lag – Með matarást á IKEA
Fókus
Fyrir 4 dögum
Jelly Roll grennist hratt en segist ekki nota þyngdarstjórnunarlyf – „Ég var að hugsa um að missa önnur 50 kíló“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Raunverulegur aldur leikkonunnar kemur aðdáendum verulega á óvart

Raunverulegur aldur leikkonunnar kemur aðdáendum verulega á óvart
Fókus
Fyrir 4 dögum

Sjaldséð mynd af dóttur Pink sem stækkar hratt

Sjaldséð mynd af dóttur Pink sem stækkar hratt
Fókus
Fyrir 4 dögum
Laufey heldur stórtónleika í Kórnum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Segir frá augnablikinu þegar hann komst að því að faðir hans væri látinn