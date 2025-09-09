Sunneva Einarsdóttir syrgir fjölskylduhundinn Bellu, 12 ára gamla tík af tegundinni Tibetan Spaniel.
„Engillinn minn. Bella, ég mun alltaf sakna þín,“ skrifar Sunneva við fyrstu og síðustu myndina sem teknar voru af þeim vinkonunum, en móðir Sunnevu átti Bellu.
Sunneva deilir einnig fjölmörgum myndum í story á Instagram og segir að „eitt það erfiðasta sem ég hef gert var að bruna skyndilega til þess að geta kvatt þig elsku Bella.“
Sunneva er ein vinsælasta samfélagsmiðlastjarna landsins með 78300 fylgjendur. Hún og unnusti hennar, Benedikt Bjarnason, eiga hundana Rómeó, sem er Golden Retriever, og Bruce Wayne sem er Tibetan spaniel. Hundarnir hennar Sunnevu hafa fengið sitt pláss á samfélagsmiðlum hennar, hundavinum til mikillar gleði.