Nýkrýnd Ungfrú Ameríka fékk ljót viðbrögð

Það var mikil gleði á sviðinu þegar Cassie var krýnd en viðbrögð netverja hafa varpað skugga á kvöldið. Margir hafa skrifað ljótar athugasemdir um útlit Cassie, 27 ára.
@missamerica THERE SHE IS! Miss America 2026 Cassie Donegan from New York! #missamerica #theresheis @Cassie Donegan ♬ original sound – Miss America
Hver keppandi velur málefni til að vekja athygli á og brennur Cassie fyrir listmenntun í skólum.
Hún vakti einnig mikla athygli í keppninni með flutningi sínum á „A Darker Shade of Blue“ úr söngleiknum Some Like It Hot í hæfileikahluta keppninnar.
@missamerica A few words from our new Miss America, @Cassie Donegan! ❤️ #missamerica #fyp #foryoupage ♬ original sound – Miss America
En í stað þess að fagna sigri Cassie þá hafa margir netverjar tekið sig saman og gagnrýnt útlit og förðun Cassie.
„Sorrí, en Ungfrú Ameríka var ekki málið í ár. Hún lítur út fyrir að vera 35 ára, förðunin er líka vafasöm. Hún ætti að vera dekkri, ekki svona hvít og rauð. Falleg en ekki fyrir Ungfrú Ameríku,“ sagði einn.
Fleiri sögðu förðunina gera hana eldri í útliti.
Sumir sögðu að Ungfrú Texas, sem lenti í öðru sæti, hefði átt að vinna.
En þetta var ekki allt neikvætt, margir komu Cassie til varnar. „Konur sem styðja konur? Þessar athugasemdir eru ógeðslegar,“ sagði ein kona.
„Þessar athugasemdir eru alveg hræðilegar. Cassie mun sjá þetta og hún er guðdómleg,“ sagði önnur.