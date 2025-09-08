fbpx
Mánudagur 08.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Beggi Ólafs var ber að ofan í Central Park og lenti í óvæntu samtali – „Var ekki að búast við því að gráta þennan morguninn“

Fókus
Mánudaginn 8. september 2025 12:30

Mynd/Instagram

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Áhrifavaldurinn Bergsveinn Ólafsson, kallaður Beggi Ólafs, hefur mikinn áhuga á heilsu, bæði andlegri og líkamlegri. Hann birtir reglulega færslur á Instagram um hvernig hann hámarkar hamingju sína og vellíðan, hvernig hann eykur afköst og nær árangri og hvernig hann hefur samskipti við annað fólk.

Beggi er búsettur í Kaliforníu en heimsótti nýlega New York og varði smá tíma ber að ofan í almenningsgarðinum Central Park þar sem hann lenti á spjalli við ókunnuga konu.

Áhrifavaldurinn segir að um sé að ræða alvöru samtal við ókunnugan einstakling en hann segir að „eitt af því vanmetnasta sem þú getur gert fyrir andlega heilsu þína er að tala við ókunnuga.“

Óvænta en fallega samtalið

Beggi heilsaði konu með barn. Hann spurði hvað stúlkan er gömul, en það kom í ljós að hún átti einmitt afmæli umræddan dag.

„Hvað er eitthvað eitt sem hún hefur gert fyrir líf þitt?“ spurði Beggi konuna.

„Þú getur ekki ímyndað þér. Hún færði okkur fjölskyldunni ótrúlega hamingju. Eiginmaður minn dó, það eru níu ár síðan og hún, börnin og ég vorum miður okkar, en hún kom í líf okkar,“ sagði konan.

„Vá, takk fyrir að deila þessu,“ sagði Beggi.

Horfðu á myndbandið hér að neðan. Smelltu hér ef þú sérð ekki færsluna eða prófaðu að endurhlaða síðuna.

Myndbandið hefur vakið mikla athygli. „Var ekki að búast við því að gráta þennan morguninn,“ sagði einn netverji.

„Þetta er dásamlegt,“ sagði annar.

Beggi er duglegur að birta myndbönd af sér á Instagram tala við ókunnugt fólk og útskýra af hverju það sé svona gott. Hann er líka iðulega ber að ofan.

Hér tekur hann 20 dæmi um hvernig skal hefja samtal við ókunnuga.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Beggi Ólafs var ber að ofan í Central Park og lenti í óvæntu samtali – „Var ekki að búast við því að gráta þennan morguninn“
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Sigurvegarar og tískan á VMA hátíðinni
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Vikan á Instagram – Ekki opinn fyrir skyndikynnum heldur bíður eftir alvöru ást
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
„Ég er ekki fullkominn“ – Frásögn sem er persónuleg, falleg og einlæg og skyldulesning fyrir alla
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Næsti kafli björtustu stjörnu Íslands: Kvikmynd, vínyll og ný plata á ensku
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Rick Davies söngvari Supertramp er látinn
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Staðfestir að hún mun túlka Madonnu
Fókus
Fyrir 17 klukkutímum
Lilja Katrín orðlaus með viðtökur sólarhrings bakstursmaraþons – „Hlýjan, kærleikurinn og góðmennskan verður ekki metin til fjár“

Mest lesið

Þrettán ára drengur handtekinn vegna dauðsfalls tólf ára á leikvelli – „Allir hérna eru í losti“
Myndband: Uppákoma í Reykjavík vekur mikla athygli – „Hefur þú enga sjálfsvirðingu?“
Drukkinn eldri borgari keyrði fram af bryggju – Sjáðu myndbandið
Marmítið tekið af föðurnum á flugvellinum – Dóttirin marmítlaus á Íslandi
Frekir ferðamenn fóru frá í fússi og fýlu – „En það er opið. Af hverju megum við ekki fara inn?“

Nýlegt

Deilt á nígerísku brúðina sem gifti sig á Íslandi – „Hann er eiginmaður þinn, yfirmaður þinn. Það þýðir ekkert að hringja í pabba lengur“
Geirfinnsmálið: Haukur sakar Soffíu um lygar – „Valtýr var mjög vandaður og ábyggilegur embættismaður“
116 milljón áhorf eru á TikTok-myndband af Yrsu sjö mánaða
„Ég píndi krakkana mína til að lesa Laxness“
Forsetinn útskýrir af hverju hann rak Mourinho
Ríkisstjórnin ætlar að styrkja Úkraínu um meira en tvo milljarða á næsta ári
Sigurvegarar og tískan á VMA hátíðinni
Sár og svekktur út í félag hjúkrunarfræðinga: „Þessi afstaða er ekki bara röng, hún er beinlínis hættuleg“
Vikan á Instagram – Ekki opinn fyrir skyndikynnum heldur bíður eftir alvöru ást
Fókus
Í gær
Umdeilda samfélagsmiðlastjarnan óþekkjanleg – Búinn að missa yfir 110 kíló og lét fjarlægja aukahúðina
Fókus
Í gær

Systur keppa í Ungfrú Ísland Teen – „Við horfum á þetta sem frábært tækifæri fyrir okkur báðar“

Systur keppa í Ungfrú Ísland Teen – „Við horfum á þetta sem frábært tækifæri fyrir okkur báðar“
Fókus
Í gær
Láta drauminn rætast og kaupa hús á Ítalíu
Fókus
Í gær
Kynntist karlmanni frá Kenía eftir að hafa uppgötvað svik eiginmannsins
Fókus
Í gær

Hendur og fætur hafa ekkert að segja um typpastærð – En þessi líkamshluti gerir það

Hendur og fætur hafa ekkert að segja um typpastærð – En þessi líkamshluti gerir það
Fókus
Í gær

Rýnt í skjáinn: Þversagnir karlmennskunnar og alræði markaðsvæðingarinnar

Rýnt í skjáinn: Þversagnir karlmennskunnar og alræði markaðsvæðingarinnar
Fókus
Í gær
116 milljón áhorf eru á TikTok-myndband af Yrsu sjö mánaða
Fókus
Fyrir 2 dögum

„Ég píndi krakkana mína til að lesa Laxness“

„Ég píndi krakkana mína til að lesa Laxness“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Lífið kastaði Steffý og Ronna í djúpu laugina – „Við vorum bara búin að vera saman í níu mánuði“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Ferðalag úr sársauka í styrk – „Það er hægt að finna gleði í lífinu þrátt fyrir erfiðleika“
Fókus
Fyrir 2 dögum

„Öllum hollt að læra að þekkja beinagrind kerfisins sem við köllum samfélag“

„Öllum hollt að læra að þekkja beinagrind kerfisins sem við köllum samfélag“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Júlí og Dísa gefa út nýtt frumsamið lag – Með matarást á IKEA

Júlí og Dísa gefa út nýtt frumsamið lag – Með matarást á IKEA
Fókus
Fyrir 2 dögum
Jelly Roll grennist hratt en segist ekki nota þyngdarstjórnunarlyf – „Ég var að hugsa um að missa önnur 50 kíló“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Raunverulegur aldur leikkonunnar kemur aðdáendum verulega á óvart
Fókus
Fyrir 2 dögum

Sjaldséð mynd af dóttur Pink sem stækkar hratt

Sjaldséð mynd af dóttur Pink sem stækkar hratt
Fókus
Fyrir 2 dögum
Laufey heldur stórtónleika í Kórnum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Segir frá augnablikinu þegar hann komst að því að faðir hans væri látinn
Fókus
Fyrir 3 dögum
Læknir tjáir sig um andlitslyftingu Kris Jenner og hvað hún kostaði
Fókus
Fyrir 3 dögum

Fær að heyra það fyrir að leyfa dóttur sinni að gata löngutöng

Fær að heyra það fyrir að leyfa dóttur sinni að gata löngutöng
Fókus
Fyrir 3 dögum

Stórleikarinn Michael Caine komst að skuggalegu fjölskylduleyndarmáli eftir andlát móður sinnar

Stórleikarinn Michael Caine komst að skuggalegu fjölskylduleyndarmáli eftir andlát móður sinnar
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Loksins búinn að upplifa alvöru frelsi“ – Var fastur í vanlíðan í áraraðir
Fókus
Fyrir 3 dögum

Mýkt er kærkomin haustbyrjun fyrir prjónaunnendur

Mýkt er kærkomin haustbyrjun fyrir prjónaunnendur
Fókus
Fyrir 3 dögum
Simmi og Hugi fara yfir hvenær dags er best að stunda kynlíf – Þessi aldurshópur þarf að notast við Google Calendar
Fókus
Fyrir 3 dögum
Nanna hlaut barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur fyrir sína fyrstu barnabók
Fókus
Fyrir 4 dögum

Ragnhildur með neglu í umræðu vikunnar – „Gagnkynhneigða tussan þín, af hverju ertu hérna“

Ragnhildur með neglu í umræðu vikunnar – „Gagnkynhneigða tussan þín, af hverju ertu hérna“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Steffý Þórólfs: Hafði áhyggjur að áreitið myndi hafa áhrif á ófæddan soninn

Steffý Þórólfs: Hafði áhyggjur að áreitið myndi hafa áhrif á ófæddan soninn
Fókus
Fyrir 4 dögum
Deilir leiðinlegum aukaverkunum af dramatísku þyngdartapi
Fókus
Fyrir 4 dögum
Áhrifavaldur í bobba vegna þess sem hún leyfði 14 ára dóttur sinni að gera