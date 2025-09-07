Umdeilda samfélagsmiðlastjarnan óþekkjanleg – Búinn að missa yfir 110 kíló og lét fjarlægja aukahúðina

Aðdáendur hans voru farnir að hafa miklar áhyggjur af honum, bæði vegna andlegrar og líkamlegrar heilsu. Það kom því öllum verulega á óvart þegar Nikocado birti myndband af sér í september 2024, nær óþekkjanlegur og búinn að grennast verulega.
Nýlega greindi hann frá því að hann væri búinn að gangast undir aðgerð til að láta fjarlægja aukahúð víðsvegar um líkamann og birti myndbönd af sér fyrir og eftir aðgerð.
Og hér má sjá eftir:
