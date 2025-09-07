fbpx
Sunnudagur 07.september 2025

Umdeilda samfélagsmiðlastjarnan óþekkjanleg – Búinn að missa yfir 110 kíló og lét fjarlægja aukahúðina

Fókus
Sunnudaginn 7. september 2025 10:30

Nikocado Avocado er YouTube-stjarna með yfir fjórar milljónir áskrifenda á nokkrum YouTube-rásum. Hann var þekktur fyrir að birta kaotísk myndbönd þar sem hann borðaði mjög mikið magn af mat. Oftast nær var eitthvað annað líka í gangi; eitthvað drama, einhver grátur, jafnvel harkalegt rifrildi.

Aðdáendur hans voru farnir að hafa miklar áhyggjur af honum, bæði vegna andlegrar og líkamlegrar heilsu. Það kom því öllum verulega á óvart þegar Nikocado birti myndband af sér í september 2024, nær óþekkjanlegur og búinn að grennast verulega.

Nýlega greindi hann frá því að hann væri búinn að gangast undir aðgerð til að láta fjarlægja aukahúð víðsvegar um líkamann og birti myndbönd af sér fyrir og eftir aðgerð.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Nikocado Avocado (@real_nikocado)

Og hér má sjá eftir:

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Nikocado Avocado (@real_nikocado)

